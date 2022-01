No puedes ver los mensajes de los grupos en Telegram Web

Si al abrir Telegram Web para ver mensajes o visualizar fotos y vídeos dentro de un grupo, esta versión te muestra lo siguiente “This message is currently not supported on Telegram Web, Try desktop.telegram.org”, no desesperes, es un problema que están experimentando muchos usuarios.

El mensaje, según lo que hemos podido averiguar, se muestra en inglés porque es así como Telegram lo ha programado. Si te preguntas qué es lo que quiere decir, nosotros te lo traducimos: “Actualmente, este mensaje no es compatible con Telegram Web, pruebe desktop.telegram.org”.

¿Por qué Telegram Web no soporta los mensajes de algunos grupos?

La respuesta a esta pregunta es sencilla: Telegram Web no soporta los mensajes de ciertos grupos porque los administradores han activado la opción que permite proteger el contenido que se envía dentro del mismo.

En resumen, si el administrador del grupo en el que te encuentras ha protegido el contenido activando la opción “Restringir guardar contenido” en Telegram, no podrás ver ningún mensaje (tampoco fotos o vídeos).

¿Se puede solucionar este problema en Telegram Web?

Sí, aunque para ello necesitarás la ayuda del administrador del grupo en donde no puedes observar los mensajes, fotos y vídeos utilizando Telegram Web.

Para que puedas volver a ver el contenido de dicho grupo en Telegram Web, deberás pedirle al administrador que realice los siguientes pasos:

Ingresa en el grupo de Telegram .

. Pincha sobre el nombre del mismo (arriba en el centro de la pantalla).

(arriba en el centro de la pantalla). Pulsa sobre el pequeño lápiz que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Entra en el apartado que dice “Tipo de grupo”.

Pulsa sobre el botón de color verde que está al lado de “Restringir guardar contenido”.

que está al lado de “Restringir guardar contenido”. Y, por último, presiona sobre la pequeña palomita de color blanco que se muestra arriba a la derecha de la pantalla.

Si el admin del grupo que integras realiza estos pasos que te dejamos arriba, podrás volver a ver los mensajes, fotos y vídeos usando Telegram Web.

En caso de que el administrador del grupo no quiera cambiar esta opción, tendrás que dejar de usar Telegram Web, pues no podrás ver el contenido. Eso sí, descargando Telegram Desktop en tu ordenador, podrás volver a ver todo ese contenido sin ningún problema.

Sin nada más que añadir al respecto, desconocemos si Telegram solucionará este inconveniente en la versión web, por lo que de momento solo queda descargar la versión para PC (la que se instala en el ordenador).