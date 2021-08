Si estás intentando ingresar en un sitio web desde Chrome en tu PC, y el navegador de Google te dice lo siguiente: “La página está bloqueada (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT)”, no desesperes, este problema tiene solución.

Eso sí, te recomendamos armarte de paciencia, ya que al tratarse de un error “poco común”, es necesario que lleves a cabo una serie de pasos para que puedas erradicarlo completamente de tu PC.

¿Por qué Google Chrome dice que “La página está bloqueada”?

Según lo que hemos podido averiguar en las pruebas que hemos llevado a cabo, hay varios motivos por los que Chrome podría llegar a mostrar el mensaje “La página está bloqueada”. Estos motivos, los cuales puedes ver a continuación, tienen que ver específicamente con el siguiente código de error: “(ERR_BLOCKED_BY_CLIENT)”:

El sistema operativo de tu PC está desactualizado : este código de error es muy común cuando se usa Chrome desde un sistema operativo en desuso, o bien no se descargaron las últimas actualizaciones relacionadas con los parches de seguridad.

: este código de error es muy común cuando se usa Chrome desde un sistema operativo en desuso, o bien no se descargaron las últimas actualizaciones relacionadas con los parches de seguridad. Hay una extensión de Chrome que está bloqueando la conexión : cuando una extensión entra en conflicto con las demás, o bien con el propio navegador, se desencadena una serie de problemas que terminan bloqueando cualquier página web.

: cuando una extensión entra en conflicto con las demás, o bien con el propio navegador, se desencadena una serie de problemas que terminan bloqueando cualquier página web. Google Chrome está infectado con algún tipo de virus: este problema suele estar relacionado con alguna extensión desactualizada que fue utilizada para instalar malware y spyware en el navegador.

Si estás sufriendo este error al momento de navegar por Internet en Chrome, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí te vamos a mostrar distintas soluciones que puedes realizar para eliminar el mensaje (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT) de Google Chrome.

Abre la página web bloqueada usando el modo incógnito de Chrome

Una solución rápida que te permitirá visualizar esos sitios web bloqueados en Chrome, es utilizar el modo incógnito. Si nunca lo has usado, o bien no sabes cómo activarlo, tendrás que seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Activar el modo incógnito en Chrome desde el PC 1 de 4

Lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador Chrome desde tu PC . Una vez abierto, deberás hacer clic sobre los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

. Una vez abierto, que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un pequeño menú con varias opciones, allí tendrás que hacer clic sobre la que dice “Nueva ventana de incógnito”.

Chrome abrirá una nueva ventana de color negro , la cual podrás usar para visitar el sitio web que bloquea el navegador.

, la cual podrás usar para visitar el sitio web que bloquea el navegador. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, el sitio web que aparecía como “bloqueado”, debería mostrarse sin ningún tipo de problema en Chrome.

Cabe mencionar que esta es una solución temporal, pues el mensaje que dice “La página ha sido bloqueada” podría volver a aparecer cuando cierres el modo incógnito de Google Chrome.

Desactiva todas las extensiones que tienes instaladas en Chrome

Al tratarse de un problema que está relacionado (en el 90% de los casos) con las extensiones que están instaladas en Google Chrome, desactivarlas todas puede llegar a solucionar el problema.

¿No sabes cómo desactivar extensiones en Chrome? No te preocupes, sigue todos estos pasos que te mostramos a continuación para poder desactivarlas fácilmente:

Desactivar extensiones en Google Chrome desde el PC 1 de 7

Abre el navegador de Google desde tu PC. Una vez abierto, deberás hacer clic en los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

desde tu PC. Una vez abierto, deberás que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con distintas opciones, realiza un clic sobre la que dice “Más herramientas”.

Ingresa en el apartado que dice “Extensiones”.

Entrarás en la pantalla de extensiones (las que tienes instaladas), allí tendrás que hacer clic sobre aquellas que están activadas (botón de color azul).

(las que tienes instaladas), allí tendrás que hacer (botón de color azul). Una vez desactivadas, deberás abrir una nueva pestaña en Chrome .

. Escribe la dirección del sitio web al que no podías entrar.

al que no podías entrar. Si no aparece el mensaje de error (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT) habrás solucionado el problema.

Con el error ya solucionado en Chrome, te recomendamos activar extensión por extensión mientras abres el sitio web que aparecía bloqueado. Cuando el error vuelva a aparecer, tendrás que desactivar la última extensión que activaste, pues esa es la que está generando el problema.

¿Sigue apareciendo el error “La página está bloqueada” en Chrome? Prueba estas otras soluciones

Si ninguna de las soluciones que te mostramos arriba te ha funcionado, no desesperes, aún hay un par de cosas que puedes realizar para que no siga apareciendo el error “La página está bloqueada” en Google Chrome.

Desinstala y vuelve a descargar Chrome en tu PC

Dicen que los problemas deben solucionarse de raíz, pues bien, esta es una de las soluciones drásticas que puedes llevar a cabo para que este error no siga apareciendo en el navegador de Google.

Para desinstalar Chrome en Windows, tendrás que seguir los pasos que te mostramos a continuación:

Desinstalar Google Chrome en PC 1 de 3

Haz un clic en el Inicio de Windows y escribe las siguientes palabras: “Panel de control”. Una vez que se muestren los resultados, realiza un clic sobre la opción que dice “Panel de control”.

y escribe las siguientes palabras: “Panel de control”. Una vez que se muestren los resultados, realiza un clic sobre la opción que dice “Panel de control”. Ingresa en la opción que dice “Desinstalar un programa”.

Realiza un clic derecho sobre “Google Chrome” y luego selecciona la opción que dice “Desinstalar”.

Una vez desinstalado Chrome de tu PC, deberás volver a descargarlo .

. Puedes descargar Chrome desde aquí.

Una vez descargado Chrome, deberás instalarlo .

. Con el navegador ya instalado en tu PC, tendrás que verificar si el problema ha sido solucionado.

Si ya no observas el mensaje que dice que “La página está bloqueada”, habrás eliminado el error de tu PC, por lo que no tendrás que hacer más nada para que el mismo no vuelva a aparecer.

Actualiza el sistema operativo de tu PC

Otra de las soluciones que puedes realizar, si es que el problema continúa apareciendo en Chrome, es verificar si tienes la última versión de Windows instalada en tu PC.

¿No sabes cómo averiguar esto? No te preocupes, aquí te mostramos cómo hacerlo:

Cómo actualizar Windows 1 de 2

Haz clic en el botón de Inicio de Windows . Escribe las siguientes palabras: “Buscar actualizaciones”, y luego dale a la opción que dice “Abrir”.

. Escribe las siguientes palabras: “Buscar actualizaciones”, y luego dale a la opción que dice “Abrir”. Realiza un clic con tu ratón en “Buscar actualizaciones”.

Windows empezará a buscar la última versión del sistema operativo. En caso de haber una nueva versión disponible, Windows la descargará e instalará de forma automática.

Una vez actualizado el sistema operativo, deberás verificar si el problema persiste. En caso de que el mismo siga apareciendo en Google Chrome, tendrás que compartir tu conexión de datos del móvil con tu PC. Esto te permitirá verificar si el problema está relacionado con tu conexión Wifi.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que sigas sin poder acceder a tus sitios favoritos, te recomendamos descargar alguna de estas tres mejores alternativas a Chrome. Si bien esas que te mostramos son para Android, las mismas ofrecen versiones para Windows.