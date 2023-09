Si quieres saber cuáles son las mejores fundas para los iPhone 15 y iPhone 15 Plus aquí las vas a encontrar. Hace días publicamos una lista de los mejores cargadores USB-C para los iPhone 15 y hoy decidimos hacer lo propio para que sepas cuáles son las mejores fundas para dichos móviles.



Si eres escéptico sobre comprarte una funda para tu smartphone, o es algo que quieres dejar para después, te sugerimos que lo pongas arriba en tu lista de prioridades porque la funda es un accesorio indispensable que reduce las probabilidades de que cualquier smartphone se pueda dañar producto de un golpe.

Recuerda que solo se necesita de un golpe para que a tu móvil se le rompa la pantalla, así como también para que sufra cualquier otro tipo de daño interno que amerite una reparación.

Las siete mejores fundas para el iPhone 15

Como el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus no son del mismo tamaño, hemos organizado esta publicación en dos grandes categorías. En una que te mostraremos siete fundas de distintos tipos para el iPhone 15 y en otra haremos esto mismo para el iPhone 15 Plus.

Las fundas que te mostraremos tienen una gran variedad de diseños, modelos y colores. Por lo que no tenemos ninguna duda de que encontrarás una funda que te guste o que se adapte a tus necesidades. Sin más introducciones, las siete mejores fundas para el iPhone 15 son las siguientes:

Funda Pnakqil, dos fundas con un diseño llamativo por el precio de una

Comenzamos esta lista con la funda Pnakqil, porque lo único mejor que tener una funda nueva para tu iPhone 15 sería tener dos fundas. Una funda es de color beige y la otra es de color negro, pero ambas tienen diseños estampados de smileys en la parte trasera y en los bordes laterales.

Cada funda está hecha de silicona suave, lo que las hace flexibles y lo bastante resistentes como para mantener tu móvil a salvo de cualquier clase de golpe. Cuenta con biseles redondeados alrededor de la pantalla para protegerla de cualquier arañazo o caída y cubre por completo el módulo de la cámara. El precio del paquete de dos fundas es de 8,99 €.

Funda KUSINHOKA, una funda muy resistente que viene con protector de pantalla

La siguiente en esta sección es la funda KUSINHOKA. Se trata de una funda tipo blindada de color negro sumamente resistente y que puede proteger tu iPhone 15 de cualquier clase de golpe gracias a que está hecha de silicona y policarbonato duro (PC).

Cuenta con un anillo metálico giratorio que te ayudará a sostener tu smartphone de forma más eficiente y también te sirve para colocarlo en una base magnética. En la parte trasera de la funda, verás una pestaña deslizable que sirve para proteger el módulo de la cámara.

Como si todo esto no fuese lo bastante sorprendente, también incluye tres piezas de vidrio templado para que se las instales a la pantalla y tu móvil tenga una mayor protección. Su coste es de 11,90 €.

Funda JETech, una funda MagSafe para tu iPhone 15 que viene en una gran variedad de colores

Si tienes un cargador MagSafe, seguro te interesará la funda JETech. Esto se debe a que dicha funda es compatible con este tipo de cargadores. En la parte trasera tiene 38 imanes que sirven para colocar tu móvil con precisión en el cargador inalámbrico.

Además, está hecha de silicona y de PC flexible, lo que le permite tener una gran resistencia a las caídas, golpes y a las huellas dactilares. El interior está recubierto de microfibra para proteger la tapa trasera de tu iPhone 15 de arañazos.

El precio de esta funda es de 14,99 € y la puedes conseguir en los siguientes colores: azul brillante, azul marino, blanco, granate, negro, púrpura claro, rosado y verde oscuro.

Funda SURPHY, una funda para el iPhone 15 que te permite atarle un cordón

Otra buena alternativa que podrías considerar es la funda SURPHY. Lo que la hace tan peculiar es que la misma viene con una cuerda que te permite sostener tu móvil y con dos piezas de vidrio templado para la pantalla de tu iPhone 15.

El exterior está hecho de silicona gruesa, mientras que el interior está recubierto por un paño de microfibra para que la carcasa exterior de tu iPhone 15 no sufra rayones. También tiene bordes redondeados alrededor de la pantalla para protegerla en caso de una caída.

Lo mejor de todo, es que viene en muchos colores diferentes: azul polar, azul oscuro, azul nube, amarillo, canario, gris, lila, lila morado, roca gris, negro, rojo, rosa y verde. Sin importar el color que quieras, la funda tiene un valor de 16,99 €.

Funda YisrLery, una funda MagSafe transparente que trae varias sorpresas

Si te gustan las fundas transparentes, lo que buscas es la funda YisrLery. Esta funda es transparente e incluye dos piezas de vidrio templado para la pantalla y dos protectores para el módulo de la cámara. Si tienes un cargador MagSafe esta funda te gustará aún más, ya que es compatible con dicho tipo de cargador.

Está hecha de PC y de poliuretano termoplástico (TPU), por lo que es una funda flexible y resistente a cualquier golpe o impacto. Además, tiene propiedades que evitarán que se torne amarillenta con el tiempo. El precio de esta funda, junto con los protectores para la pantalla y el módulo de la cámara, es de 15,99 €.

Funda ORNARTO, una alternativa sencilla y más resistente de lo que aparenta

Si ninguna de las fundas que te hemos mostrado hasta el momento te han interesado, puede que la funda ORNARTO llegue a gustarte. Tiene propiedades antihuellas y resistentes al aceite que le permiten mantener su acabado. Adicionalmente, viene con dos piezas de vidrio templado.

