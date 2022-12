La tarjeta SIM es el accesorio encargado de conectar tu dispositivo a las redes móviles del operador. Esto significa que, si esta tarjeta llegara a fallar, no podrías hacer ni recibir llamadas o mensajes y de igual manera, tampoco podrías utilizar los datos móviles.

Existen muchas razones por las que tu tarjeta SIM podría fallar. Podría deberse a problemas de la misma tarjeta o por algún fallo en el móvil. Afortunadamente, existen diferentes posibles soluciones para eliminar este error y te las explicaremos en este artículo.

Soluciones básicas para arreglar el error de tarjeta SIM no válida en Android

Como se dijo anteriormente, existe una amplia cantidad de razones por las que podría aparecer este error en tu móvil, sin embargo, también existe la posibilidad de que el error sea más simple de resolver de lo que parece. Por esa razón, iniciaremos la lista de posibles soluciones con las más básicas.

Reinicia el smartphone

Un truco que no puede faltar entre los más básicos es el de reiniciar el teléfono. A veces algo tan simple como el hecho de reiniciar el dispositivo puede ser la solución del problema.

El error de la tarjeta SIM podría deberse a que uno de los procesos internos del teléfono se ha bloqueado. Para solucionar este problema, lo único que debes hacer es reiniciar el smartphone. Si al realizar este paso, no notas ninguna mejoría, no tendrás otra opción que intentar con otra de las soluciones de este artículo.

Verifica que la tarjeta SIM está bien colocada

Una de las primeras cosas que querrás hacer al notar que te aparece el error de Tarjeta SIM no válida es asegurarte de que la tarjeta esté bien colocada. Debes asegurarte de que la tarjeta encaje y que se asiente correctamente en el teléfono. En caso de que el dispositivo sea de doble SIM, también puedes intentar cambiar de lugar para verificar si el error continúa apareciendo.

Limpia la tarjeta SIM

Es buena idea que también te tomes el tiempo de limpiar la tarjeta SIM para descartar que este sea el problema. Sin embargo, debes tomar en cuenta que este es un proceso delicado. La tarjeta SIM es un objeto bastante frágil que puede sufrir daños irreparables con el mínimo contacto si no lo haces bien.

Para limpiar la tarjeta SIM necesitarás un pañuelo suave que no deje residuos, como, por ejemplo, un paño de microfibra. Puedes optar por apenas humedecer el pañuelo para poder recoger cualquier partícula de polvo acumulada. Recuerda, es solo humedecer ligeramente el paño, si utilizas un paño demasiado mojado podrías dañar la tarjeta. Una vez hayas terminado de limpiar, puedes volver a introducir la tarjeta SIM para comprobar si ha funcionado.

Si lo deseas, también puedes optar por limpiar la ranura. En este caso, puedes recurrir al clásico soplido o utilizar un bote de aire a presión. Aunque, es poco probable que este sea el problema, puesto que los orificios suelen estar bien cerrados, por lo que, difícilmente llegan a acumular suciedad.

Otros trucos para solucionar el error de Tarjeta SIM no válida en Android

Al aplicar las soluciones básicas y no ver ninguna mejoría, no habrá otra opción que aplicar medidas un poco más drásticas. Lo primero que debes hacer en este caso es identificar si el problema proviene de la misma tarjeta SIM o del teléfono. Para eso, puedes utilizar el siguiente truco:

Cómo saber si el problema es la tarjeta SIM o el smartphone

La manera más efectiva de determinar cuál de estos dos sospechosos es el culpable, es buscando otro teléfono en el que puedas probar la tarjeta SIM. Toma la tarjeta SIM que anteriormente estaba presentando problemas e introdúcela en un teléfono diferente.

Si al hacer eso, compruebas que la tarjeta SIM sigue sin funcionar a pesar de que estás utilizando un teléfono diferente, entonces será prueba suficiente para determinar que el problema es la tarjeta SIM. Por otro lado, si la SIM funciona perfectamente en otro teléfono, entonces el problema proviene del móvil que estabas utilizando antes. De igual manera, para estar completamente seguro, puedes buscar otra tarjeta SIM e introducirla en el móvil con el que estabas teniendo problemas.

