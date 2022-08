Si has notado que tu teléfono últimamente tarda más en cargar de lo habitual, y quieres saber cuál es el causante del problema y cómo solucionarlo, estás en el lugar correcto.

A continuación, te dejaré una lista con las posibles razones que podrían estar haciendo que tu teléfono cargue más lento de lo normal y qué puedes hacer para solucionar este problema.

Razones por las que tu teléfono carga lento

Estas son las razones más comunes que pueden llegar a afectar la velocidad de carga de tu teléfono:

Tienes la carga inteligente activada

La carga inteligente es un mecanismo que tienen incorporado algunos teléfonos, entre ellos, los Google Pixel. El objetivo de este mecanismo es memorizar cuáles son las costumbres de cargar del usuario, y así evitar que el móvil se cargue rápidamente cuando no es necesario.

Por ejemplo, si sueles cargar tu móvil durante la noche, el teléfono lo memorizará, haciendo que durante ese tiempo tarde mucho más en cargar. De esta manera, se protege la integridad de la batería.

En caso de que tengas la carga inteligente activada, probablemente ya te habrás dado cuenta de que el último tramo de la batería carga más lento de lo habitual.

Esto es así porque la carga inteligente tiene un mecanismo que funciona de esa manera. Cargan muy rápido al principio y luego van bajando la velocidad conforme la batería se llena. Por eso, es normal notar ralentizaciones en la carga cuando la batería llega al 85-90%.

En pocas palabras, lo que ocurre es que cuando la batería está cerca de llenarse, el teléfono reduce la entrada de energía. De esta manera, también se reduce el calor y se conserva la batería en buen estado. Puede que tu teléfono cargue más lento, pero a cambio, se alargará la vida útil de tu batería.

Ahora, si solo te interesa que tu móvil cargue rápido y no perder el tiempo esperando a que se complete la carga, solo debes desactivar la carga inteligente.

Sin embargo, no está de más recalcar que este mecanismo está diseñado para alargar la vida útil de tu batería. Así que, si eres alguien preocupado por la durabilidad de la misma, te aconsejo que no desactives este modo.

Quizás tu teléfono carga lento porque simplemente así funciona

Puede que hoy en día el mercado esté inundado con muchas opciones de móviles que ofrecen una velocidad de carga impresionante. Sin embargo, aún existen teléfonos que no ofrecen esta ventaja.

Sencillamente, hay teléfonos que cargan muy rápido y hay otros que no. Y esto no está relacionado con algún problema o algo por el estilo, es solo el mecanismo con el que funciona el teléfono y no hay mucho que puedas hacer al respecto.

Y quizás pensarás que comprar un cargador de mayor potencia solucionará ese problema. Pues, lastimosamente, no es así de simple.

Todos los teléfonos móviles tienen un tope de entrada de energía predefinido marcado por su propio hardware, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. Ni siquiera intentar actualizar el sistema operativo.

Por ejemplo, si tienes un teléfono que carga a 10 W o 18 W, entonces cargará a 10 W o 18 W siempre. Y por más que intentes usar cargadores de 65 W para acortar los plazos, no funcionará.

En estos casos, solo existe una posible solución y es optar con conseguir otro móvil que cargue más rápido.

Quizás estás usando un cargador inadecuado

Si el cargador que usas no es el adecuado, la entrega de energía no será óptima y, por lo tanto, tu teléfono cargará más lento de lo debido. También podría ser que estés utilizando un cargador antiguo, o uno que no esté preparado para cargas rápidas.

Si tienes un móvil que, por ejemplo, acepta 33 W, y el cargador llega hasta 10 W, esto ocasionará que la velocidad de carga sea notoriamente lenta. Lo que, definitivamente, es beneficioso para tu batería, pero no para tu paciencia.

Debes asegurarte de estar utilizando un cargador adecuado para tu teléfono. Y cuando te hablo del cargador, me refiero tanto al adaptador como al cable.

Debes saber que no todos los tipos de cables entregan la misma cantidad de carga, por lo que, usar un cable inadecuado también afectará la velocidad con la que cargue tu teléfono.

Puede que se trate del tomacorriente

Si notas que tu móvil está cargando lento, también podría ser producto de un enchufe problemático. Y más aún si estás utilizando regletas o alargadores para enchufar tu cargador.

Estas regletas suelen causar problemas, ya que si no están en buen estado, pueden provocar que la corriente sea irregular, haciendo que el cargador no detecte una corriente estable.

