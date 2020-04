Parecía imposible, pero por fin ha llegado una plataforma de películas y series en streaming que ha puesto a temblar a Netflix. Sí, hablamos de Disney+ que se estrenó hace poco con exclusividades tan atractivas como todo el contenido de Star Wars, Marvel, Disney y Pixar. Lastimosamente, la plataforma de Disney no está exenta de errores que pueden arruinar la experiencia de disfrutar de su contenido de calidad sin mucho esfuerzo.

Anteriormente, ya te explicamos cómo instalar Disney+ en móviles Android no compatibles, el cual es uno de los problemas más comunes que los usuarios suelen experimentar con esta plataforma. En esta ocasión, te enseñaremos a solucionar otro problema muy común de Disney Plus: el error 83. ¿Te apareció este error al intentar conectarte a Disney+? No te preocupes, aquí te diremos a qué se debe este error 83 y todas las soluciones posibles que puedes aplicar.

Cómo solucionar el error 83 de Disney Plus y a qué se debe

El error 83 de Disney Plus suele aparecer cuando intentas ingresar a la plataforma o reproducir un vídeo, a través de cualquiera de sus apps. ¿A qué se debe? Pues hay dos causas posibles: puede ser por problemas con la conexión a Internet o por problemas relacionados con tu dispositivo. Para ser más concretos, este error te aparece cuando no puedes conectarte lo suficiente rápido a los servidores de Disney+ para pasar la verificación de cuenta y DRM.

Si tu conexión a Internet está muy lenta, esa puede ser la causa del error 83 para ti. Pero si tu Internet está bien y aun así el error aparece, entonces es posible que el dispositivo con que intentas conectarte a Disney Plus no cuente con el soporte DRM que la plataforma exige. A continuación, te presentamos las soluciones posibles para ambos casos.

Soluciones para el error 83 de Disney Plus por problemas con el Internet

Cuando el error 83 se debe a que el tiempo de espera con el servidor se ha agotado (ya sea porque tu Internet está lento o porque los servidores de Disney Plus están saturados), prueba con las siguientes soluciones:

Intenta de nuevo : puede que, cuando intentaste conectarte a Disney Plus, los servidores del servicio estaban experimentando un alto tráfico. Es decir, no es un problema de tu Internet, así que simplemente intenta volverte a conectar varias veces, dejando pasar cierto intervalo de tiempo, hasta que puedas hacerlo. Para forzar la reconexión, cierra la app y vuélvela a abrir.

: puede que, cuando intentaste conectarte a Disney Plus, los servidores del servicio estaban experimentando un alto tráfico. Es decir, no es un problema de tu Internet, así que simplemente intenta volverte a conectar varias veces, dejando pasar cierto intervalo de tiempo, hasta que puedas hacerlo. Para forzar la reconexión, cierra la app y vuélvela a abrir. ¿Los servidores están caídos? Espera a que se solucionen : también es posible que los servidores de Disney+ se hayan caído y nadie pueda conectarse a ellos. En ese caso, el problema lo resolvería la empresa y tu solo tienes que esperar a que lo hagan para volver a conectarte. Para saber si los servidores de Disney+ se han caído, vista DownDetector. Allí se suele reportar el problema rápidamente.

: también es posible que los servidores de Disney+ se hayan caído y nadie pueda conectarse a ellos. En ese caso, el problema lo resolvería la empresa y tu solo tienes que esperar a que lo hagan para volver a conectarte. Para saber si los servidores de Disney+ se han caído, vista DownDetector. Allí se suele reportar el problema rápidamente. Llama a tu proveedor de Internet : si notas que tu Internet está cargando muy lentamente las páginas o que abre rápido todas las páginas, excepto Disney+, el problema entonces es de tu conexión a Internet. ¿La solución? Pues llamar a tu proveedor de Internet para preguntarle qué pasa. Puede que la empresa esté teniendo un problema temporal con Disney+ o con la conexión a Internet en general. Para verificar que el problema viene de tu proveedor de Internet, intenta conectarte a Disney+ con los datos móviles. Si logras hacerlo, ya sabes cuál es el problema.

: si notas que tu Internet está cargando muy lentamente las páginas o que abre rápido todas las páginas, excepto Disney+, el problema entonces es de tu conexión a Internet. ¿La solución? Pues llamar a tu proveedor de Internet para preguntarle qué pasa. Puede que la empresa esté teniendo un problema temporal con Disney+ o con la conexión a Internet en general. Para verificar que el problema viene de tu proveedor de Internet, intenta conectarte a Disney+ con los datos móviles. Si logras hacerlo, ya sabes cuál es el problema. Contacta al soporte de Disney Plus: también es posible que por algún motivo Disney+ haya bloqueado tu IP con que intentas conectarte al servicio. Te darás cuenta de esto si han pasado muchos días y el problema persiste. En ese caso, lo mejor es recurrir al Servicio de Atención al Cliente de Disney para aclarar el asunto, aunque también puedes llamar a tu proveedor de Internet para que te asigne una nueva IP y solucionar así el problema.

