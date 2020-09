Todos en algún momento hemos tenido alguna historia con WhatsApp, y ¿cómo no? Si es la app de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Puede que algunos no se fíen del todo por temas de seguridad, pero igual pasamos por el aro en algún momento.

De hecho, esa desconfianza puede estar justificada por cosas como que las copias de seguridad de WhatsApp no están cifradas en Android. Sin embargo, Facebook no ha descuidado del todo este aspecto y, por ejemplo, su inicio de sesión mediante código de verificación es muy fiable. Tanto, que seguro alguna vez te has preguntado si se puede activar WhatsApp sin el código de verificación.

Es imposible activar legalmente WhatsApp sin código de verificación, ¿por qué?

Como sabrás, para utilizar WhatsApp debes iniciar sesión en la plataforma, y lo haces usando tu número telefónico y un código de verificación. Cumplir el primer requisito no es problema, porque incluso puedes crear una cuenta de WhatsApp sin tu número privado.

No obstante, con el segundo requisito la cosa cambia. Necesitas sí o sí el código de verificación que WhatsApp te envía. ¿Los métodos para obtener este código de seis cifras? Los SMS y las llamadas, de los que ya hablaremos, además de un supuesto tercer método con el correo.

Volviendo al código de activación, es bastante lógico que no exista una forma legal de activar WhatsApp sin él. Este se genera en los servidores de WhatsApp y son la clave para verificar que tu sesión es legítima y no eres un impostor. El código no se crea desde la aplicación, y salvo que hackees el servidor de WhatsApp, no hay manera. Y, de hecho, deberías tener cuidado si algún APK de WhatsApp te promete algo como activarlo sin código. Dicho esto, vamos con la activación legal.

Activar WhatsApp obteniendo el código de verificación por SMS

La forma típica de obtener el código de inicio de sesión de WhatsApp es utilizando los mensajes de texto de tu móvil. Para ello, solo necesitas tener cobertura móvil y estar conectado alguna red con acceso a internet (datos móviles o WiFi).

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Acepta los términos y condiciones. Escribe tu número telefónico y presiona siguiente. Confirma que deseas hacer la verificación. Otorga el permiso de leer tus SMS a WhatsApp. La plataforma te enviará automáticamente un mensaje con el código. Al recibirlo, la app cargará el código de forma automática, o puedes introducirlo manualmente. Ya verificaste tu WhatsApp y ahora deberás configurar tu cuenta.

Cómo obtener el código de activación de WhatsApp por llamada

El segundo método de activación está también disponible en todo momento, pero casi nunca hace falta utilizarlo. Es la verificación por llamada telefónica, y generalmente se acude a ella cuando falla el SMS. Para activar WhatsApp de esta manera, sigue los siguientes pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Acepta los términos y condiciones. Escribe tu número telefónico y presiona siguiente. Confirma que deseas hacer la verificación. Espera 60 segundos. Solicita la verificación por llamada. Recibirás una llamada automática de WhatsApp Apunta el código que la operadora te dicta y cuelga. Introduce el código en la app para iniciar sesión.

Activa WhatsApp recibiendo el código de verificación por correo electrónico

Muchos usuarios en redes sociales, blogs y foros de internet aseguran que existe un método de verificación adicional para WhatsApp. Es el método de salvaguarda en caso de que los anteriores fallen, y consiste en solicitar el código de verificación por correo electrónico.

No sabemos si es un mito o una opción que ya no funciona, porque no hemos logrado reproducirlo, ni encontrado imágenes sobre el proceso. Aun así, supuestamente estos son los pasos a seguir:

Inicia WhatsApp en tu dispositivo. Coloca tu móvil en Modo Avión y activa el WiFi. Escribe tu número de teléfono móvil. Espera que pase el tiempo de solicitud del SMS y luego solicita la llamada. No recibirás ningún mensaje ni llamada porque estás en Modo Avión. WhatsApp te dará la alternativa de usar tu correo electrónico. Escribe tu correo electrónico. Pulsa enviar y rápidamente pulsa “Cancelar”. Recibirás un código en tu correo que deberás copiar. Introduce el código en la aplicación.

Ahora bien, si estás atento a todo, te darás cuenta de dos cosas que pueden indicar que este método es un mito. Primero, WhatsApp te estaría pidiendo un correo electrónico sin verificar de ninguna manera su relación con el número telefónico.

Esto no tendría sentido porque cualquiera podría usar tu número de teléfono, o el que sea, sin comprobar que es el dueño original. Además, WhatsApp en tal caso debería comprobar la relación entre ambos datos usando Facebook, Google o alguna otra plataforma en la que hayas iniciado sesión.

Lo otro, ¿por qué pulsaríamos “Cancelar” rápidamente después de enviar la solicitud del correo? No tiene el más mínimo sentido, por lo que este método podría ser falso. Aun así, ahí lo tienes por si deseas probarlo.