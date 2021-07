Una de las características más geniales y útiles de WhatsApp es la que te permite compartir tu ubicación con amigos y familiares. Sin embargo, esta función también es traicionera. Y es que si alguien te pide tu ubicación por WhatsApp y por la razón que sea no quieres compartirla… ¿qué haces? ¿Le dices que no y aumentas sus sospechas? En ese caso, lo mejor es enviarle una ubicación falsa.

WhatsApp no tiene una opción de enviar una ubicación falsa. Por ello, es necesario usar una app de terceros para realizar esta falsificación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar la herramienta de UltFone para cambiar la ubicación GPS de iPhone y nos ha funcionado de maravilla. Además, ¡no requiere Jailbreak!

Enseguida te enseñaremos esta aplicación, sus características y cómo usarla, para que tú también puedas enviar una ubicación falsa por WhatsApp desde tu iPhone. ¿Estás listo? Vamos allá…

UltFone iOS Location Changer: la app para cambiar la ubicación GPS de iPhone sin Jailbreak

Lo que hace la herramienta UltFone iOS Location Changer es falsificar o cambiar la ubicación GPS de tu iPhone (sea del modelo que sea) sin tener que hacer Jailbreak. No solo te permite enviar una ubicación falsa por WhatsApp, sino también hacer lo siguiente:

Saltarse el bloqueo geográfico de algunas páginas web, apps o juegos : así podrás probar contenido que aún no está disponible para tu país y hasta evitar la censura que imponen algunos gobiernos.

: así podrás probar contenido que aún no está disponible para tu país y hasta evitar la censura que imponen algunos gobiernos. Falsificar tu ubicación en redes sociales : para hacer creer a tus amigos en Facebook, Instagram o Snapchat que estás en algún lugar raro del mundo y gastarles una broma.

: para hacer creer a tus amigos en Facebook, Instagram o Snapchat que estás en algún lugar raro del mundo y gastarles una broma. Ocultar la ubicación del iPhone : si sientes que alguien está rastreando tu móvil, puedes esconder tu ubicación real con esta herramienta.

: si sientes que alguien está rastreando tu móvil, puedes esconder tu ubicación real con esta herramienta. Cambiar tu ubicación en apps de citas: si usas esta función en Tinder, Bumble u otra app de este estilo podrás hacer match con más personas de cualquier parte del mundo.

Para que entiendas un poco más sobre cómo funciona UltFone iOS Location Changer, veamos sus características más importantes a continuación.

Falsea el GPS de tu iPhone sobrescribiendo las coordenadas actuales sin que nadie lo note

UltFone iOS Location Changer funciona tan bien que ninguna app detectará que estás usando una ubicación falsa. Y es que esta herramienta crea una ubicación virtual para reemplazar la ubicación real del GPS de tu iPhone y así puedas hacer creer a cualquier app o juego que estás en un lugar del mundo donde realmente no estás.

¡Tú mismo puedes elegir las coordenadas de tu ubicación falsa! De esa forma, por ejemplo, podrás jugar al Pokémon Go en otro país sin salir de tu casa y sin riesgo a que te bloqueen.

Elige la ruta y la velocidad, y lleva tu iPhone a cualquier parte del mundo

Con solo seleccionar los puntos de inicio y destino, UltFone iOS Location Changer planificará y generará automáticamente una ruta, y dejará que el posicionamiento GPS del teléfono se mueva a lo largo de la ruta a una velocidad especificada entre 1m/s y 3,6km/h. Sin embargo, tú no estarás moviéndote. Así, puedes hacer creer a las apps que te rastrean que estás viajando.

Esta herramienta también te permite establecer varios puntos para crear un recorrido 100% personalizado. Incluso, te deja configurar paradas para que el recorrido sea más natural y creíble. Así que, si necesitas hacer que tu iPhone se mueva por una ruta específica sin salir de casa, deberías usar esta app.

Accede a apps y juegos con bloqueo geográfico

Muchos juegos de realidad aumentada, como Pokémon Go, tienen limitaciones geográficas que te puedes saltar fácilmente con UltFone iOS Location Changer, cambiando la ubicación de tu iPhone. Además, si hay apps que en tu país no se pueden usar, esto se soluciona en segundos con esta herramienta.

La ventaja de cambiar tu ubicación con esta app y no con una VPN es que la dirección IP de tu móvil no cambiará y la velocidad del Internet no se verá afectada.

Soporta la última beta de iOS 14.7/15 y el iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max

UltFone iOS Location Changer ha sido diseñada para funcionar con cualquier móvil iPhone sin importar qué tan viejo o nuevo sea. Funciona perfectamente con los iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max. Incluso, es capaz de cambiar la ubicación GPS de la beta más reciente de iOS 14.7 y 15. Y lo mejor de todo es que no requiere de Jailbreak, por lo que no perderás la garantía de tu iPhone.

Cómo enviar una ubicación falsa por WhatsApp en iPhone con UltFone iOS Location Changer

Cómo usar la app UltFone iOS Location Changer para cambiar la ubicación de iPhone 1 de 3

A continuación, te contamos cómo cambiar tu ubicación en iPhone / iOS 14 con la herramienta de Ultfone para enviar una ubicación falsa por WhatsApp:

Abre el programa UltFone iOS Location Changer y en la opción Change Location pulsa el botón de Enter .

. Conecta tu iPhone al ordenador con el cable USB correspondiente.

con el cable USB correspondiente. En la siguiente pantalla, introduce una dirección/coordenada GPS y haz clic en el icono de búsqueda para encontrar la dirección que deseas.

y haz clic en el icono de búsqueda para encontrar la dirección que deseas. Confirma la dirección en el panel izquierdo y haz clic en Start to Modify.

¡Listo! Así ya habrás cambiado la ubicación de tu iPhone por una falsa que podrás enviar a tus contactos a través de WhatsApp. Para una explicación más visual, mira el siguiente vídeo.

En este caso, el vídeo explica cómo enviar una ubicación en tiempo real falsa por WhatsApp. El proceso es casi el mismo, solo que debes elegir la segunda opción al inicio y seleccionar dos puntos en el mapa para falsear el movimiento de tu iPhone.

¿La app UltFone iOS Location Changer vale la pena?

Lo que más nos gustó de UltFone iOS Location Changer es lo fácil de usar que resulta. Con solo pulsar tres botones te permite modificar la ubicación GPS de tu iPhone sin ningún tipo de complicación. Además, sin necesidad de Jailbreak, es capaz de simular el movimiento GPS de tu teléfono para engañar a las aplicaciones.

En nuestra experiencia, UltFone iOS Location Changer ha funcionado sin problemas y de forma rápida. Así que la recomendamos con los ojos cerrados, sobre todo si no quieres complicarte la vida con otros métodos difíciles de aplicar para enviar una ubicación falsa por WhatsApp desde tu iPhone.