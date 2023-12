Foto viajera o un 2024 sin viajes en Instagram cómo se hace

Tras el lanzamiento de un nuevo sticker en Instagram, el cual le permite a los usuarios crear plantillas personalizadas para las historias, millones han sido los usuarios que se sumaron al trend Foto viajera o un 2024 sin viajes dentro de la respectiva red social.

Si ya has visto a tus amigos y familiares realizar esta tendencia, pero no sabes qué pasos seguir para poder sumarte a la misma, ¡no te preocupes! Aquí encontrarás un tutorial que te explicará de forma detallada cómo hacer Foto viajera o un 2024 sin viajes en tu historia de Instagram.

Así puedes hacer la historia Foto viajera o un 2024 sin viajes en Instagram

Antes de que te mostremos el tutorial en cuestión, deberás actualizar la app de Instagram a la última versión, ¿por qué? Porque el sticker de las plantillas solo está presente en versiones actualizadas de la aplicación de Instagram para Android e iOS. Si ya actualizaste la app, podrás sumarte a este trend realizando estos pasos:

Lo primero que deberás hacer es abrir la app de Instagram desde tu teléfono .

. Dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Tu historia”.

Por consiguiente, deberás elegir la foto que quieres utilizar para realizar el trend .

. Habiendo elegido la foto, tendrás que pinchar sobre el icono de “stickers” que aparece en la parte superior de la pantalla.

Luego, deberás seleccionar el sticker “Plantillas, añade la tuya”.

Ajusta el sticker para que todos lo puedan ver.

para que todos lo puedan ver. Escribe la frase “Foto viajera o un 2024 sin viajes”, y luego pincha en el sticker .

. Fija el texto y el sticker. Una vez fijados ambos elementos, pincha sobre la pequeña palomita que aparece arriba a la derecha de la pantalla.

Si te ha gustado como ha quedado la historia pincha en “Tu historia”.

Dale al botón “Compartir plantilla” para que otros la puedan utilizar.

En segundos, verás el resultado final de tu creación.

Este trend consiste en compartir aquellas fotos que fueron capturadas en viajes. Si no has viajado a ningún lado durante el 2023, no deberás compartir ninguna fotografía, aunque puedes bromear subiendo algún contenido gracioso para “mofarte” del trend.

Sin nada más que añadir, en caso de que no te aparezca el sticker “Plantillas” en Instagram, te aconsejamos descargar la versión beta de la red social. La misma te permitirá acceder a nuevas funciones antes que nadie.