Si hay algo que debemos decir sobre el mundillo de Android, es que muchas veces aparecen errores y problemas que en iOS casi nunca dicen “presente”. Ese tipo de errores casi siempre se solucionan de forma automática (Google lanza algún parche), aunque en otras ocasiones (como en este caso) el problema puede llegar a perdurar por varios días.

Uno de esos problemas, el cual suele ser muy frecuente, es el que le impide al usuario actualizar sus aplicaciones. Si estás experimentando este error con Google Chrome y WebView en tu móvil Android, tranquilo, aquí te vamos a mostrar cómo forzar la actualización de esas dos apps en pocos pasos.

¿Por qué Play Store no deja actualizar Chrome ni WebView en Android?

Como es de costumbre, Google no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabemos cuál pudiese llegar a ser el motivo por el cual Chrome y WebView no se pueden actualizar.

De igual forma, nosotros hemos detectado que el problema se origina directamente en la tienda de apps de Google, Play Store. Según nuestras investigaciones, Google Play Store ha bloqueado por error las actualizaciones en dichas aplicaciones, acción que parece haberse originado por el problema que causaba que la app de Google se cierre sola.

Cómo solucionar el error que no te permite actualizar Chrome ni WebView en Play Store

Si no puedes actualizar Google Chrome ni WebView, te recomendamos seguir estos pasos para forzar la actualización en ambas aplicaciones:

Ingresa en los ajustes de tu móvil Android.

de tu móvil Android. Pincha sobre la opción que dice “Aplicaciones y notificaciones”.

Busca la app de Google Play Store y pulsa sobre la misma. Una vez dentro de los ajustes de la tienda de apps de Google, deberás pinchar en “Forzar detención”.

y pulsa sobre la misma. Una vez dentro de los ajustes de la tienda de apps de Google, deberás pinchar en “Forzar detención”. Dale al botón que dice “Aceptar”.

Entra en “Almacenamiento y caché”.

Pincha en “Borrar memoria caché”.

Una vez eliminada la memoria caché de Play Store, pincha en “Liberar espacio de almacenamiento”.

Pulsa en “Aceptar”.

Abre Play Store .

. Pincha sobre tu cuenta, la cual se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Ingresa en “Mis apps y juegos”.

Pulsa en el botón “Actualizar” (círculo con forma de flecha).

Pulsa en “Actualizar todo”.

Espera a que Play Store reconozca esas dos actualizaciones.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, Play Store actualizará Chrome y WebView sin ningún problema.

Sin mucho más que añadir, si al actualizar WebView notas que las apps que tienes instaladas en tu móvil se cierran solas o presentan problemas, te recomendamos pinchar aquí para solucionarlo fácilmente.