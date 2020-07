A estas alturas a nadie debería sorprender que Google, una empresa cuyas apps y servicios están en la gran mayoría de teléfonos del mundo, espíe a sus usuarios. En el pasado ya se demostró que Google espía todo lo que dices a través del micrófono de tu móvil. Además, si entras en la configuración de tu Android (sistema operativo desarrollado por Google), te darás cuenta de que tu móvil tiene activadas por defecto muchas opciones que permiten a la compañía de Mountain View recolectar información de tu móvil.

De hecho, el medio The Information comprobó recientemente que Google instala en los teléfonos Android un programa llamado Android Lockbox que desde 2014 está recolectando información sensible de los usuarios. En concreto, este programa rastrea y envía a Google las estadísticas básicas de uso de todas las aplicaciones de tu móvil, como cuántas veces abres una app, por cuánto tiempo la usas, etc. También espía tu nivel de batería y tu calidad de conexión a Internet.

¿Por qué Google hace esto? Aparentemente, para entender el éxito de apps que no son suyas, como TikTok o Facebook, y así crear sus propias alternativas. No obstante, Google dice que es para mejorar la experiencia de Android. Sea como sea, si no quieres que Google registre todo lo que haces en tu móvil, enseguida te contamos cómo apagar el programa de espionaje Android Lockbox de tu dispositivo.

Cómo desactivar la monitorización del uso de apps de Google en Android

El programa Android Lockbox forma parte de los servicios móviles de Google (GMS). Eso significa que, si tu dispositivo Android vino de fábrica con las apps de Google, ten por seguro que Android Lockbox ahora mismo está espiando cómo usas las apps en tu móvil. Por suerte, puedes desactivar este programa de manera muy sencilla siguiendo estos pasos:

Entra en la Configuración o Ajustes de tu Android.

o Ajustes de tu Android. Pulsa la opción Google .

. Toca el botón de los tres puntos que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Uso y diagnóstico .

. Presiona el interruptor que verás en pantalla para desactivar la monitorización del uso de apps de Google.

¡Listo! Tal como explica Google, hacer esto no afectará en absoluto a tu móvil. Seguirá funcionando de la misma manera y recibiendo actualizaciones de seguridad y de sistema. Sin embargo, hay que aclarar que esta no es la única herramienta que Google usa para espiar tu móvil, por lo que desactivar esta opción no hará que la gran G deje de espiarte del todo.

Por ello, si quieres más privacidad, te recomendamos ver en este artículo cómo bloquear el rastreo GPS de Google en tu móvil. Y si buscas una solución más radical, aquí te enseñamos cómo eliminar todas las aplicaciones de Google en Android.