Cuando una broma inofensiva y perfectamente planificada sale bien, genera momentos de alegría. Hoy en día, los dispositivos Android están repletos de posibilidades para hacer bromas. Si eres de esos que disfrutan reír junto con amigos y pasar ratos agradables, empieza por encontrar el teléfono inteligente desbloqueado de un amigo, ¡y hazle una broma usando su móvil!

No solo existen bromas para mandar por WhatsApp, también puedes hacer volar tu imaginación y usar las funciones de cualquier teléfono Android sin tener que instalar ninguna aplicación de terceros. Las opciones son ilimitadas, elige la mejor y no olvides devolver los cambios al finalizar. Recuerda que la idea es divertirse, no pasar un mal rato.

Las 5 mejores bromas que puedes hacer en el móvil Android de tus amigos

Ya las bromas de nuestros abuelos quedaron atrás, ahora puedes usar la tecnología y entretenerte un buen rato. Aquí te mostraremos 5 de las mejores bromas en Android, donde cualquiera de tus amigos puede ser el objetivo. ¡No esperes el día de los inocentes y saca el niño que llevas por dentro!

Cambia el idioma del teléfono móvil

Nada más divertido que ver a tu amigo tratar de adivinar las funciones de su teléfono móvil porque no entiende el idioma. Para ello, elige un idioma que tu amigo no sepa (los menos populares pueden ser tu mejor opción). Para cambiar el idioma sigue los pasos que te mostraremos a continuación:

Entra en los ajustes del teléfono.

del teléfono. En “Sistema” pulsa “Idiomas e introducción de texto”.

Presiona Idiomas > Añadir un idioma.

Selecciona y agrega cualquier idioma de la lista , mientras más extraño mejor.

, mientras más extraño mejor. Una vez agregado deslízalo al primer lugar y el idioma se cambiará automáticamente.

Uno de los trucos más antiguos, pero a la vez más divertidos, es el cambio de contactos. Con esta broma, engañarás a tu amigo para que llame o envíe un mensaje de texto a la persona equivocada. Todo lo que tienes que hacer es cambiar el número de teléfono del contacto más usado en su móvil, por el de alguien a quien quizás no quiera llamar o enviar mensajes de texto. Pon en práctica este ejemplo que podría resultar muy vergonzoso.

Abre la aplicación “Contactos” en el dispositivo de tu amigo.

Selecciona y copia el número de la persona que le gusta a tu amigo.

a tu amigo. Busca el número de un familiar muy cercano . Papá o mamá son una excelente alternativa.

. Papá o mamá son una excelente alternativa. Intercambia los números de contacto.

Guarda los cambios.

Ahora, cuando tu amigo vaya a llamar o enviar un mensaje de texto a sus padres, en su lugar, estará hablando con la persona que le gusta.

Estropea la interfaz del móvil

Invertir o cambiar los colores, alterar el tamaño de la fuente y alterar la síntesis de voz son algunas de las modificaciones que le puedes hacer al teléfono móvil de tu amigo para jugarle una inofensiva broma. Estropear la interfaz del usuario es muy divertido, observa cómo se hace:

Entra en Ajustes > Accesibilidad.

Pulsa en “Lectores de Pantalla” para cambiar la síntesis de voz . Puedes alterar el idioma, la velocidad y el tono de la conversión de texto.

. Puedes alterar el idioma, la velocidad y el tono de la conversión de texto. Entra en “Pantalla” y cambia el tamaño de la fuente , el estilo y el tamaño del contenido de la pantalla. Las letras en el dispositivo se verán más grandes o más pequeñas según la elección que hagas.

, el estilo y el tamaño del contenido de la pantalla. Las letras en el dispositivo se verán más grandes o más pequeñas según la elección que hagas. Deslízate hacia abajo en el apartado “Pantalla” y selecciona “Invertir colores” o “Corrección de colores” desde allí podrás pasar de blanco a negro la pantalla del móvil y alterar las tonalidades.

Reduce la velocidad del teléfono móvil de tu amigo

Con esta broma puedes hacer que el teléfono móvil de tu amigo se ponga extremadamente lento, llegando a pensar que algo anda mal en el dispositivo. Para eso, debes modificar dos cosas: En primer lugar, activa la configuración del modo desarrollador. En segundo lugar, alterna la configuración para la escala de animación de la ventana, la escala de animación de transición y la escala de duración del animador. Hazlo de la siguiente manera:

Para habilitar el modo desarrollador , entra en Ajustes > Sistema > Avanzado > Información del teléfono.

, entra en Ajustes > Sistema > Avanzado > Información del teléfono. En “Propietario” toca el “Número de compilación” siete veces para habilitar las opciones de desarrollador.

para habilitar las opciones de desarrollador. Vuelve al menú “Configuración” y ahora podrás ver y acceder a «Opciones para desarrolladores».

“Configuración” y ahora podrás ver y acceder a «Opciones para desarrolladores». Deslízate por la pantalla y busca las diferentes escalas. Reduce las tres a 10x.

Simula la inactividad de la pantalla

Una simple broma consiste en tomar el teléfono de la víctima y dejarlo inactivo. Con esto simplemente pondrás la pantalla de inicio como una imagen y cuando tu amigo intente acceder a cualquier aplicación, el teléfono no responderá. Para hacer esta broma, sigue estos pasos fáciles y rápidos:

Captura la pantalla de inicio del móvil de tu amigo. En la mayoría de los dispositivos lo puedes hacer presionando el botón de encendido y el de bajar el volumen simultáneamente, hasta que se tome la foto.

del móvil de tu amigo. En la mayoría de los dispositivos lo puedes hacer presionando el botón de encendido y el de bajar el volumen simultáneamente, hasta que se tome la foto. Crea una carpeta y transfiere las aplicaciones hasta que se encuentren todas juntas. Esto lo puedes hacer arrastrando los iconos y colocándolos uno sobre otros.

hasta que se encuentren todas juntas. Esto lo puedes hacer arrastrando los iconos y colocándolos uno sobre otros. Desplaza esa carpeta hasta la última página del dispositivo.

hasta la última página del dispositivo. Ahora configura la captura de pantalla como fondo de pantalla de inicio. Con esto tu amigo intentará tocar repetidamente la pantalla sin éxito.

Espero que pongas en práctica estás 5 inofensivas bromas en Android, para que te diviertas en compañía de tus amigos. Pero, si quieres ir más allá, puedes convertirte en el Rey de las bromas usando aplicaciones. ¡Después de esto, tus amigos aprenderán a no dejar sus teléfonos descuidados!