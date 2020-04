Sin duda que el confinamiento al cual estamos enfrentándonos, puede ser algo agotador e incluso desesperante, sobre todo, para quienes no están acostumbrados a pasar mucho tiempo en casa. Sin embargo, nuestro móvil nos puede ayudar de muchas formas para que podamos soportar todo lo que está pasando de una mejor manera. En total son 30 aplicaciones que debes tener en tu móvil.

Aplicaciones para los que trabajan desde casa

Si eres una de esas personas que está trabajando desde casa por el coronavirus, seguro te gustará tener la mayoría de estas aplicaciones en tu smartphone.

ZOOM te permite hacer reuniones con hasta 100 personas a la vez

ZOOM es la aplicación por excelencia para realizar reuniones con una gran cantidad de personas (máximo 100 personas). Es una aplicación muy ligera, y funciona a la perfección, por lo que si los participantes cuentan con una buena conexión a Internet, no tendrán ningún problema.

Microsoft Teams, es ideal para las conversaciones de tu equipo de trabajo

Esta aplicación te permite chatear con tu equipo de trabajo, tanto de forma grupal como individual, puedes editar documentos, almacenar conversaciones y más. Desde su lanzamiento en el 2018, Microsoft Teams ha ido escalando posiciones y hoy es digna rival de otras apps con más trayectoria como slack.

Trello es perfecta para organizar las tareas de un proyecto

¿Quieres organizar tu trabajo? Entonces, Trello es la aplicación que necesitas. Puedes crear tareas y asignarlas a un miembro de tu equipo, puedes indicar el tiempo de entrega de dicha tarea, organizar temas o proyectos por columna y mucho más.

Lo mejor de Trello es lo fácil que es usarla, cualquier persona con escasos conocimientos tecnológicos podrá aprender a usarla rápidamente.

Evernote es la mejor liberta digital que puedas tener

Evernote es una app que te permite crear notas o libretas de lo que tú quieras. Lo mejor de todo es que en ella puedes guardar páginas webs, enlaces de vídeos, documentos, notas de voz y mucho más.

Una ventaja que tiene Evernote, es que también puedes usarla desde tu PC de escritorio o incluso desde su página web.

GoToMeeting es una buena alternativa para hacer tus videollamadas

Otra aplicación al estilo de ZOOM y que cuenta con una muy buena valoración en la Play Store, y esto es debido a la excelente calidad que poseen las video llamadas.

Puedes sincronizarla con Google Calendar para llevar el control de todas tus reuniones.

TimeTune te ayudará a organizar mejor tu tiempo

Si tu problema es que no sabes organizar tu tiempo, TimeTune es la aplicación que debes descargar inmediatamente. Puedes organizar actividades que realizas diariamente o eventos ocasionales. Es mejor perder unos minutos planificando tu día, que perder muchas horas por no estar bien organizado.

Remind protege la comunicación de los profesores

Es una app usada por muchos profesores gracias a la seguridad que ofrece. Puedes enviar recordatorios, asignaciones, deberes, evaluaciones y más, directamente a los teléfonos de estudiantes y padres. Lo mejor de todo es que tu número se mantiene oculto, por lo que no tendrás a decenas de alumnos o representantes con acceso a este.

Distraerse durante el confinamiento también es necesario

Una de las cosas indispensables para soportar el estar tanto tiempo encerrado en casa es buscar la forma de distraernos.

Netflix no puede faltar en ningún hogar

Si bien hemos intentado ser selectivos con las apps de este artículo para no mostrarte las mismas de siempre, no sería una lista completa sin Netflix.

La app que impulsó el servicio de vídeo en streaming, viene con excelentes opciones para el mes de abril, acá te dejamos todo el contenido a estrenarse en el mes.

Con Tasty no necesitas ser un chef para destacar

¿Deseas comer algo delicioso, pero no puedes ir a un restaurante y tampoco eres un experto en la cocina? No te preocupes, Tasty es una app con miles de recetas disponibles con vídeos paso a paso. Si, está en inglés, pero aun si no manejas el idioma, te será fácil seguir las instrucciones.

TikTok llegó para quedarse

TikTok es la app del momento, cada día son más las personas que deciden crear su perfil en esta red social de vídeos cortos. Si aún no te has animado a abrir una cuenta por considerarla tonta, anímate, descubrirás que hay contenido para todos los gustos.

Con IMDb podrás convertirte en un experto del cine y la televisión

¿Eres amante del cine y la televisión? Con IMDb podrás estar informado de todas las series y películas a estrenarse, también podrás seguirle los pasos a tus celebridades favoritas y más. Sin duda es la mejor app en su estilo, con más de 100 millones de descargas en la Play Store.

WikiHow es una guía para hacer casi cualquier cosa

Puedes aprovechar el confinamiento para reparar ese grifo que gotea, ese ruido del carro, o esa gotera en el techo. Con WikiHow podrás ver tutoriales fáciles de seguir de casi cualquier tarea o actividad que te imagines.

En Wattpad puedes ser lector o escritor de las mejores historias

Con más de 70 millones de usuarios activos, Wattpad es una de las comunidades más grandes de amantes de la lectura que pueda existir. Diviértete con las mejores historias que puedas imaginarte o cuenta las tuyas.

Los videojuegos son casi tan necesarios como el agua para sobrevivir al confinamiento

Jugar un videojuego puede resultar muy placentero, además que te ayuda a pasar muchas horas sin pensar en todos los problemas por los que estás pasando.