Soluciones para el error 83 de Disney Plus por problemas de incompatibilidad

Ahora bien, si ya verificaste que el error 83 no se debe a algún problema relacionado con el Internet, entonces de seguro se debe a un problema de incompatibilidad. Recuerda que Disney+ solo es compatible con aquellos dispositivos que pasen su verificación DRM. Si este es tu problema, aquí tienes algunas soluciones que quizás te sirvan:

¿Tu dispositivo es compatible? Compruébalo: Disney+ solo te permite reproducir contenido si tu dispositivo cuenta con la certificación Widevine L1. Esto se puede verificar muy fácil en un dispositivo Android con la app DRM Info. Solo instálala, ábrela y, una vez que muestre la información de tu Android, fíjate que al lado de donde dice Security Level debería indicar L1. Si en vez de L1, dice L3 u otro, tu móvil en principio no es compatible.

¿Tu móvil es compatible, pero aun así recibes el error 83? Haz esto: apaga y enciende el móvil, actualiza la aplicación de Disney Plus (también se recomienda desinstalarla y volverla a instalar) o simplemente intenta conectarte de nuevo. Puede que tu dispositivo tenga una falla local que impide a Disney+ realizar bien la verificación DRM, la cual puedes solucionar con estos simples trucos.

Mi dispositivo no es compatible, ¿qué hago? : si tu dispositivo no cuenta con el soporte DRM necesario para usar Disney+, no te preocupes. Disney dijo que, después de su lanzamiento, esta restricción de Disney+ se irá haciendo menos estricta, por lo que ahora es posible que tu dispositivo ya sea compatible con la plataforma. Eso sí, asegúrate de mantener actualizado tu móvil y la app de Disney+ para que las probabilidades de pasar la verificación DRM sean mayores.

: si tu dispositivo no cuenta con el soporte DRM necesario para usar Disney+, no te preocupes. Disney dijo que, después de su lanzamiento, esta restricción de Disney+ se irá haciendo menos estricta, por lo que ahora es posible que tu dispositivo ya sea compatible con la plataforma. Eso sí, asegúrate de mantener actualizado tu móvil y la app de Disney+ para que las probabilidades de pasar la verificación DRM sean mayores. No uses el navegador para ver Disney+ en tu Smart TV o TV Box : Disney+ es compatible con los navegadores Chrome, Safari, Firefox, Explorer y Edge en Windows y Mac. Sin embargo, puede no funcionar en navegadores de Smart TVs, consolas y TV Box. Si quieres ver Disney+ en estos dispositivos, nuestra sugerencia es que intentes abrir el servicio desde su app oficial, si es que existe. Si no existe, usa herramientas como Chromecast o AirPlay para enviar el contenido a la pantalla.

: Disney+ es compatible con los navegadores Chrome, Safari, Firefox, Explorer y Edge en Windows y Mac. Sin embargo, puede no funcionar en navegadores de Smart TVs, consolas y TV Box. Si quieres ver Disney+ en estos dispositivos, nuestra sugerencia es que intentes abrir el servicio desde su app oficial, si es que existe. Si no existe, usa herramientas como Chromecast o AirPlay para enviar el contenido a la pantalla. Los problemas con Linux son normales : de lanzamiento, Disney Plus no era compatible con ordenadores Linux por las exigencias de DRM. Sin embargo, el servicio ahora funciona con ciertas distribuciones de Linux, especialmente de Ubuntu, a través de un navegador. Así que, si usas Linux y el servicio no funciona para ti, entonces intenta usar otra distribución.

: de lanzamiento, Disney Plus no era compatible con ordenadores Linux por las exigencias de DRM. Sin embargo, el servicio ahora funciona con ciertas distribuciones de Linux, especialmente de Ubuntu, a través de un navegador. Así que, si usas Linux y el servicio no funciona para ti, entonces intenta usar otra distribución. Omite la verificación DRM en tu PC de ser posible: si es la primera vez que accedes a Disney+ desde tu PC, el servicio te pedirá que permitas realizar la verificación DRM. Si lo haces y, seguidamente, te aparece el error 83, haz click en la opción de omitir e intenta reproducir el vídeo que quieras. De esa forma, el navegador te debería permitir ver la película o serie de Disney+ seleccionada sin pasar la verificación DRM.

En fin, esperamos que hayas podido solucionar el error 83 con alguna de estas soluciones y que ya estés disfrutando de Disney+. Si resolviste el problema con una solución que no aparece aquí, coméntanosla para que otras personas también puedan conocerla.