Si grabas vídeos con tu teléfono es casi obligatorio que tengas un micrófono inalámbrico que complemente a la cámara de tu móvil. Es cierto que los teléfonos tienen un micrófono propio, pero este puede no ser suficiente en muchas ocasiones.

Para solucionar ese tema, lo mejor que puedes hacer es comprar un micrófono inalámbrico para el móvil que te funcionará tanto para grabar vídeos como para hacer videoconferencias. Hay buenas opciones que funcionan para dispositivos Android e iPhone ¿te animas a saber cuáles son? Veamos…

Mejor micrófono inalámbrico para Android

En el mercado hay una variedad gigante de micrófonos inalámbricos para Android, y van desde los 70 € hasta los 300 €. Sin embargo, te recomendamos evitar esos micros baratos porque terminarán dándote una pésima calidad de audio. En este tópico los más caro suele ser lo mejor, así que si buscas un micro excelente debes prepararte para rasgarte la cartera.

De igual manera, también puedes ver los micrófonos que ya te hemos recomendado.

Samson Go Mic Mobile

Este es un micrófono inalámbrico para Android e iPhone de emisión digital. Por ese motivo, tiene un emisor y un receptor como los medios para transferir el audio a través de hondas de frecuencia sin necesidad de un cable que conecte ambos dispositivos.

El receptor cuenta con una entrada USB C en la cual debes conectar un cable que salga desde puerto del móvil (el audio llega al móvil a través del cable USB C a Lightning o USB C a USB C). El audio llega al receptor saliendo desde el emisor en el que se conecta un micrófono Lavalier mediante un conector de 3 pines que se encarga de captar el sonido.

El Go Mic Mobile puede recibir la señal de dos micrófonos con su receptor, por lo que podrías hacer entrevistas con este accesorio. Además, Samson tiene su app para el móvil que te permite grabar el vídeo directamente con el audio sincronizado.

Además, como el receptor cuenta con dos canales y jac de 3,5mm podrías conectar unos auriculares a este micrófono inalámbrico para que escuches lo que estás grabando.

El coste es de 230 € aproximadamente, pero el precio elevado justifica la calidad del micrófono. Es muy importante que sepas que el emisor se alimenta con dos pilas doble AA.

Memori Mic de Sennheiser

Este micrófono profesional cuenta con conexión Bluetooth como método de transferencia de audio. El funcionamiento de este accesorio es muy curioso.

Debes hacer las grabaciones de tus vídeos con la app de la marca, y lo que sucede es que mientras grabas con tu móvil, el micrófono funciona como una especie de grabadora. El micro graba el audio y una vez termines, se transfiere la información mediante Bluetooth a la app donde se acopla automáticamente al vídeo de manera sincronizada.

Incluso, el micrófono puede ser sincronizado con dos móviles al mismo tiempo, por lo que tienes la posibilidad de compartir el mismo audio en dos dispositivos diferentes. O, si tu móvil te permite conectar dos o más dispositivos Bluetooth, podrías usar un auricular con este micrófono inalámbrico.

El precio del Memori Mic de Sennheiser es de 100 € aproximadamente.

Cómo funciona el sistema de un micrófono inalámbrico

El funcionamiento de un micro inalámbrico dependerá de si es uno digital o Bluetooth. Cada modelo tiene una manera particular de compartir el audio ¿quieres saber cómo funcionan?

Cómo es el funcionamiento de un micrófono digital

Todos los micrófonos digitales tienen un receptor y un emisor que se entrelazan entre sí automáticamente y emiten el audio a través de hondas. El micrófono se conecta al emisor, este recopila el audio y lo envía de manera instantánea al receptor que se conecta al móvil, tal como pasa con el Mic Mobile que es un micro de este estilo.

En el caso de Samson hay una app especial de cámara dedicada a grabar vídeo con el audio que recibe el receptor, sin embargo, eso no es así en todas las marcas. Hay algunos otros micrófonos que necesitan una aplicación especial para poder recibir el audio y procesarlo dentro del vídeo que grabes con la app de cámara común.

Cómo es el funcionamiento en un micrófono Bluetooth

El funcionamiento de estos micrófonos es igual al de un audífono inalámbrico de toda la vida. Lo que sucede es que el audio viaja desde el micro hasta el móvil a través del Bluetooth.

Los buenos micros Bluetooth prácticamente no tienen retraso en la reproducción del audio. Sin embargo puede suceder que cuando lo estés usando sufras alguna interferencia de otro dispositivo que tenga el Bluetooth activado. Por eso es que si quieres grabar vídeos en lugares donde haya muchas personas un micro de este estilo podría llegar a fallar.

Cómo se conecta un micrófono inalámbrico digital

En estos micros los receptores y emisores suelen estar emparejados por defecto, y en tal caso solo tendrías que conectar el micrófono Lavalier al emisor para poder grabar tu audio.

Pero si por algún motivo no tienes el emisor y receptor emparejado lo que debes hacer es presionar el botón del receptor dedicado al emparejamiento (las instrucciones de cada micro suelen decir cuál es ese botón) para que pueda enlazarse el emisor.

Cómo se conecta un micrófono inalámbrico por Bluetooth.

Estos dispositivos los emparejas como cualquier otro accesorio bluetooth común y corriente. Debes encender el Bluetooth del micro, y enlazarlo con el de tu teléfono.

En el caso del Memori Mic se enlazarán de forma automática ambos dispositivos cuando entres a la aplicación de Sennheiser para grabar tu vídeo. Muchos micrófonos Bluetooth que usan una app como intermediaria tienen el mismo sistema.

Si compras uno donde no ocurra eso, la manera de conectarlos será de la forma típica en que se emparejan dos dispositivos Bluetooth.

¿Cuál es la mejor frecuencia para micrófonos inalámbricos?

La mayoría de micros digitales utilizan 2,4 GHz de frecuencia con sistema UHF, porque con esa combinación se reduce mucho la posibilidad de interferencias. En este caso, esa es la frecuencia que usa el Samson Go Mic Mobile y da unos muy buenos resultados.

Cuéntanos, ¿qué te han parecido estos dos micrófonos inalámbricos? ¿Qué tipo de micrófono inalámbrico te parece mejor, los digitales o los Bluetooth? Usa estos trucos al grabar tus vídeos para que hagas un buen combo con esos micrófonos.