Lógicamente, dependiendo de si el error está siendo ocasionado por una tarjeta SIM defectuosa o por el teléfono, las soluciones que debes aplicar serán diferentes. A continuación, te presentamos las posibles soluciones para ambos casos.

¿El problema es la tarjeta SIM? Esto es lo que debes hacer

¿Hiciste la prueba y la tarjeta SIM no funciona en ningún teléfono? Entonces lo más probable es que la tarjeta sea el problema. Para esos casos, estas son todas las posibles soluciones:

Puede que la tarjeta no esté activa

Esta es una de las razones más comunes por la que puede llegar a parecerte el mensaje de Tarjeta SIM no válida. Si tu tarjeta SIM no está activada, lógicamente no podrás utilizarla hasta que el operador la active.

Para descartar este posible escenario, lo que debes hacer es llamar a tu operador y preguntarle si la tarjeta está activada. En caso de no estarlo, ellos te indicarán cuando será el día en el que la activarán. Hasta que no te activen la tarjeta, no habrá mucho que puedas hacer, además de esperar por la activación para que se solucione en error.

Tarjeta SIM suspendida

Debes descartar el hecho de tener algunos pagos pendientes en caso de que tengas un plan pospago. Tener deudas pendientes también podría resultar en la suspensión de tu tarjeta SIM.

Por otro lado, en caso de que tengas un plan prepago, las tarjetas SIM pueden caducar si no recargas después de cierto tiempo. Esta fecha de vencimiento puede variar dependiendo de tu región, las políticas del operador, entre otras cosas. Para descartar estos escenarios también es bueno comunicarte con tu operador para salir de dudas.

Comprueba el estado de la tarjeta SIM

Si ya has realizado todos los trucos anteriores, tanto los básicos como los no tan básicos y comprobaste que el problema reside en la tarjeta SIM, a este punto lo más seguro es que el problema sea un defecto físico en la tarjeta. Este es un escenario que debes considerar especialmente si tu smartphone se ha mojado recientemente o si ha sufrido de alguna caída antes de que te apareciera el error.

Para comprobarlo, debes extraer la tarjeta para observarla de cerca y verificar si la misma tiene algún rasguño o cualquier otro daño visible que pueda afectar su funcionamiento. Si notas que la tarjeta SIM tiene algún defecto o si estás seguro de que ese pequeño pedazo de plástico es el problema, deberás ponerte en contacto con tu operador para que te suministren una nueva tarjeta.

¿El problema es el teléfono? Esto es lo que debes hacer

Si ya intentaste probar una tarjeta SIM diferente en el móvil y de igual manera te sigue arrojando el mismo error de Tarjeta SIM no válida, entonces el problema está en el teléfono. Tomando en cuenta que ya intentaste el truco de reiniciar el teléfono y de asegurarte de que la tarjeta SIM está limpia y bien colocada, entonces ya puedes pasar a aplicar algunas de las soluciones a continuación:

Sustituir la bandeja de la tarjeta SIM

Algo que también podría estar ocasionando problemas es la bandeja de la tarjeta SIM. Si esta bandeja está dañada o rota, es posible que eso dificulte que tu móvil detecte la tarjeta SIM correctamente. Estas bandejas pueden llegar a dañarse con el tiempo o si tu móvil ha sufrido de alguna caída.

Si notas que la bandeja está dañada, te recomiendo que simplemente la descartes y te compres una nueva. Introducir una bandeja SIM que se encuentre rota, así sea mínimamente, podría ocasionar que la tarjeta se termine rompiendo dentro del teléfono causando un problema mucho mayor. Estas bandejas resultan ser bastante económicas, así que no resulta un gasto significativo. Solo debes asegurarte de comprar la bandeja SIM correspondiente al modelo que tengas.

Debes liberar el móvil

Aunque es poco probable, también es posible que el teléfono no esté liberado. Un móvil que no está liberado solo funcionará con la tarjeta SIM de una determinada compañía. En caso de que sea este el problema, debes dirigirte al lugar en donde hayas comprado el móvil para que te lo liberen, de esta manera, funcionará con cualquier operador.

