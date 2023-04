Los vídeos de Twitter no se cargan: causas y soluciones

No es extraño que las aplicaciones tengan sus propios errores de vez en cuando, y uno de los problemas que más dolores de cabeza causa a los usuarios en Twitter, es cuando los vídeos comienzan a fallar. Si te ha pasado que estás navegando por tu cuenta y no puedes ver un vídeo porque simplemente no carga, entenderás de qué hablamos.

Por fortuna, este escenario, como es usual, tiene solución. A continuación, te iremos comentando las causas más comunes de por qué los vídeos de Twitter no se cargan, así como las maneras de arreglar el problema sin tener que ser un experto en aplicaciones o programación.

Error en la conexión a Internet

La razón más común cuando los vídeos en Twitter no cargan, es la conexión local a Internet que tu dispositivo pudiera tener al momento. Suele suceder que no resulta ser lo suficientemente buena, o la señal de alguna manera no llega, y entonces cargar vídeos en Twitter se hace una tarea imposible.

Para comprobar si este es el problema, basta con que te desconectes de la red que utilizas y pruebes con otra, sea una diferente o con los datos de tu móvil. Si luego de hacer esto, los vídeos vuelven a cargar como si nada, ya habrás dado con el origen del problema. Será mejor no usar esa conexión hasta que mejore.

Conexión a Internet lenta

Un escenario parecido puede suceder cuando el servicio de Internet está lento por algún motivo. No es que no puedas acceder a Internet desde tu red, sino que se encuentra ralentizado por cualquier razón y esto conlleva a que los vídeos en Twitter no se carguen. O lo hagan a medias. Los dos casos son igual de desesperantes, y la solución viene a ser la misma de antes.

Busca una conexión diferente y prueba con ella, o cambia a los datos de tu móvil. Generalmente, las señales en lugares públicos suelen estar congestionadas y eso evita que puedas emplear su servicio como es debido. Para ver vídeos, es mejor tener una red confiable y privada.

Problemas propios de la aplicación

Desde que Elon Musk tomó el puesto de CEO en Twitter y afirmó que implementaría cambios en la red social, la aplicación ya no es la misma. Con el despido de prácticamente la mitad de la nómina a nivel global de la empresa, el servicio de soporte puede congestionarse ante los problemas. Entonces el tiempo que lleva arreglar algún error de la aplicación es mayor de lo que era en tiempos pasados.

Por eso es posible que, si no te cargan los vídeos en Twitter, se deba a algún error intrínseco de la aplicación. ¿Cómo averiguarlo? Fácil. Basta con echar un ojo en sitios web como Downdetector donde se reportan fallos de las aplicaciones. También puedes borrar la caché o desinstalar y reinstalar la aplicación en tu móvil.

Para borrar la caché, solo tienes que hacer lo siguiente: en tu móvil, ve a Ajustes, luego a Aplicaciones, selecciona Twitter y luego presiona en Almacenamiento. En este apartado puedes encontrar la opción Eliminar caché que te ayudará a lograr este punto.

Inconvenientes con el móvil

Si ninguna de las anteriores opciones es el problema de tu móvil, entonces tal vez sea el propio dispositivo el que, por alguna razón, no puede cargar los vídeos en Twitter. Si reiniciaste el móvil o desinstalaste y volviste a instalar la aplicación, sin obtener resultado alguno, entonces es preferible tomar una medida más segura, pero también se podría considerar como la última alternativa.

Esta es, reseteando de fábrica el dispositivo. De esta manera, cualquier error en la aplicación que se hubiese provocado dentro del móvil desaparecería, y entonces, sería posible volver a ver tus vídeos en Twitter. Sin embargo, esta causa no suele ser la más frecuente frente a este error, por lo que es preferible dejarla para el final, después de haber intentado todos los consejos anteriores.

¿Te ha servido este tutorial?