Lo cierto es que la sombra de un nuevo confinamiento planea sobre nuestras cabezas. La segunda oleada del dichoso coronavirus ya está aquí y debemos prepararnos. Y, para evitar volver a sufrir esas horas muertas, nada mejor que estas apps imprescindibles.

Es cierto que tenemos unos cuantos cursos de Google que podemos hacer. Pero mejor tener instaladas estas aplicaciones perfectas para el confinamiento y con las que pasar el rato de la forma más agradable.

Las mejores apps para pasar el confinamiento otra vez

Decir que todas las aplicaciones para el confinamiento que hemos seleccionado para ti son totalmente gratuitas, por lo que no deberás pasar por caja para probarlas. Y viendo lo interesantes que parecen, no pierdes nada por probarlas.

Pluto TV

La primera aplicación imprescindible para el confinamiento, es Pluto TV. Hablamos de un servicio de contenidos bajo demanda al más puro Netflix, pero con un gran diferencia: es gratis.

Decir que a cambio tendrás que ver publicidad, además de contar con un catálogo limitado en comparación a plataformas VOD de pago. Pero cuenta con algunas joyas en su listado de películas o series que no deberías dejar escapar.

Nextdoor

Esta aplicación viene a ser una especie de red social que te permite conectar con personas cercanas a tu posición. De esta manera, podrás conocer mejor a tus vecinos, por poner un ejemplo.

Además tiene una sección de compraventa, posibilidad de apuntarte a grupos de vecinos… Súmale la gran cantidad de anuncios y noticias relacionadas con tu barrio, con las que no te perderás ningún evento o anuncio, para tener una app que deberías tener ya instalada en tu teléfono.

Yoga | Down Dog

No hay nada peor que la incertidumbre. Y durante el pasado confinamiento todos sabemos que no es nada agradable esta sensación. Por ello es muy importante practicar deporte, con el objetivo de liberar endorfinas y alcanzar una mayor sensación de bienestar.

Uno de los mejores ejercicios que puedes practicar es el yoga. No solo mejorarás tu forma física, sino que reducirás los niveles de estrés, por lo que te ayudará en estos momentos tan duros.

¿No tienes ni idea de yoga? Tranquilo, que la app Down Dog cuenta con un modo para principiantes en el que te enseñarán poco a poco este arte de meditación ancestral nacido en la cultura hindú.

Too Good To Go

La comida a domicilio se convirtió en un habitual durante el primer confinamiento. Y sí, todo conocemos Just Eat, pero la app Too Good To Go te va a encantar. Más que nada porque vas a ayudar al medio ambiente, comer bien y barato. ¡Qué más puedes pedir!

El sistema es muy sencillo: los restaurantes, supermercados, panaderías y otros establecimientos relacionados con la alimentación te venderán productos que estén cerca de su fecha de caducidad, o que hayan sobrado del día anterior a precios muy bajos. Comerás como un rey y por poco dinero.

Spotify

Cerramos este top con una vieja conocida. No cabe duda de que Spotify es el servicio de música en streaming más completo. Además, aunque es cierto que teniendo una suscripción le sacarás más partido, siempre puedes disfrutar de sus más de 60 millones de canciones en la versión gratuita, aunque sea con publicidad.

¿Con cuál te quedas?