Restablece la configuración de red

El hecho de restablecer la configuración de la red podría ser la solución al error de la tarjeta SIM. Sin embargo, antes de aplicar este procedimiento es importante dejar claro que al restablecer la configuración de red se eliminará por completo la conexión a redes. Esto quiere decir que para volver a acceder a cierto punto de acceso necesitarás la contraseña establecida. Dicho esto, estos son los pasos que debes seguir para ello:

Pasos para restablecer la configuración de red

Dependiendo del móvil que tengas, los pasos para restablecer la configuración de red pueden variar un poco, pero en líneas generales, son los siguientes:

Entra en los ajustes de tu dispositivo.

Entra en Sistema.

Oprime Opciones de restablecimiento.

Ahora selecciona Restablecer configuración de red y confirma la acción.

Revisa el modo de red

El hecho de tener un modo de red incorrecto en tu móvil podría ocasionar este tipo de fallo con la tarjeta SIM. Para solucionar este problema, se recomienda que configures el modo de red en automático.

Pasos para cambiar el modo de red

Al igual que con la configuración anterior, los pasos pueden variar un poco dependiendo del dispositivo.

Entra en Configuración.

Dirígete a Internet y redes.

Oprime la opción Red móvil.

Selecciona la opción Tipo de red preferido.

Por último, oprime la opción LET / WCDMA / GSM (conexión automática)

Actualiza tu smartphone

Para evitar este tipo de errores con la tarjeta SIM, también es importante estar al día con las actualizaciones de tu teléfono. Si al presentar este error, notas que tienes alguna actualización pendiente, instálala para comprobar que ese no sea el problema.

Pasos para actualizar tu teléfono Android

Actualiza tu móvil Android siguiendo estos pasos:

Dirígete a la app Ajustes de tu teléfono.

de tu teléfono. Entra en la opción Sistema.

Luego selecciona Actualizar sistema.

Una vez allí, tu móvil te indicará si existe alguna actualización pendiente por realizar. De ser así, instálala.

Ahora, en caso de que no te aparezca que tienes alguna actualización pendiente, eso significará que estás al día con las actualizaciones, por lo tanto, deberás intentar con alguna de las otras soluciones.

Restablece el móvil

Si ya has aplicado todas las alternativas mencionadas anteriormente, puede que sea momento para que consideres restaurar tu dispositivo. Al hacer esto, se borrarán todos los datos y la confirmación del dispositivo por completo. Es decir, el móvil quedará como cuando lo utilizaste por primera vez, lo cual, podría ser la solución al error con tu tarjeta SIM.

Puede que recurrir a un restablecimiento de fábrica suene como una medida drástica para algunas personas, pero debes tomar en cuenta que este es uno de los métodos universalmente conocidos para solucionar problemas de funcionamiento en los smartphones y puede que sea tu única alternativa para solucionar el problema con tu tarjeta SIM. De igual manera, si lo deseas, también puedes hacer una copia de seguridad para que no pierdas tu información.

Pasos para restablecer tu móvil Android

Si deseas optar por restablecer tu móvil para solucionar el problema de tarjeta inválida, estos son los pasos que debes seguir:

Dirígete a Ajustes.

Selecciona la opción Sistema.

Una vez allí, selecciona Opciones de restablecimiento.

Oprime Restablecer datos de fábrica.

Por último, selecciona la opción Restablecer dispositivo para confirmar la acción y que se eliminen todos tus datos.

Dirígete al servicio técnico

Cuando ya has agotado todas las opciones, puede que no te quede otra alternativa que llevar a tu móvil al servicio técnico. Es bastante posible que el error con la tarjeta SIM esté siendo ocasionado por algún fallo en los conectores del terminal. A menos de que esto sea un defecto de serie, este tipo de daño suele estar cubierto por la garantía del fabricante.

Y esos serían todos los trucos para solucionar el problema de Tarjeta SIM no válida. Ahora, en caso de que tengas problemas con tu tarjeta SIM, pero en lugar de aparecerte el error Tarjeta sin no válida, te aparece el mensaje Solo llamadas de emergencia, entonces deberás seguir las soluciones indicadas en este artículo.