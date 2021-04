¡Vamos! Que no queremos que aprendas a irrumpir la privacidad de nadie, este artículo lo vamos a enfocar en padres que se preocupan por lo que sus hijos hacen en sus móviles y que quieren vigilarlos. Aunque existen distintas apps de espionaje, te vamos a recomendar la mejor. Vamos a enseñarte cómo grabar en pantalla aplicaciones de mensajería instantánea de forma remota en móviles Xiaomi.

Si te preocupa que puedan espiarte, estos son los 5 teléfonos más seguros que puedes usar.

Es mejor una aplicación de grabación de pantalla o las aplicaciones espía

Quizás pienses que una app de grabación de pantalla sería genial para lo que lo necesitas, vigilar a tus hijos. Pues no, en aplicaciones de grabación de pantalla no puedes acceder directamente en el móvil de destino, solo podrás grabar la pantalla y no a toda la actividad del smartphone, además, no podrás acceder a archivos en el almacenamiento local del dispositivo ni evitar que el usuario del teléfono desinstale la aplicación, pues la app no está del todo oculta.

Por motivos como estos, te recomendamos usar apps espía como XNSPY y así poder monitorear la actividad dentro de la app y grabar la pantalla de un móvil Xiaomi en secreto.

¿Qué puede hacer una app espía?

Este tipo de apps, obtienen todas las opciones de monitoreo remoto con herramientas actualizadas. La mayoría de las aplicaciones espía pueden hacer capturas de pantalla y habilitar la grabación de pantalla de forma remota siempre que ambos móviles estén conectados a Internet.

¿Qué debes saber antes de instalar una aplicación para espiar en Android?

Primero debes saber exactamente qué quieres espiar, si son los mensajes de texto, la ubicación del móvil, redes sociales o registros de llamadas. Necesitas acceso físico al móvil a espiar, debes instalar la app espía y en algunos casos el móvil deberá estar rooteado.

También es muy importante que elimines los rastros de la aplicación para que la otra persona no note que estás espiándole. Las mejores apps permiten ocultar el ícono de su aplicación en el móvil.

Si te preocupa tu seguridad, debes desactivar esta función de Android para que Google deje espiar tu móvil.

Elige un software para espiar Android

Nosotros te recomendamos XNSPY, con esta app tendrás acceso a información de aplicaciones de mensajería, registro de llamadas, mensajes de texto, emails, chats de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Tinder y otras plataformas populares. También podrás tener acceso a la ubicación GPS y actividades en las redes sociales.

Para acceder a la información recopilada por este software solo debes tener un dispositivo con acceso a Internet. Todo queda almacenado en tu cuenta personal de XNSPY para que lo revises cuando necesites. Esta plataforma ofrece todas las funciones que necesita un padre preocupado por la actividad digital de su hijo.

¿Cómo grabar la pantalla de un móvil Xiaomi de forma remota con XNSPY?

Una vez contratados los servicios de una app espía como XNSPY, te darán las credenciales para poder iniciar sesión en su página web, su app de monitoreo para Android y te enviarán por correo electrónico su guía de instalación. Ahora te explicaremos paso a paso:

Al suscribirte a XNSPY para Android recibirás un email con el enlace de descarga de la app , un código de activación y la guía para configurar tu cuenta.

, un código de activación y la guía para configurar tu cuenta. Debes tener acceso físico al móvil a espiar y usar el enlace que te proporcionaron para instalar la app de XNSPY. Podrás ocultar el ícono de la aplicación y debes esperar 1 o 2 días para iniciar sesión en tu cuenta para comenzar a recibir los datos del móvil.

Podrás ocultar el ícono de la aplicación y debes esperar 1 o 2 días para iniciar sesión en tu cuenta para comenzar a recibir los datos del móvil. Pasado ese tiempo ya puedes iniciar sesión en tu cuenta de XNSPY desde tu ordenador o desde la app que está disponible en Google Play.

que está disponible en Google Play. Después se abrirá el panel de la plataforma en el que se muestran los datos del dispositivo espiado.

Ya tienes todo configurado para espiar un dispositivo Android desde tu ordenador o móvil. Esperamos que uses esta herramienta con responsabilidad. Cuéntanos, ¿te ha parecido útil esta plataforma?