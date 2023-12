Las redes están saturadas en Navidad qué hacer y soluciones

Las formas de comunicación han avanzado mucho desde sus inicios y cada año continúan mejorando, sin embargo, hay un problema que prevalece y es que en algunas fechas las redes se saturan. Si te ha pasado que no puedes enviar tu mensaje de Navidad o de fin de año porque las redes se saturaron, a continuación tenemos un artículo que no puedes dejar de leer

¿Por qué se saturan las redes de telefonía?

Piensa en las redes telefónicas como una carretera, si estás tú solo, pasas rápido y sin problemas, pero si hay una enorme cantidad de autos usando la misma calle al mismo tiempo, se crea tráfico y tu desplazamiento se va haciendo cada vez más lento. Lo mismo pasa con las llamadas, los datos móviles y todo lo que involucre las redes telefónicas, si muchos usuarios intentan usar las líneas al mismo tiempo, la red satelital se satura y el tráfico se hace lento y muchas veces inefectivo.

Y es cierto que ya hoy en día casi nadie utiliza líneas fijas para enviar felicitaciones, la mayoría utiliza WhatsApp para enviar un mensaje de texto, una nota de voz, un vídeo o algo así, de hecho WhatsApp fue la app más utilizada en España en el 2023. Pero eso no significa que estés exento de problema, ya que si no estás conectado a una red WiFi, tendrás que usar datos móviles para enviar tus mensajes y estos también se saturan.

¿Qué puedo hacer para solucionar el problema de las redes saturadas?

Empecemos por lo más obvio, si tu mensaje es de felicitación, si es alguna especie de tarjeta de Navidad personalizada con un vídeo o algo por el estilo, no esperes a la medianoche exacta para enviar tu mensaje. Todo el mundo intentará hacer lo mismo, lo cual irremediablemente culminará en un atasco del tráfico de las redes. Mejor envía tu mensaje un par de horas antes de las 12 o un par de horas después, cuando baje el tráfico.

Si tu mensaje no puede esperar y tienes que enviarlo obligatoriamente a la medianoche, hay un par de trucos que puedes probar, pero recuerda que no son soluciones milagrosas, así que si no te funcionan, tendrás que llenarte de paciencia y esperar.

Muévete de lugar para tener mejor recepción

Suena como una solución poco realista, pero la verdad es que las redes telefónicas están divididas por regiones, así que si las lineas están muy saturadas en donde estás, intenta salir y caminar para que tus mensajes se envíen. A veces basta con moverte de vecindario para que tus datos móviles vuelvan a funcionar como deben.

No insistas con las redes 4G, mejor cámbiate a 5G o 3G

Actualmente, la gran mayoría de móviles funcionan con redes 4G y por ende, estas suelen ser las que se saturan con mayor facilidad. Así que lo mejor sería evitar insistir en usar estas, te recomendamos que si tu móvil funciona con redes 5G, te cambies a esta. Si no cuentas con esta tecnología en tu móvil aún, entonces cámbiate a las redes 3G.

Para cambiar el tipo de red que estás utilizando en Android, sigue los pasos que te dejamos a continuación, pero recuerda que esto cambiaria dependiendo del modelo del móvil, en este caso te lo explicaremos en un dispositivo Xiaomi:

Ingresa en Configuración en tu móvil.

en tu móvil. Presiona en Tarjetas SIM y redes móviles .

. Selecciona la tarjeta SIM que quieres cambiarle el tipo de red.

que quieres cambiarle el tipo de red. Presiona en la opción que dice Tipo de red preferida .

. Selecciona Preferir 3G o Preferir 5G.

Si ninguna de estas opciones funciona, lo mejor será esperar a que el flujo de las redes mejore y puedas enviar tu mensaje con mayor comodidad o siempre puedes conectarte de alguna red WiFi disponible. Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre qué hacer cuando las redes están saturadas en Navidad. Si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte a resolver tu problema.