Qué hacer para que tu móvil deje de cargar lento

Una vez aclarado cuáles podrían ser los posibles causantes de que tu teléfono cargue tan lento, ahora te mostraré qué puedes hacer para evitar que esto suceda.

Cambia de cargador

Los cargadores dañados, de mala calidad e incompatibles son la principal razón que ocasionan que los teléfonos presenten problemas de carga.

Puede ser que estés utilizando el cargador original que vino en la misma caja de tu móvil, pero estos cargadores con el tiempo también pueden llegar a dañarse, haciendo que el tiempo de carga sea mayor de lo que debería.

De igual manera, si recientemente has cambiado de cargador y notas que tu móvil carga con más lentitud de lo habitual, entonces deberías considerar conseguir uno nuevo.

Al momento de decidir qué cargador comprar, debes asegurarte de que se trata de un cargador original. De preferencia, que sea de una marca conocida. Y si puede ser del mismo fabricante de tu teléfono, pues mucho mejor.

Otra cosa muy importante es que debes fijarte en la capacidad de corriente del cargador. Esta capacidad debe estar lo más cercana posible a la de tu teléfono.

En caso de que la capacidad de corriente sea menor, lo único que conseguirás en alargar el tiempo de carga, y ya dejamos claro que nadie quiere eso.

Carga tu móvil en otra toma de corriente

Si sueles utilizar siempre el mismo tomacorriente para cargar tu móvil, puedes optar por utilizar uno diferente para comprobar que ese no sea el problema.

Puede que la toma que normalmente usas para cargar tu móvil esté presentando problemas y sea más lenta que las demás. Lo mismo pasa si sueles conectar tu cargador a una regleta.

Lo único que debes hacer es conectar tu cargador en un sitio diferente al que sueles utilizar para que puedas verificar que la fuente del problema no es el lugar en donde estás conectando tu cargador. En caso de que sí se trate de un tomacorriente defectuoso, deberás contactar con algún electricista para que lo revise.

Verifica el puerto USB

Si el puerto de tu móvil está sucio, esto podría causar que tu teléfono cargue más lento. Lo recomendable es que cada cierto tiempo le hagas mantenimiento al puerto de tu móvil y lo limpies para evitar que se acumule polvo y suciedad dentro.

Puedes limpiarlo con un cepillo de dientes con cerdas suaves, con un bastoncillo o aire comprimido, pero a distancia. Hazlo con el móvil apagado y con cuidado. De igual manera, te dejaré este artículo en donde te explicamos de forma detallada cómo limpiar el puerto USB de tu móvil correctamente.

Aunque también podría ser el caso de que el puerto USB de tu teléfono esté dañado. Esta es una parte del móvil que puede llegar a dañarse fácilmente debido a la gran cantidad de veces que se conecta al cargador.

Para ello, puedes hacer una verificación visual del puerto USB y asegurarte de que todo esté bien. En caso de que notes alguna anormalidad, contacta al servicio técnico para que pueda ayudarte con ese problema.

No uses el teléfono mientras carga

Algo que no se discute es el hecho de que, si quieres que tu móvil cargue más rápido, no lo uses mientras está conectado. Y debes saber que esto no solo hará que el móvil cargue más lento, sino que también acortará la vida útil de tu batería.

También existen otras cosas que puedes hacer para acortar aún más el tiempo de carga, como, por ejemplo, apagar el móvil o activar el modo avión. Al hacer esto, el teléfono consumirá mucha menos energía, por lo tanto, cargará más rápido.

Y si el problema es más grave…

Puede que existan algunos problemas que puedas solucionar fácil y rápidamente. Sin embargo, existen otros en los que no tendrás otra opción que acudir a un profesional.

En caso de que ninguna de las soluciones planteadas en este artículo te hayan funcionado para resolver tu problema de carga, deberás acudir a un servicio técnico. Y es que puede que el problema esté siendo causado por una batería con fallos.

Por consiguiente, no tendrás otra opción que cambiarla, y eso solo lo sabrás si llevas el móvil a algún servicio técnico de confianza. Ellos te indicarán cuál es realmente la fuente del problema.

Espero que este artículo te haya sido de mucha ayuda. Y si interesa conocer más consejos, no te puedes perder este artículo en donde te explicamos cuáles son los trucos para evitar que tu cargador se sobrecaliente.