Tu Amazon Echo puede ser un gadget muy útil, pero también puede arruinar sorpresas. Por defecto, estos altavoces y pantallas te envían notificaciones avisándote que llegó un paquete de Amazon e incluso relevan su contenido. Así que, si hiciste una compra que es un regalo para alguien en tu casa (que puede ver o escuchar al Amazon Echo), estas notificaciones te delatarán.

Imagina haber comprado una Switch en Amazon como regalo de Navidad para tu hijo o hija y que el Amazon Echo de repente suelte en la cena familiar lo siguiente: «Tienes una nueva notificación. Hoy llegará un envío para Juan, que incluye una Nintendo Switch«. Y así de fácil la Navidad quedaría totalmente arruinada. Para que esto no te pase, acompáñanos a ver cómo silenciar las notificaciones de compras en el Amazon Echo.

Cómo apagar las notificaciones de compras en el Amazon Echo

Si quieres evitar que tus familiares se enteren de qué has comprado en Amazon por culpa de las notificaciones del Amazon Echo, debes desactivar estos avisos desde la app de Alexa para Android o iOS. No entendemos por qué no se puede hablar con Alexa y pedirle que haga este cambio en su configuración, pero la verdad es que no es nada difícil hacerlo por la aplicación:

Abre la app de Alexa en tu smartphone. Si no la tienes, descárgala e inicia sesión en ella con tu cuenta de Amazon.

Pulsa el botón Más que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Entra en Configuración .

. Selecciona Notificaciones .

. Toca en Compras con Amazon .

. En este apartado, desactiva todos los tipos de notificaciones que quieras: Incluir los nombres de los productos. Notificaciones de entrega. Devoluciones. Actualizaciones de pedidos. Recomendaciones y ofertas. Notificaciones de la comunidad de Amazon. Actualizaciones de seguimiento de Amazon. Actualizaciones de cuenta Audible. Notificaciones de suministros bajos.

que quieras:

¡Listo! Así tu Amazon Echo ya no hablará de más. No olvides que puedes repetir estos mismos pasos para reactivar las notificaciones en caso de que ya no tengas ninguna sorpresa que ocultar.

En fin, si quieres conocer otros trucos como este, te invitamos a ver este artículo con todos los modos secretos de Alexa en los Amazon Echo.