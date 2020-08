¿Te encanta enviar stickers para comunicarte con tus amigos? Entonces ahora que llegaron los stickers animados a WhatsApp seguro debes estar de fiesta. Son realmente divertidos y expresan lo que sentimos con muchísima más precisión que los stickers estáticos.

Sin embargo, puede que últimamente hayas notado un pequeño detalle. En ocasiones, WhatsApp te envía una notificación que dice “No se pudo enviar este sticker porque es demasiado grande”. Es realmente molesto cuando pasa, pero ¿por qué sucede? ¿Cómo puedes solucionarlo?

WhatsApp está limitando el envío de stickers animados muy pesados para evitar problemas en la aplicación

Gracias a información filtrada por la cuenta de Twitter @WABetaInfo, ahora sabemos que WhatsApp colocó un límite de peso a los stickers animados. De ahora en adelante, ningún sticker podrá pesar más de 1 MB si deseas enviarlo, porque de lo contrario no se enviará.

Esta medida es un poco sorpresiva, pero está bastante justificada. La razón detrás de esta decisión es evitar que los usuarios creen stickers de forma irresponsable. Resulta que hace unos días un usuario creó un sticker que contenía una película entera. Esto ocasionó que los usuarios que lo recibieron gastaran muchos datos intentando descargarlo, e incluso comprometió la estabilidad de la aplicación en sus móviles.

Así, WhatsApp lo único que desea es que sus usuarios realmente hagan un uso consciente de esta nueva característica. Eso, y evitar un colapso en sus servidores como sucedió hace poco cuando redujeron la duración de los estados de WhatsApp a 15 segundos.

De esta forma, si ahora quieres enviar un sticker animado tendrás que cuidar el tamaño del archivo. Y si pesa demasiado, pues recibirás la notificación de error correspondiente. ¿Hay una forma de solucionarlo? Pues claro.

Cómo reducir el tamaño de los stickers animados en WhatsApp para evitar el error “no se pudo enviar este sticker porque es demasiado grande”



Hay dos cosas que debes saber sobre este tema. Lo primero, WhatsApp no cuenta con una app oficial para crear stickers, y de hecho, compartir stickers personalizados no es algo disponible oficialmente. Sin embargo, tampoco lo prohíben, y con las aplicaciones correctas puedes crear paquetes de stickers para WhatsApp fácilmente.

Esto nos lleva justo al otro tema, al existir tantas aplicaciones, es imposible dar con una solución específica a este problema. No obstante, eso no significa que no puedas hacer nada. Estas son algunas recomendaciones para que reduzcas el peso de tus stickers animados al crearlos: