El legendario Google Now Launcher ha cerrado oficialmente. Este icónico servicio se despide casi 10 años después de su lanzamiento. Su interfaz sencilla y diseño minimalista se destacaba entre muchos lanzadores. Sin embargo, después de la evolución de Nexus Launcher a Pixel Launcher, Google Now quedó en el olvido.

Aunque en el 2017 Google había anunciado que lo retiraría de la tienda de aplicaciones Google Play, no fue hasta ahora que se llevó a cabo el cierre total de sus puertas. Si eres uno de los usuarios que aún lo tiene instalado, no te preocupes porque existen otras alternativas a Google Now para Android que puedes comenzar a usar ahora mismo.

Las 7 mejores alternativas a Google Now para Android

Sustituir Google Now Launcher en tu dispositivo móvil es muy fácil. Elige una de estas 7 geniales alternativas y dile adiós sin echarlo de menos.

Microsoft Launcher: una nueva experiencia en tu pantalla

Si estás buscando una pantalla principal personalizable y productiva en tu dispositivo Android, ¡Microsoft Launcher es justo lo que necesitas! Con este lanzador puedes hacer de todo, desde ajustar el tamaño de los iconos hasta acceder a una útil «smart card» que te ayuda a organizar tus tareas y recordatorios. También puedes disfrutar de temas oscuros y hermosos fondos de pantalla.

Microsoft Launcher es muy completo. Este lanzador cuenta con tareas, notas, calendario, aplicaciones frecuentes y tiempo de uso de pantalla. También incluye copia de seguridad y restauración; mejor rendimiento y gestos personalizables. Si usas muchas aplicaciones de Windows en tu vida diaria, esta es una buena opción para ti.

Total Launcher: cambia fácilmente el diseño de la interfaz

Esta aplicación gratis y de código abierto, es fácil de usar y no requiere mucho esfuerzo. Total Launcher te otorga una amplia gama de opciones al personalizar la interfaz. Te permite minimizar las funciones que no necesitas mediante la eliminación de características innecesarias.

Con este lanzador puedes cambiar el diseño de la pantalla principal para satisfacer tus necesidades mediante el uso de diferentes temas y campos. Además, puedes desbloquearla con un doble toque y acceder a las aplicaciones instaladas deslizando hacia arriba en la pantalla.

Nova Launcher: un lanzador potente y elegante

Nova Launcher es uno de los mejores lanzadores de Android por su rapidez, elegancia y gran capacidad de personalización. Es ideal, porque permite cambiar la apariencia y utilidad sin afectar el rendimiento del dispositivo, ofreciendo opciones como temas de color, paquetes de iconos, muelles desplazables, ajustes del cajón de aplicaciones y configuraciones de carpetas.

Niagara Launcher: elegante y minimalista

Este un launcher minimalista hace que todo sea accesible con una mano, manteniendo las distracciones al mínimo. Niagara Launcher te muestra las notificaciones en la pantalla de inicio, filtrando automáticamente el spam y aquellas notificaciones persistentes.

El cajón de aplicaciones de Niagara Launcher resalta las apps favoritas y proporciona accesos directos. Niagara no ofrece opciones visuales extravagantes, típicas de otros lanzadores. A pesar de esto, muestra un gran potencial.

Action Launcher: el lanzador imprescindible

Es hora de personalizar tu pantalla principal con esta app colorida y veloz. Prueba Action Launcher, un potente y flexible lanzador con excelente diseño. Este incluye una barra de aplicaciones adaptativa, búsqueda de Google con forma de píldora y accesos directos a tus apps mediante el cajón de aplicaciones deslizable. Además, los gestos para navegar por la interfaz te permiten un acceso rápido.

Pixel Launcher: personalización extrema

Este lanzador se destaca por la ligereza de sus funciones. Además, posee características que resaltan entre los demás lanzadores, como acceso rápido a la búsqueda de Google en tu pantalla de inicio, atajos para ir directamente a donde necesitas, cambiar la cuadrícula de la aplicación y mucho más.

Pixel Launcher es ideal para disfrutar en dispositivos Pixel. Si deseas sustituir Google Now Launcher, esta es una de las mejores alternativas. Sus diferentes cualidades hacen de este lanzador uno de los preferidos en el mercado.

Apex Launcher: personaliza tu pantalla de inicio

¿Buscas un buen equilibrio entre funciones y rendimiento? Apex Launcher te lo da. Este lanzador te permite personalizar la interfaz de tu dispositivo con fondos de pantalla animados y temas para el módulo de contactos. Los numerosos estilos de carpeta y múltiples estilos del cajón de aplicaciones agregan aún más personalización a tu móvil.

Ahora ya conoces 7 alternativas a Google Now, que te ofrecen un enfoque fresco y emocionante para tu móvil. ¡Pruébalas hoy mismo y mejora tu experiencia en Android!