Mario Kart Tour es diversión garantizada

Mario Kart Tour es el juego que hace que los adultos revivan muchos recuerdos bonitos de su infancia y que los niños conozcan uno de los mejores juegos de la historia. El objetivo es claro, debes llegar primero, pero recuerda que, aquí nadie juega limpio.

Call of Duty tiene una gran variedad de modalidades de juego

Este título lo tiene todo, batallas al estilo Battle Royale, partidas rápidas de multijugador con diferentes objetivos, duelos dos contra dos y más. Uno de los mejores shooters de la actualidad.

Pugb Mobile es otro gran Battle Royale

Actualmente están celebrando su segundo aniversario, por lo que están ofreciendo muchas ofertas y promociones. Aunque no te preocupes, sin gastar dinero puedes llegar a convertirte en el mejor jugador de tu equipo.

Candy Crush está ofreciendo vidas infinitas

A pesar de que pasan los años, Candy Crush sigue siendo uno de los juegos más descargados de la Play Store. Actualmente están ofreciendo vidas infinitas a sus jugadores, aprovecha que es solo mientras dure la cuarentena.

FIFA, ¿crees que eres el mejor? Demuéstralo

Arma a tu equipo y conviértete en el mejor jugador de FIFA Mobile. Puedes jugar cara a cara contra tus amigos o participar en competencias como la UEFA Champions League. Una buena forma de soportar todos estos días sin ver juegos de La Liga.

Marvel batalla de superhéroes

Simple, escoge a tu personaje favorito y pelea contra todos los demás superhéroes en batallas de uno contra uno. Los mejores personajes de Marvel como, Iron Man, Wolverine, Spider Man o Hulk están aquí.

Puedes aprovechar el tiempo para estudiar algo nuevo

Si no deseas pasarte todo el tiempo viendo Netflix o jugando algún videojuego, con tu móvil también puedes aprovechar mejor tu tiempo.

Con SoloLearn puedes aprender a programar muy rápido

Aunque parezca mentira, con esta aplicación puedes aprender a programar en casi cualquier lenguaje. Javascript, JAVA, Python, SQL, c++, Ruby y mucho más. Todo esto con ejercicios muy fáciles de entender.

Udemy tiene una extensa y variada lista de cursos

Si lo tuyo no es la programación, en Udemy puedes encontrar lo que estás buscando con casi 2000 temas diferentes y si, también puedes hacer cursos de programación.

Duolingo es divertido y educativo

¿Mucho tiempo de ocio? ¿Por qué no intentas aprender un nuevo idioma? Con Duolingo puedes aprender una gran cantidad de idiomas mientras te diviertes.

Verbos en inglés es una de las apps más completas para aprender inglés

Aunque su nombre indica que solo trata de verbos, es una app muy completa. En ella encontrarás una gran cantidad de frases, palabras, verbos y explicaciones de todos los tiempos que necesitas para hablar y escribir en inglés.

Coursera cuenta con una gran variedad de cursos gratis

En Coursera encontrarás casi mil cursos disponibles, de áreas como matemática, contabilidad, música, informática, entre otras. Incluso hay cursos para aprender inglés, ruso, chino, fránces y al menos 8 idiomas más.

En Kindle encontrarás casi cualquier libro que quieras

Puedes aprovechar este tiempo para leer ese libro que no has terminado o para comenzar uno nuevo. Al instalar la aplicación tendrás acceso a la tienda de Amazon con más de 1.500.000 libros y al menos unos 1.400 eBooks gratis.

Los ejercicios te mantienen activos

Si deseas entrar en ese traje o vestido para la fiesta que te vas a montar cuando salgas del confinamiento, entonces, debes pensar en probar alguna de las apps que te dejamos en esta sección.

Yoga para principiantes

Una de las mejores aplicaciones de Yoga que hay en la Plays Store, enfocada para aquellos que desean comenzar desde cero en esta actividad tan relajante. Puedes elegir entre 6 profesores diferentes e incluso colocar música y sonidos relajantes.

Ejercicios en casa, te ayudará a mantenerte en forma

Estar todo el día en la casa es sinónimo de comer cada 10 minutos, por eso, si no deseas aumentar de peso durante este confinamiento, instala esta app y créate una rutina de acuerdo a tu nivel.

Otra buena opción para entrenar es Rutinas de entrenamiento en casa

¿Cuántas libras has aumentado? ¡Para ya! Y comienza a entrenar con esta increíble app. Muy similar a la anterior app. Puedes crear tus rutinas para cada parte de tu cuerpo y colocarte retos.

Videos de salsa gratis y fáciles de seguir

¿Te imaginas salir del confinamiento sabiendo bailar salsa? Con esta aplicación puedes lograrlo, vídeos sencillos de seguir desde el nivel cero. Aprovecha y sorprende a todos con tus nuevos pasos. Además, el baile es una de las mejores formas de quemar calorías mientras te diviertes.

Dogo, porque tu mascota también necesita entrenar

Ya que estás pasando todo este tiempo junto a tu mascota, ¿por qué no aprovechar para enseñarle a hacer algunos trucos? Contiene más de 100 comandos con guías paso a paso para que no te pierdas en ningún momento.

Esperamos que te hayan gustado estas aplicaciones y que te sirvan para pasar todo el confinamiento tranquilo en tu casa.