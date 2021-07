Instagram es una de las redes sociales más usadas a diario en la actualidad, seguramente el funcionamiento de la app no sea nada nuevo para ti. Básicamente los usuarios publican fotos o vídeos en sus perfiles y tú puedes interactuar con esas publicaciones dando likes, comentando o compartiéndolas.

La cantidad de likes es una buena forma de medir cuánto ha gustado a tus seguidores la publicación que has hecho, por eso, los likes son uno de los aspectos más importantes de esta app. La cantidad de Me gusta la puede ver cualquier persona que vea tu publicación, pero si no quieres que el recuento de likes se vea, hay un método que te sirve para ocultar los likes en Instagram y te lo mostraremos.

¿Cómo ocultar los likes de las publicaciones en Instagram?

El proyecto de Instagram para deshabilitar los Me gusta ya está aquí, pues ahora la app te permite ocultar los likes que tengan las publicaciones que veas en tu feed o en el buscador. Lo que hace esta opción es no mostrar el número de Me gusta, pero a pesar de eso, aún puedes seguir entrando a los likes de la publicación y verlos uno a uno.

Esto lo puedes hacer para que tú no veas la cantidad de Me gusta en publicaciones de otras personas, pero aun así los demás podrán ver los likes en tus publicaciones. Para ocultar los likes en tu perfil, hay que hacer un proceso diferente al que te estamos hablando en este punto, pero del que te hablaremos más adelante.

Sea como sea, para ocultar los likes en Instagram debes seguir estos pasos:

Entra a la aplicación. Ve a tu perfil. Pulsa en las 3 rayas horizontales de arriba a la derecha. Entra a Configuración. Ve a Privacidad. Ingresa a Publicaciones. Habilita la opción de “Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones”.

¿Cómo ocultar los likes de Instagram en tus publicaciones?

Si quieres evitar que los demás puedan ver la cantidad de likes que tienen tus publicaciones puedes ocultar los likes de Instagram en tus fotos y vídeos. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Ve a la publicación de tu perfil en la que quieres ocultar los likes. Pulsa en 3 puntos verticales. Selecciona “Ocultar recuento de Me gusta”.

Hay que aclararte que para ocultar los likes en tu perfil de Instagram tendrás que hacer este proceso en cada publicación, pues no hay una forma en la que puedes ocultar todos los likes de tus publicaciones del tirón. También debes saber que aunque no salga la cantidad de likes que tiene tu publicación, cualquier usuario que pueda ver tu perfil podrá entrar a los Me gusta de la foto y verlos uno a uno.