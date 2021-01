Una de las mejores alternativas a WhatsApp es sin lugar a dudas Telegram. El servicio de mensajería instantánea cuenta con un número cada vez mayor de usuarios que han decidido abandonar la app propiedad de Facebook por los problemas de privacidad que tiene esta plataforma.

Y es que, si bien es cierto que Telegram no está libre de pecado, solo hay que conocer el lado oscuro de esta app y sus peligrosos bots, lo cierto es que a nivel privacidad le da unas cuantas vueltas a WhatsApp.

Telegram se actualiza para permitir importar tus chats de WhatsApp

Y el gigante de la mensajería instantánea de origen ruso lo sabe. Más que nada porque con la llegada de Telegram 7.4 puedes exportar tus chats de WhatsApp. Eso sí, cabe destacar que esta nueva función está disponible para dispositivos iOS.

Si tienes un terminal Android, decir que todavía no puedes actualizar la app oficial. Tranquilo, ya que puedes descargar Telegram beta en su versión 7.4 a través de este enlace. Hemos probado el APK y está libre de virus, así que no te has de preocupar por este aspecto.

¿Lo mejor? Que la versión beta es una aplicación separada de Telegram, por lo que podrás seguir utilizando la versión disponible en Google Play junto a esta beta. Veamos los diferentes pasos a seguir una vez te has descargado la versión 7.4 en tu teléfono.

Pasos para exportar tus chats de WhatsApp a Telegram

Decir que, aunque el primer paso será descargar Telegram Beta 7.4, el proceso para exportar los chats lo has de empezar en WhatsApp. De esta manera, abre cualquier conversación y pulsa sobre los tres puntos situados en la parte superior derecha para acceder al menú.

Dentro del mismo, dale a Más y selecciona exportar chat. Puedes incluir los archivos multimedia, por lo que no perderás ninguna información.

Si has seguido los pasos correctamente, verás que aparece una nueva ventana indicándote las diferentes opciones para exportar tus chats de WhatsApp. Si tienes un teléfono iOS, solo has de pulsar sobre Telegram. En el caso de un terminal Android, deberás seleccionar Telegram Beta.

Ahora, verás que puedes elegir en qué chat quieres que se importe toda la conversación de WhatsApp. También puedes crear un grupo nuevo si lo prefieres. Como habrás podido comprobar, el proceso es muy sencillo. Así que no dudes en exportar los chats de WhatsApp a Telegram.