10 trucos para exprimir tu cuenta de Disney+

Puede que Disney haya tardado un poco más en unirse al mundo del streaming, pero, aun así, se ha convertido en una de las plataformas con más suscriptores en la actualidad.

Y la verdad es que esta plataforma tiene mucho que ofrecer, y no solo lo digo por las películas o series que contiene, sino también por las funciones que ofrece, que te permiten tener una experiencia diferente al momento de disfrutar de todo ese contenido.

Y si quieres asegurarte de sacarle el máximo provecho a todas esas funciones, debes leer este artículo.

Disfruta de Disney+ con amigos desde la distancia con GroupWatch

Esta función es de mucha ayuda para las personas que tienen amigos o familiares en alguna otra parte del mundo o si simplemente tienes amigos que nunca coinciden en las fechas para poder reunirse.

Disney+ cuenta con una función integrada llamada GroupWatch, en donde básicamente podrás ver cualquier cosa en Disney+ simultáneamente en grupo. Cabe mencionar que todas las personas involucradas deben tener una suscripción en la plataforma. Puedes hacer grupos de hasta siete personas.

Lastimosamente, Disney+ no ofrece un servicio de chat dentro de GroupWatch. Lo único que pueden hacer los usuarios mientras se esté reproduciendo la película o serie es enviar reacciones.

¿Cómo iniciar un GroupWatch?

¿Cómo iniciar un GroupWatch? 1 de 4

Busca dentro del catálogo de Disney+ lo que desees ver.

lo que desees ver. Selecciona el botón GroupWatch, que es el botón en donde aparece la figura de tres personas.

que es el botón en donde aparece la figura de tres personas. Selecciona el botón con el icono + para generar el enlace. Cópialo y envíaselo a tus amigos.

para generar el enlace. Luego presionas Iniciar transmisión cuando todos los invitados se hayan unido al grupo.

Deshabilitar la reproducción automática

Si tienes la reproducción automática activada, cada vez que termines de ver alguna película o programa de televisión, automáticamente se empezará a reproducir otra cosa que no precisamente pediste ver, lo cual puede llegar a ser bastante molesto.

Por suerte, Disney+ ofrece la opción de desactivar la reproducción automática.

¿Cómo desactivar la reproducción automática?

Selecciona tu perfil en Disney+.

Dentro de las opciones que aparezcan ubica Reproducción automática y desactiva la casilla.

y desactiva la casilla. Por último, oprime Guardar.

Cuando estés en tu perfil también te aparecerá la opción de Desactivar video de fondo, que es cuando los avances se reproducen automáticamente mientras navegas por Disney+. Puedes también desactivarlo si así lo deseas.

Crea una lista de seguimiento en Disney+

Disney+ constantemente agrega contenido nuevo y puede ser difícil hacer un seguimiento de todo lo que quieres ver. Para solucionar ese problema, usa la función de lista de seguimiento, que es una lista en donde puedes agregar todo lo que te interesa ver.

¿Cómo agregar algo a la lista de seguimiento?

Selecciona la película, programa o serie que deseas agregar a tu lista en Disney+.

que deseas agregar a tu lista en Disney+. Selecciona el signo más (+) en la página principal del título.

en la página principal del título. Te aparecerá una marca de verificación cuando el título se haya agregado.

cuando el título se haya agregado. Para poder ver lo que has agregado, selecciona Lista de seguimiento en el menú principal.

Descubre escenas eliminadas, bloopers y más contenido adicional

Con Disney+, también puedes disfrutar de escenas eliminadas, bloopers, documentales detrás de escena y más contenido adicional interesante.

En la página de descripción general de alguna serie o película, lo encontrarás en la pestaña Extras.

Encuentra contenido a través de colecciones seleccionadas

Si eres como cualquier mortal que puede pasar horas solo decidiendo qué ver, Disney+ te ayuda a tomar esa decisión.

Utiliza las colecciones de Disney+. Estos son grupos de películas o programas basados ​​en un tema, día festivo o marca en particular, como «Halloween» o «Los Muppets».

Para encontrarlos, selecciona Buscar y luego selecciona Todas las colecciones. Seguramente encontrarás algo digno de tu tiempo.

Descarga contenido para reproducir sin conexión

No siempre es posible mantener una conexión a Internet y para que eso no te impida disfrutar del contenido de Disney+, puedes descargar películas y programas para reproducirlos sin conexión cuando uses algún teléfono o tablet.

Para descargar una película, ve a su página de descripción general y toca Descargar. Para un programa de televisión, desplázate hacia abajo hasta Episodios. Para descargar la temporada completa, selecciona el ícono de descarga junto a Temporada. En el caso de un episodio individual, toca el ícono de descarga que se entre a un lado.

Si quieres una explicación más detallada de cómo descargar contenido de Disney+ y descubrir dónde se guarda, presiona este enlace.

Personaliza la apariencia de los subtítulos

Personalizar los subtítulos en Disney+ es muy útil, especialmente por motivos de visibilidad. Podrás hacer que se vean más claros y personalizar su apariencia.

Para personalizar los subtítulos en computadoras, pausa lo que estés viendo y selecciona el ícono de subtítulos, luego selecciona el ícono de engranaje. Puedes cambiar la fuente, el color, la opacidad, el tamaño y más. En otros dispositivos, como Android, iOS y consolas de juegos, dirígete a la sección de accesibilidad del dispositivo en lugar de Disney+.

Ver contenido en formato IMAX mejorado

Puedes ver contenido de Disney+ en formato IMAX Enhanced. Esta es una resolución ampliada de 1,90:1, lo que significa que verás hasta un 26% más de la imagen original. Solo algunas películas en Disney+ admiten esta función.

Deberías usar IMAX Enhanced de forma predeterminada, sin importar tu dispositivo. Pero puedes cambiar entre versiones en cualquier momento a través de la pestaña Versiones.

Comparte tu membresía

Puedes tener hasta siete perfiles individuales en una cuenta de Disney+. Cada perfil tiene su propia lista de observación, recomendaciones y preferencias. Esto es bastante útil para compartir con otras personas que también quieran ver Disney+.

Para crear un nuevo perfil en Disney+, ve a tu perfil y selecciona Agregar perfil. Elige un avatar, ingresa un nombre y selecciona Guardar. Ahora, cada vez que inicies Disney+, cada usuario podrá seleccionar su perfil.

También puedes crear un perfil infantil de Disney+, que ofrece funciones y contenidos seleccionados, junto con una interfaz de usuario simplificada.

Cámbiate al plan anual y ahorra dinero

Probablemente, pagues Disney+ mensualmente. En España, cuesta 8,99 euros. Pero si estás en esto a largo plazo, lo mejor es cambiarse al plan anual. Este es un pago por adelantado de 89,90 euros, lo que representa un ahorro de casi el 20% en comparación con el pago por doce meses individuales.

Para cambiar de plan, usa el sitio web o la aplicación móvil de Disney+. Ve a tu perfil y selecciona Cuenta, luego dirígete a Disney+ (mensual) y selecciona Cambiar a anual. Confirma tus datos de pago para completar la transacción.

Ahora, ya conoces los trucos para disfrutar al máximo del contenido que ofrece Disney+.