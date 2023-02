NodoGO la famosa app que llego para remplazar a Nodorios y Nodoflix ha sido la respuesta de miles de seguidores que quieren poder observar sus eventos favoritos en vivo sin tener que acceder a plataformas pagas para hacerlo. Si estás presentando algún problema con NodoGo y no sabes cómo solucionarlo, nosotros tenemos las respuestas que buscas, así que no dejes de leer.

Antes de proseguir, es necesario recordar que Androidphoria no apoya la piratería ni promueve el uso de ningún software destinado a infringir las leyes de propiedad intelectual. El objetivo de este artículo es meramente informativo.

¿Qué es NodoGO y cómo puedo instalarlo?

Esta no es la primera vez que hablamos de esta aplicación, de hecho, tenemos un artículo completo sobre los pasos que debes seguir para instalar NodoGO en tu móvil y para instalar NodoGO en tu TV. Sin embargo, para resumir y que todos estemos en la misma página, permítenos recordarte que NodoGO es una app que te permite ver deportes por eventos, en vivo, completamente gratis.

Por supuesto, esta app no es completamente legal debido a que transmite eventos deportivos que solo deberían ser accesibles al pagarle a las plataformas encargadas de distribuirlo. Sin embargo, es una app completamente segura que por su naturaleza no puede ser descargada por la Play Store, en su lugar será necesario descargar el APK de NodoGO.

Se abre una pantalla negra cuando intento ingresar al evento

Como mencionamos anteriormente, NodoGO es una app que funciona por eventos, es decir, solo podremos acceder al partido o al encuentro que queremos observar cuando ya esté disponible para visualizarse. Por lo general, esto ocurre unos 5 a 10 minutos antes de que el evento inicie, lo que significa que antes de eso no podrás observar nada.

En el caso de que al entrar a un evento se despliegue una pantalla negra, lo mejor será informarte bien a qué hora se llevara a cabo dicho evento y no ingresar hasta que le falten pocos minutos para dar inicio. Este problema es el más común, así que, si esperar no soluciona tu problema, no dejes de leer porque hay algunas otras cosas que puedes intentar.

Los eventos no aparecen o no se abren y el horario dice que ya deberían estar disponibles

En algunos casos es probable que al entrar a la app de NodoGO no observes ningún evento disponible, lo cual es inusual, ya que casi siempre hay eventos ocurriendo. Si estás seguro de que un evento ya debería estar disponible o si lo ves, pero no puedes ingresar a él, lo mejor sería reiniciar la app, eliminar el caché y volverlo a intentar.

Para reiniciar la app de NodoGo en el móvil, lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Busca el icono de la aplicación en tu móvil y mantenlo presionado.

y mantenlo presionado. Esto mostrará 3 opciones sobre la app, selecciona Info. de la aplicación .

. Presiona en la opción que dice Almacenamiento y caché .

. Toca el botón que dice Borrar caché .

. Ingresa de nuevo en la app y vuelve a entrar en el evento que deseas ver.

Y si lo que deseas es reiniciar la app de NodoGO en Android TV, lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Reiniciar NodoGo en la TV 1 de 3

Ingresa en Ajustes .

. Ve hasta la sección de Aplicaciones .

. Selecciona la app de NodoGO y luego escoges la opción de Borrar datos .

. Ingresa de nuevo en NodoGO y ve al evento que deseas ver, esto debería haber resuelto tu problema.

Es posible que no estés usando una versión verdadera de NodoGO

Gracias a la gran popularidad que tiene esta aplicación, están surgiendo un montón de aplicaciones que dicen ser NodoGO, pero en realidad son una farsa. Asegúrate de descargar tu APK, de algún sitio confiable como del enlace que te dejamos anteriormente o el que se encuentra en nuestro artículo, de cómo instalar NodoGO en tu móvil.

Es necesario recordar que esta app solo está disponible para Android, así que esa supuesta versión llamada Nodorios iOS que está rodando por allí no es verdadera. De hecho, probablemente sea alguna especie de malware, así que será mejor evitar cualquier versión de NodoGO para iOS que te puedas encontrar por ahora.

¿Instalaste NodoGO en tu TV, pero el control no funciona?

Este es un problema que todas las personas que descargan NodoGO para su TV enfrentan y esto se debe a que la aplicación no está adaptada a TVs. Es decir, necesitarás descargar una aplicación de ratón para poder navegar a través de esta sin problemas.

Si ingresas en nuestro artículo sobre cómo instalar NodoGO en tu TV usando este enlace, podrás encontrar las mejores opciones de aplicaciones de ratón para poder usar NodoGO en tu TV sin problemas.

El evento se ve en mi TV, pero se observa solamente en una pequeña esquina de la pantalla

En algunas ocasiones, es probable que al abrir un evento la ventana que lo reproduce sea muy pequeña y se vaya directamente a una esquina de la pantalla, mientras que en el resto del espacio no se ve nada. Este es un problema que se presenta con regularidad en las personas que ven NodoGO en una Fire TV.

Hay que recordar que NodoGO no está adaptado a las TVs así que estos son errores que pueden esperarse. La mejor solución para este caso es ir directamente a los ajustes de la TV y acomodar la ventana usando el zoom para poder observarla mejor. No te preocupes, este error no ocurre todo el tiempo y si es muy frecuente, puedes intentar desinstalar la app y volverla a instalar.

Asegúrate de contar con una buena conexión a Internet y que el evento no haya sido cortado

Los servidores de NodoGO son muy buenos, sin embargo, no son milagrosos, así que, si en tu casa no cuentas con la mejor conexión a Internet o si esta está fallando, es probable que no puedas acceder a tus eventos. Antes de intentar cualquiera de las opciones que ya te mencionamos sería bueno correr una prueba en la velocidad de tu Internet y a su vez asegurarte de que todo está funcionando bien con tu router.

Por último, un problema que si se escapa completamente de tus manos es que la transmisión haya sido cortada. Esto es algo que puede ocurrir constantemente, ya que hay que recordar que estas son transmisiones ilegales y si el propietario de los derechos de retransmisión o alguien de su equipo corta la transmisión, no hay mucho que se pueda hacer.

Esos son básicamente los principales problemas que puedes llegar a presentar con NodoGO y cómo solucionarlos, esperamos que te haya servido este tutorial y que puedas solucionar los fallos que estés presentando. Por ahora nos despedimos y si hay algo más en lo que podamos ayudarte, no dudes en decírnoslo por la sección de comentarios.