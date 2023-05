La tecnología de los cargadores rápidos es algo que está salvando la vida de muchos en su día a día. Después de todo, en esos momentos en donde debes salir de prisa a algún sitio y te das cuenta de que no tienes suficiente carga en el móvil, hace falta una solución inmediata. Samsung es uno de los que suelen preferir darle esta tecnología a sus dispositivos, y si tienes un móvil Samsung y no sabes qué cargador rápido elegir, te presentamos al menos cinco opciones con garantía de ser artículos útiles.

Los modelos que conocerás a continuación, son de cables y también inalámbricos (quedará en ti decidir de cuál tipo elegir). Entre estas dos categorías encontrarás más de una opción para que puedas decidir cómodamente cuál le conviene más a tu móvil Samsung. Podrás hallar modelos baratos que cumplen su trabajo y otros más ostentosos, con opción a la carga inalámbrica y buena garantía. Sin más preámbulos, comencemos.

Cargador rápido para móvil Samsung Acezeek: una opción pequeña y eficiente

No van a faltar modelos que tengan tamaños capaces de ajustarse a bolsos y bolsillos, con tal de ser fáciles de transportar. El cargador rápido para móviles Samsung de Acezeek es uno de ellos, y su compra trae no solo una unidad, sino dos. Se trata de un modelo de 15 W, compatible con varios modelos de la marca surcoreana, concretamente: Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S20, S20 Plus, S20 Ultra, S10, S10e, S10 Plus, S9 y S8 Plus.

El fabricante afirma que gracias a su potencia de carga, puede rellenar la batería de un móvil Samsung de 0% a 50% en tan solo media hora, lo cual es mucho más pronto de lo que suelen hacer los cargadores normales. El cargador rápido viene en dos colores: blanco y negro. No incluye cable USB para conectarse a los dispositivos, así que irá por tu cuenta. Posee las certificaciones contra sobrecalentamiento, sobrecarga y sobretensión. ¿Lo mejor? Lo encuentras en Amazon por tan solo 11,69 euros.

Cargador rápido para móvil Samsung Wanfocyu: el ideal para parejas

Si tienes más de un dispositivo que quieras cargar, además de tu móvil Samsung, y te urge un cargador rápido, entonces la opción de un modelo con doble puerto es necesario. Este modelo en cuestión, ofrece justamente eso. Con 45 W en total para la carga, los dos puertos se dividen en uno de 25 W y otro de 20 W. El fabricante promete poder completar la carga de la batería del móvil en poco más de una hora.

Este cargador rápido es compatible con varios modelos de móviles Samsung. Entre ellos: Samsung Z Flip 4, Z Fold 4, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+ y S21. No incluye ningún cable en la compra, y además también puede cargar otros dispositivos de marcas diferentes, como los iPhone. Tiene protección contra sobretensión, sobrecarga y sobrecalentamiento. La compra incluye tan solo un cargador con doble puerto, junto a una garantía de 18 meses. Se consigue en Amazon a un precio de 19,95 euros.

Cargador rápido para móvil Samsung Anker: el más compacto

Apreciado por muchos, el cargador rápido para móviles de la marca alemana Anker también se encuentra entre las mejores opciones. No solo porque su tecnología lo aventaja en tamaño, sin perder la eficiencia a la hora de recargar baterías en tiempo récord, sino además por la presencia de su fabricante con garantía de 18 meses y atención al cliente disponible siempre.

Este cargador tiene un puerto USB con capacidad de carga rápida de 45 W. Su tamaño compacto no es solamente por sus dimensiones, sino además porque puede plegarse en la zona del enchufe, de modo que se hace más fácil de transportar a donde sea. Se trata de un recurso de buena calidad, cómodo y seguro de utilizar. Lo consigues en Amazon por tan solo 25,99 euros.

Cargador rápido para móvil Samsung inalámbrico original: la opción avalada por Samsung

Los cargadores inalámbricos son una novedad, que además han ofrecido mayor comodidad para los usuarios. El cargador rápido para móvil de Samsung es una de las opciones más seguras para estos dispositivos, pues está adaptado en función a ellos. Posee 25 W de carga rápida, permitiendo recargar el móvil con solo colocarlo en el centro de su superficie.

El cargador no necesita que remuevas la funda del móvil para poder continuar su trabajo, por lo que no debes de preocuparte. Tiene un puerto USB para conectar la plataforma al tomacorriente o el ordenador. Resulta un instrumento muy fácil de usar, así como de llevar a todas partes por su portabilidad. Por si no fuera poco, no solo sirve para los dispositivos Samsung compatibles con la carga rápida, sino también con modelos de otras marcas como los iPhone. Se consigue en Amazon por tan solo 34,99 euros.

Cargador rápido inalámbrico para móvil Samsung: la opción doble y sin cable

En caso de que tengas más de un dispositivo que quieras cargar rápido y prefieras la comodidad de la carga inalámbrica, el modelo doble de la marca original Samsung es una opción a considerar. Posee dos espacios para cargar de forma separada dispositivos compatibles con esta modalidad. Con 25 W de carga rápida, es igual de veloz que el resto de modelos de esta selección, realizando su trabajo mejor que los modelos regulares.

Tal como el modelo anterior, no es solamente compatible con móviles Samsung, sino además con otras marcas como los iPhone. En el caso de los smartwatches, siempre que estos tengan capacidad de recibir carga inalámbrica, también podrán aprovechar este recurso. Lo consigues en Amazon por tan solo 37,42 euros.

Y tú… ¿Con cuál cargador rápido te quedarías?