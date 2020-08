¿Tu móvil Xiaomi tarda mucho en instalar aplicaciones por culpa del análisis de seguridad? Sí, sabemos lo molesto que puede ser esto, sobre todo cuando tienes prisa y quieres usar una app cuanto antes. Quizás nunca hayas pensado en desactivar este análisis de seguridad que hacen por defecto todos los dispositivos de Xiaomi a las apps que instalas en ellos porque crees que es algo necesario. Después de todo, lo único que hace esta función es protegerte, buscando virus en las apps para eliminarlas.

Sin embargo, si solo instalas apps de Google Play Store, realmente no necesitas el análisis de seguridad de MIUI. ¿Por qué? Pues porque la tienda de Google tiene una función integrada llamada “Google Play Protect” que hace exactamente lo mismo que MIUI; evita que instales apps con virus. Así que, ¿por qué analizar dos veces las aplicaciones? Aprende enseguida con nosotros a desactivar el análisis de seguridad de MIUI en tu Xiaomi para instalar aplicaciones más rápido.

Cómo deshabilitar el análisis de seguridad al instalar apps en MIUI – Xiaomi

La aplicación Seguridad que vino preinstalada en tu Xiaomi es la responsable de hacer el análisis de seguridad al instalar apps. Por tanto, si quieres desactivar esta función, lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre la aplicación Seguridad en tu Xiaomi.

en tu Xiaomi. Toca el icono de la rueda dentada que está en la esquina superior derecha de la pantalla.

que está en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona Análisis de seguridad o Escaneo de seguridad (el nombre de la opción varía dependiendo de la región).

o Escaneo de seguridad (el nombre de la opción varía dependiendo de la región). Presiona en Analizar antes de instalar para deshabilitar esta función.

¡Eso es todo! Así, la aplicación de seguridad ya no analizará las aplicaciones recién instaladas en tu Xiaomi. Además, ya no verás recomendaciones o anuncios en la pantalla de instalación. Eso sí, ten en cuenta que al hacer esto MIUI tampoco analizará las aplicaciones que instales de otras fuentes que no son la Play Store (los APKs, por ejemplo), lo cual puede poner en riesgo la seguridad de tu móvil. Si quieres evitar esto, sigue los pasos mostrados a continuación.

Cómo desactivar el análisis de seguridad solo al instalar apps de Google Play Store en Xiaomi

Si quieres que solamente Google Play Protect analice la instalación de apps de la Play Store, pero que MIUI analice la instalación de apps provenientes de otras fuentes, haz lo siguiente:

Primeramente, si seguiste el tutorial anterior , reactiva la función Analizar antes de instalar. Si no, omite este paso.

, reactiva la función Analizar antes de instalar. Si no, omite este paso. Ve a Google Play Store e instala cualquier app (no importa cuál, puedes desinstalarla luego si quieres).

(no importa cuál, puedes desinstalarla luego si quieres). Cuando aparezca la pantalla de análisis de seguridad de MIUI al instalar la app, presiona el icono de la rueda dentada que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Desactiva las opciones Analizar aplicaciones de Google Play Store y Recibir recomendaciones.

¡Listo! De esa manera, MIUI seguirá analizando la instalación de apps en tu Xiaomi, pero solo de aquellas que vengan de una fuente que no sea Google Play Store. De analizar las apps de la tienda de Google se encargará Google Play Protect, así que no te preocupes.