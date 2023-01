Tu teléfono es un dispositivo que pasas horas sosteniendo y que constantemente acercas a tu rostro y boca, tomando en cuenta eso, tendría sentido que fuera un dispositivo que limpiaras con regularidad, pero no es así. Y puede que la razón principal por la que las personas no se toman tan en serio la limpieza de sus smartphones es porque a simple vista parecen están limpios, pero créeme, no lo están.

Los teléfonos son dispositivos que las personas llevan consigo a todas partes, por tanto, son diariamente expuestos a suciedad, bacterias e incluso virus. Una vez dicho eso, es necesario que limpies tu móvil de manera regular, siempre utilizando las herramientas adecuadas para ello. En este artículo te recomendaremos algunos utensilios que debes tener si quieres mantener tu móvil limpio.

Spray limpiador de pantallas, mantén tu pantalla libre de huellas y suciedad

El panel táctil del móvil es una de las partes más propensas a ensuciarse. Es importante mantener la pantalla limpia si deseas que funcione con total normalidad y por supuesto, no puedes utilizar cualquier líquido, debe ser uno que este hecho para la limpieza de pantallas de dispositivos electrónicos.

Pañuelos de microfibra, la mejor opción para secar tu móvil

Al limpiar tu móvil, es muy importarte que te asegures de que no quede rastro de humedad, ya que eso podría afectar su funcionamiento, especialmente el de la pantalla. Al momento de buscar algún pañuelo para secar tu teléfono, lo mejor es utilizar uno que no deje residuos y una de las mejores opciones para ello, son los pañuelos de microfibras.

Cepillos para retirar la suciedad, la mejor manera de limpiar los rincones más inaccesibles de tu móvil

Todos los móviles cuentan con ciertos orificios o grietas a los que es muy difícil acceder utilizando un simple pañuelo, para limpiar esos espacios puedes utilizar cepillos de diferentes tamaños y formas. De esta manera podrás retirar todo el polvo y suciedad que se haya acumulado con mayor facilidad y eficiencia.

Desinfectante UV, la manera más efectiva de eliminar todos los gérmenes y bacterias de tu móvil

Como se mencionó anteriormente, los teléfonos acumulan todas las bacterias que tocas a lo largo del día, afortunadamente existe una manera en las que puedes eliminarlas y es mediante la tecnología de luz ultravioleta. Estos sanitizadores de rayos UV son la manera más efectiva de deshacerte de las bacterias, ya que está comprobado que eliminan el 99% de las baterías de tu teléfono.

Pañuelos húmedos, limpia tu móvil rápidamente sin importar en donde te encuentres

Es buena idea contar con pañuelos húmedos diseñados para la limpieza de aparatos electrónicos. Estos te permiten realizar una limpieza rápida en pocos pasos. Puesto que no puedes limpiar tu móvil con cualquier cosa, puedes tomar algunos de estos pañuelos para llevarlos contigo a donde vayas en caso de que necesites limpiar tu teléfono y no te encuentres en casa.

Y tú, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu móvil?