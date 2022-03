¿Te has enamorado de la versión musical del popular Wordle? Si tu respuesta es “sí” y no puedes parar de jugar a Heardle, de seguro que algún que otro día te has topado con el siguiente mensaje: “Oh no! Seems like today’s track is unavaliable on SoundCloud in your location”.

En pocas palabras, dicho mensaje lo que dice es que la canción del día no está disponible en el país donde te encuentras, por lo que Heardle no puede reproducir el archivo de audio desde SoundCloud.

Por suerte, existe una solución muy simple que puedes llevar a cabo para que este error no siga apareciendo en tu móvil o PC al momento de jugar a Heardle.

Heardle dice que la canción no está disponible en mi país, ¿cómo solucionarlo?

A pesar de que Heardle es jugado por millones de personas en todo el mundo, el desarrollador de este juego en línea no ha podido acceder a la base de datos de Spotify para reproducir canciones.

Es por este motivo que Heardle hace uso de los archivos en formato MP3 que se encuentran en SoundCloud, plataforma que tiene ciertas limitaciones en algunos países.

Si tú te encuentras dentro de uno de los países que no pueden acceder a todo el catálogo que ofrece SoundCloud, no desesperes, hay una solución que te permite jugar a Heardle sin problemas.

Lo primero que tienes que hacer es descargar una VPN en tu móvil u ordenador . Te recomendamos descargar alguna de estas.

. Te recomendamos descargar alguna de estas. Una vez descargada la VPN, deberás ejecutarla y seleccionar un servidor norteamericano .

. Con la VPN ya activada, tendrás que ingresar al juego Heardle desde tu navegador y listo, problema solucionado.

En resumen, tendrás que jugar a Heardle utilizando una VPN para evitar que aparezca el famoso error de reproducción. Eso sí, no siempre es necesario hacer uso de esta herramienta, pues no todas las canciones están bloqueadas (te recomendamos ingresar sin una VPN y comprobar si puedes reproducir el archivo de audio).