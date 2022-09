WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más famosas a nivel mundial, te ofrece facilidad de comunicarte con tus amigos y familiares. A la hora de crear una nueva cuenta en WhatsApp se te solicita probar que eres una persona de verdad con un número telefónico al cual se envía un código de verificación, sin este, no podrás empezar a usar WhatsApp.

Así que si estás intentando hacer tu propia cuenta en la aplicación de Meta, pero no logras recibir el código de verificación por mensaje de texto o por llamada, permítenos ayudarte. Tenemos la solución que necesitas y las posibles causas de por qué no te llega el mensaje o la llamada de WhatsApp.

Empieza teniendo algo de paciencia

Es bien sabido que a veces los servidores están muy saturados, por lo que el mensaje con el código de verificación de WhatsApp puede tardarse hasta 10 minutos en llegar. Si ya ha pasado ese tiempo y aún no recibes el mensaje con el código que necesitas para seguir, es buena idea pedir la llamada.

Junto a la opción de volver a pedir el código por SMS, está la opción de recibir la información por una llamada. Selecciona esta alternativa y en seguida deberías recibir una llamada que te dictará los números que debes ingresar en orden para poder desbloquear la aplicación.

No intentes adivinar el código de verificación

Te recordamos que este código es una combinación de 6 dígitos diferentes, así que por nada del mundo intentes adivinar el código, ya que las estadísticas indican que tu éxito es altamente improbable. Mejor sigue intentando con otros métodos para garantizar que recibirás tu código de WhatsApp.

Recientemente, WhatsApp agregó la opción de verificación en dos pasos para mayor seguridad, en ese caso es aún menos recomendable tratar de adivinar los códigos. Sin embargo, para mayor facilidad y rapidez puedes desactivar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Reiniciar tu móvil puede ser la solución que buscas

Si a pesar de tus intentos y el tiempo que le des a la aplicación, aún no recibes el código de verificación de WhatsApp por SMS o por llamada, podemos suponer que tu móvil o la aplicación no están queriendo cooperar. Un método que puede funcionar muy bien para resolver algunos detalles problemáticos es reiniciar tu móvil.

Hacer esto recalibrará algunos procesos en el sistema operativo que quizás sean los causantes del problema. La mejor forma de reiniciar tu móvil es apagarlo completamente, esperar unos 30 segundos y luego volverlo a encender. Cuando ya esté funcionando de nuevo, intenta volver a pedir el código de verificación.

Desinstala WhatsApp y asegúrate de que estás descargando la versión más reciente

Si estás descargando WhatsApp desde Play Store, una versión desactualizada de WhatsApp no será ningún problema, pero si lo estás descargando como un APK, existe la posibilidad de que tengas una versión obsoleta. Así que el paso más razonable es desinstalar la versión actual que tienes de WhatsApp e intentar descargarla de nuevo desde Play Store.

Una vez que ya hayas descargado de nuevo la aplicación de Meta, asegurándote de que sea una versión reciente, intenta poner de nuevo tu número telefónico para recibir el código de verificación.

Verifica que estés ingresando el número correcto

Muchas veces puede pasar que te equivocas de número telefónico y no te has dado cuenta, por eso cada vez que pides el código de verificación no recibes el SMS o la llamada. Recuerda que para escribir tu número telefónico debes seleccionar el país de origen de tu número y no agregar ningún 0 antes del mismo.

Verifica tu señal y tu conexión a internet

Otra razón muy común por la cual es probable que no estés recibiendo tu código de verificación o que la llamada no te llegue, es que simplemente no tienes señal o está fallando tu conexión a Internet. Así que lo primero que debes hacer es colocarte en un buen lugar, preferiblemente al aire libre, donde tengas buena señal telefónica.

Si no posees datos móviles, también tendrás que estar conectado a una red WiFi para que la aplicación pueda enviarte el código a tu móvil.

Pídele a alguien que te llame o te envíe un SMS

Una técnica que hemos probado y que probablemente te pueda funcionar es pedirle a alguien que te envíe un SMS o que te llame mientras esperas recibir el código. Esto quizás haga que el código llegue, es un intento que no te cuesta nada y que puede solucionar tu problema.

Lastimosamente, WhatsApp no ofrece otras formas de obtener el código aparte de una llamada o un SMS, y el código es sumamente necesario para poder crear tu cuenta. Pero no te preocupes, es normal a veces tener problema con este código de verificación, lo más seguro es que si logres conseguirlo con algo de insistencia y paciencia.