Parece ser una funda sencilla de silicona con un paño interior de microfibra, pero es lo bastante resistente como para protegerlo de golpes y arañazos. Incluso tiene una certificación de resistencia militar MIL-STD-810H 516.8.

Es muy fácil de limpiar, tiene un precio de 17,99 € y viene en una gran variedad de colores: rosa fluorescente, azul bebé, azul grisáceo, rojo, negro, verde y muchos otros más.

Funda TUCCH, una funda tipo cartera que te ofrece garantía de por vida

Si te gustan las fundas tipo cartera, lo que estás buscando es la funda TUCCH. La misma está hecha de TPU y de cuero sintético, lo que le ayudará a proteger tu iPhone 15 de rasguños, golpes y caídas.

Viene con tres bolsillos para guardar tarjetas y uno para el dinero en efectivo. Además, te permite usar la tapa para que coloques tu móvil en una mesa de forma horizontal y puedas ver vídeos o hacer videollamadas con mayor comodidad.

Su precio es de 20,99 € y te ofrece una garantía de por vida. Adicionalmente, está disponible en los colores rojo, azul claro, verde, violeta, rosa claro, negro, negro texturizado azul oscuro, marrón claro y marrón con azul.

Las siete mejores fundas para el iPhone 15 Plus

Ahora que ya sabes cuáles son las mejores fundas para el iPhone 15, es el turno de que conozcas cuáles son las siete mejores fundas para el iPhone 15 Plus. Sin mas introducciones, aquí están:



Funda Topme, la funda más asequible para el iPhone 15 Plus

La primera funda para el iPhone 15 Plus que te mostraremos es la funda Topme. Su coste es de 6,99 € y la puedes conseguir en estos colores: azul claro, azul zafiro, azul humo, blanco, verde claro, lavanda gris, lavanda gris, anaranjado, negro, arena, verde oscuro, verde claro y rojo.

Es una funda muy liviana y elástica que está hecha de silicona suave y eso le permite amortiguar caídas con mucha facilidad. De todas las fundas para el iPhone 15 Plus que verás en esta publicación, esta es la más económica.

Funda Qasyfanc, una funda transparente que incluye vidrios templados

La funda Qasyfanc será perfecta para ti si prefieres las fundas que son totalmente transparentes. Además, viene con dos piezas de vidrio templado para la pantalla. Su precio es de 10,99 € y tiene propiedades que evita que se vuelva amarilla con el tiempo.

La parte trasera está hecha de PC duro y en los laterales está protegida por un marco de TPU suave. Asimismo, cuenta con 4 colchones en cada esquina de la funda que fungen como una protección extra en caso de alguna caída accidental.

Funda Colala, una funda para tu iPhone 15 Plus que te permite atarle un cordón

Lo que hace especial a la funda Colala es que viene con un cordón y un espacio donde puedes amarrárselo. El cordón lo puedes colocar alrededor de tu mano o tu cuello y así puedes evitar que tu smartphone se caiga al piso.

La funda puede amortiguar cualquier clase de impacto o arañazo gracias a que está hecha de TPU y eso también la hace muy duradera. El precio de esta funda es de 11,99 € y la puedes conseguir en los colores rosado, verde, negro, rojo y púrpura.

Funda LeYi, la funda más resistente que podrías encontrar para tu iPhone 15 Plus

Si lo que buscas es una funda más resistente, entonces lo que debes estar buscando es la funda LeYi. Se trata de una funda blindada que mantendrá tu iPhone 15 Plus a salvo de toda clase de golpes o arañazos gracias a sus múltiples capas de TPU suave y PC duro. Viene en los colores negro (12,99 €) y verde claro (13,99 €).

Cuenta con un protector de pantalla tipo Bumper y en la parte trasera de la funda tiene una pestaña deslizable para proteger el módulo de la cámara. También posee un anillo metálico giratorio para ayudarte a sostener el móvil y a colocarlo en una base magnética.

Funda Vkooer, una funda para aquellos que les gustan las que son de tipo cartera

La funda Vkooer es una funda tipo cartera hecha de TPU y de cuero sintético. Además, puede absorber impactos producidos por golpes y caídas con mucha facilidad. Cuenta con dos bolsillos para tarjetas y uno para dinero en efectivo.

La tapa delantera cuenta con un cierre magnético y la misma se puede usar como base para colocar tu móvil en posición horizontal y poder ver vídeos o atender videollamadas con mayor comodidad. El precio de esta funda es de 14,98 € en Amazon y viene en los colores marrón, turquesa, oro rosa, rojo y negro.

Funda AICase, una funda MagSafe con un acabado brillante

Para el iPhone 15 Plus también puedes conseguir fundas MagSafe. Por eso, decidimos agregar la funda AlCase la cual, además de tener compatibilidad con cargadores MagSafe, está hecha de TPU. Es capaz de amortiguar casi cualquier golpe y tiene protección de grado militar.

La funda es semitransparente y viene en los colores morado, rosado, azul y también tienen un modelo transparente. Cada color viene en dos modelos: uno es compatible con MagSafe y el otro no. Independientemente de cuál elijas, su coste será de 19,99 €.

Funda SURPHY, una funda MagSafe colorida y flexible para tu iPhone 15 Plus

De última en la lista está la funda MagSafe SURPHY. Está hecha de silicona y su interior lo recubre un paño de microfibra. Algo que seguro te interesará, es que viene con dos piezas de vidrio templado.

Como protección extra, posee bordes redondeados alrededor de la pantalla y cubre totalmente el módulo de la cámara. Viene en los colores lila, rosa, blanco, azul verde claro (19,99 €) y verde cactus (18,36 €).

¿Y cuál de todas estas fundas es la que vas a comprar?