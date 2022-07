Si WhatsApp te ha dado un susto con el mensaje «hay una ROM personalizada instalada» en tu móvil, no te preocupes. Aquí te explicaremos por qué te ha parecido esta alerta y qué debes hacer para no tener problemas y usar WhatsApp sin inconvenientes. Desde ya te decimos que no hay nada que temer, pero ciertamente tienes que tomar ciertas medidas para que no te prohíban usar WhatsApp en tu teléfono.

¿Por qué WhatsApp me dice que hay una ROM personalizada instalada?

La alerta de WhatsApp que abordaremos aquí dice lo siguiente:

«Hay una ROM personalizada instalada. Las ROM personalizadas pueden causar problemas con WhatsApp Messenger y no están cubiertas por nuestro equipo de atención al cliente”.

Básicamente, lo que intentan decirte es que han detectado acceso root o una ROM personalizada en tu móvil, lo cual no está visto con buenos ojos por WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque, al igual que las aplicaciones modificadas o MODs de WhatsApp están prohibidos y te pueden banear por usarlos, las modificaciones del sistema Android tampoco están permitidas por la app de mensajería.

Esto se debe a que cualquier modificación a nivel de sistema o app impide a WhatsApp garantizar una mensajería funcional y sobre todo segura. Tanto los MODs como el root y las ROMs personalizadas se pueden usar para cambiar características de WhatsApp y violar la privacidad de los usuarios. Por tanto, este aviso es para intentar resguardar tu seguridad en WhatsApp (y la del resto de usuarios) y brindarte una buena experiencia.

No hace falta que pulses en el botón «Más información» del aviso de WhatsApp, pues aquí te dejamos el mensaje que te saldrá:

Se sabe que las ROM personalizadas ocasionan problemas con los métodos de entrada mediante teclado, las notificaciones de nube a dispositivo (C2DM) y la entrega puntual y precisa de mensajes. Además, muchas ROM personalizadas incluyen funciones de cierre de tareas que causan los mismos problemas que los gestores de cierre de aplicaciones creados por terceros. Te rogamos que entiendas que las ROM personalizadas no son compatibles con WhatsApp y no nos hacemos responsables por los riesgos que su uso implican.

En pocas palabras, te dicen que las ROMs personalizadas no son compatibles con WhatsApp porque pueden presentar fallos con las notificaciones, el teclado, el funcionamiento en segundo plano y la seguridad de la app.

¿Por qué WhatsApp me dice que hay una ROM personalizada instalada si yo no he instalado nada?

¿No has instalado una ROM personalizada a tu móvil y te apareció esta alerta de WhatsApp? Entonces es posible que el propietario anterior del móvil haya hecho la modificación y no te avisó. Si es nuevo, puede que exista un fallo del sistema, el cual solo puede ser solucionado por el fabricante, así que no dudes en llevarlo al servicio técnico.

¿Puedo usar WhatsApp con una ROM personalizada? ¿Es seguro?

Sí, puedes usar WhatsApp con una ROM personalizada sin tener que seguir ningún procedimiento. Simplemente, pulsa «Ok» en la alerta de WhatsApp y podrás seguir usando la app con total normalidad. De esa manera, podrás ignorar el aviso porque al fin y al cabo, es solo eso: un aviso al que puedes hacer caso o no. Solo no abuses de las posibilidades que te ofrece la ROM y no tendrás ningún problema.

Ten en cuenta que las ROM personalizadas no son necesariamente inseguras y no todas funcionan mal con WhatsApp. Estas 10 ROMs personalizadas que siguen siendo populares, por ejemplo, no presentan ningún tipo de fallo con WhatsApp. Así que no te preocupes por el aviso si tienes plena confianza en la ROM que has instalado a tu Android. Por cierto, el aviso no te volverá a aparecer una vez que lo omites.

Más información | Centro de ayuda de WhatsApp