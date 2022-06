¿Quieres descargar un documento y te piden registrarte, subir un documento tuyo o pagar una suscripción? No les hagas caso. Existen muchas formas de descargar documentos gratis de Scribd, Slideshare, Issuu, Academia, CourseHero y Monografías Plus, ya sea en formato PDF, DOCX o diapositiva PPTX, sin registro ni suscripción.

Así que no te amargues la vida y sigue el tutorial que te mostraremos a continuación para descargar el documento que quieras de forma fácil, rápida y gratuita. ¡Solo te tomará un par de minutos!

Cómo descargar algo gratis de Scribd, Slideshare, Issuu, Academia y CourseHero sin registrarse

Cómo descargar documentos gratis con DocDownloader 1 de 4

Para descargar un PDF, documento o diapositiva de páginas como Scribd, Academia, Slideshare o Issuu lo único que debes hacer es usar el descargador DocDownloader. Se trata de una página web en la que solo tienes que pegar el enlace del documento que quieres descargar y ella automáticamente te devolverá el enlace de descarga. Pincha el siguiente enlace para usarla:

Descargar documentos gratis | Entra en DocDownloader

¿Cómo se usa DocDownloader? Siguiendo estos pasos:

Primeramente, abre el documento de Scribd, Issuu, Slideshare o Academia que quieres descargar y copia su enlace .

. Una vez que estés en la web DocDownloader y tengas el enlace copiado, presiona la pestaña correspondiente a la plataforma donde está el documento que quieres descargar. Es decir, si el documento es de Issuu, selecciona en DocDownloader la pestaña «Issuu Downloader».

que quieres descargar. Es decir, si el documento es de Issuu, selecciona en DocDownloader la pestaña «Issuu Downloader». Ahora, pega el enlace del documento en el cuadro de texto titulado «Please input document URL».

del documento en el cuadro de texto titulado «Please input document URL». Seguidamente, presiona en Get link .

. Haz el Captcha y luego toca en Download PDF .

. Por último, elige entre Download as PDF, Download as DOCX y Download as PPTX. Sea cual sea la opción que elijas, serás redirigido a la web LESV.INFO .

. Allí debes esperar a que el documento se cargue. Después, solo tendrás que pulsar en Download. ¡Listo!

Y eso es todo. De esa forma, habrás conseguido el documento que querías sin tener que registrarte, suscribirte ni subir nada. Ahora bien, si este método no te funcionó, no te decepciones. Como mencionamos al inicio, hay otras maneras de descargar gratis de Slideshare, Scribd, Issuu, Academia, CourseHero, Monografías Plus y Buenas tareas, y te las enseñamos enseguida.

Descargar documentos PDF gratis de Scribd sin subir nada

Scribd es una de las páginas web más antiguas para compartir documentos de todo tipo: papers, investigaciones, informes, etc. El problema es que te obliga a crearte una cuenta y a subir un documento para poder descargar sus documentos. Si no quieres hacer eso para descargar gratis documentos de Scribd, utiliza cualquiera de los siguientes descargadores de Scribd:

Descargar gratis de Scribd (Opción 1) | Entra en Scribd Downloader

Descargar gratis de Scribd (Opción 2) | Entra en DOWNSCRIBD

Descargar presentaciones gratis de Slideshare sin cuenta

Slideshare en principio es igual a Scribd, solo que está enfocada en diapositivas o archivos de formato PPT o PPTX. Por tanto, puede que necesites descargar una diapositiva gratis de Slideshare sin registro ni cuenta. En ese caso, puedes hacer uso de cualquiera de los siguientes descargadores de Slideshare (no solo funcionan con diapositivas o presentaciones, sino también con documentos de texto y hasta audios):

Descargar gratis de Slideshare (Opción 1) | Entra en Slideshare Downloader

Descargar gratis de Slideshare (Opción 2) | Entra en Online-Downloader

Descargar archivos gratis de Issuu sin registrarse

Issuu es una de las plataformas para compartir documentos interesantes más populares de Internet. Lastimosamente, al igual que las dos plataformas que vimos antes, Issuu no te deja descargar sus documentos fácilmente. Si quieres descargar archivos PDF de Issuu sin registrarse y gratis, tendrás que usar uno de estos descargadores de Issuu:

Descargar gratis de Issuu (Opción 1) | Entra en IssuuDownload

Descargar gratis de Issuu (Opción 2) | Entra en ISSUU PDF Downloader

Descargar gratis de Issuu (Opción 3) | Entra en Descargar libros desde Issuu

Descargar documentos gratis de Academia sin iniciar sesión

Por otra parte, tenemos a Academia, mejor conocida como Academia.edu, una plataforma que funciona como red social para académicos porque permite compartir artículos y acceder a un sinfín de conocimientos sobre campos específicos. Para descargar libros de Academia sin iniciar sesión, no dudes en utilizar los siguientes descargadores de Academia.edu:

Descargar gratis de Academia (Opción 1) | Entra en DOWNACADEMIA

Descargar gratis de Academia (Opción 2) | Entra en Academia Downloader

Descargar documentos de CourseHero sin subir archivos

CourseHero es una de las páginas para compartir documentos más problemáticas que existen porque realmente sus desarrolladores se han asegurado de que no puedas descargar algo sin haberte registrado y sin haber subido un documento propio (que además debe ser aprobado).

Si bien el método infalible para descargar gratis de CourseHero ahora mismo es seguir las indicaciones que te da la propia página, hace poco surgió el descargador Coursehero Downloader que en teoría debería ser capaz de descargar cualquier PDF de CourseHero sin registro ni cuenta. Úsalo con este enlace:

Descargar gratis de CourseHero | Entra en Coursehero Downloader

Descargar gratis de Monografías Plus y Buenas tareas sin pagar

Por último, debemos resaltar que en Internet hay muchas páginas que ofrecen hack de Monografía Plus, así como hack de Buenas tareas para descargar ensayos gratis de estas páginas sin registro ni pago, pero ninguna de ellas funciona o son directamente una forma de inyectar virus a tus dispositivos. La realidad es que no existe ningún descargador gratuito de Monografías Plus y Buenas tareas (al menos hasta el momento de escribir este artículo).

Eso sí, algunos usuarios han afirmado que han conseguido descargar gratis documentos de Monografías Plus y Buenas tareas con el descargador DLSCRIB. Puedes probarlo tú mismo pinchando este enlace:

Descargar gratis de Monografías Plus o Buenas Tareas| Entra en DLSCRIB

Como verás, no hay excusas para no descargar archivos de Issuu, Scribd, Slideshare, Academia, CourseHero, Monografías Plus o Buenas tareas sin cuenta y sin subir nada, totalmente gratis y en pocos pasos. Pon a prueba tú mismo todos los métodos que aquí te ofrecimos para conseguir esos documentos que tanto deseabas. Si te quedó alguna duda al respecto, déjanos un comentario para ayudarte.

Por cierto, si estás interesado en descargar información de utilidad gratis, mira los 3 mejores bots de Telegram para descargar libros.