Spotify es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, con millones de usuarios activos al mes y millones de canciones y pódcast disponibles. Sin embargo, no todo el contenido es apto para todos los públicos, especialmente para los menores de edad o las personas sensibles a ciertos temas.

Por eso, Spotify ofrece la opción de filtrar el contenido explícito, tanto en la música como en los pódcast. Así, puedes escuchar tus canciones y programas favoritos sin preocuparte por encontrarte con palabras malsonantes, referencias sexuales, violencia o discriminación.

¿Qué significa contenido explícito o explicit en Spotify?

¿Alguna vez has visto un pequeño símbolo de una E mayúscula junto al título de una canción o un podcast en Spotify? Eso significa que el contenido tiene lenguaje explícito, es decir, palabras o frases que pueden resultar ofensivas o inapropiadas para algunas personas. Por consiguiente, puede no ser recomendado para menores de edad.

El significado contenido explícito en Spotify se refiere a aquel que contiene lenguaje obsceno, vulgar o inapropiado para algunas audiencias. Por ejemplo, canciones que incluyen insultos, groserías, blasfemias o términos sexuales. También se considera contenido explícito a los pódcast que tratan temas delicados o polémicos, como el crimen, el sexo, las drogas o la política.

Spotify no decide qué contenido es explícito o no, sino que se basa en la información que le proporcionan los artistas, las discográficas y los creadores de pódcast. Por eso, puede haber casos en los que el contenido no esté etiquetado correctamente o haya diferencias entre países o regiones.

¿Cómo desactivar el contenido explícito en Spotify?

Si quieres quitar el modo explícito en Spotify, tienes que seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Spotify en tu dispositivo móvil o en tu ordenador.

en tu dispositivo móvil o en tu ordenador. Ve a la sección de Configuración (en móvil) o Preferencias (en PC) , que puedes encontrar pulsando el icono de tu perfil que está en una esquina de la parte superior (izquierda en el móvil y derecha en ordenador).

, que puedes encontrar pulsando el icono de tu perfil que está en una esquina de la parte superior (izquierda en el móvil y derecha en ordenador). Desplázate hasta la opción de Contenido explícito y desactiva el interruptor que dice Permitir reproducción de contenido explícito. Si quieres activarla, simplemente vuelve a pulsar el interruptor.

que dice Permitir reproducción de contenido explícito. Si quieres activarla, simplemente vuelve a pulsar el interruptor. Si tienes una cuenta familiar, también puedes desactivar el contenido explícito para cada uno de los miembros del plan desde la opción de Control parental.

Al desactivar el contenido explícito, Spotify dejará de reproducir las canciones y los pódcast que tengan la etiqueta de E mayúscula. En su lugar, saltará al siguiente tema o capítulo disponible. Si no hay ningún otro tema o capítulo sin contenido explícito, Spotify mostrará un mensaje de error.

Ten en cuenta que esta opción solo afecta al dispositivo en el que la activas. Si quieres desactivar el contenido explícito en todos tus dispositivos, tendrás que hacerlo manualmente en cada uno de ellos.

¿Cómo activar el contenido explícito en Spotify?

Si quieres volver a activar el contenido explícito en Spotify, solo tienes que seguir los mismos pasos que para desactivarlo, pero activando el interruptor que dice Permitir reproducción de contenido explícito. Así podrás escuchar todo el contenido de Spotify sin restricciones ni filtros.

Problemas de desactivar el contenido explícito en Spotify

Desactivar el contenido explícito en Spotify también tiene algunos inconvenientes, como:

Perderte parte del catálogo de Spotify , ya que muchas canciones y pódcast populares tienen contenido explícito.

, ya que muchas canciones y pódcast populares tienen contenido explícito. No poder escuchar el contenido original y auténtico de los artistas y creadores , ya que el lenguaje explícito puede formar parte de su estilo o mensaje.

, ya que el lenguaje explícito puede formar parte de su estilo o mensaje. Tener problemas para encontrar o reproducir ciertas listas de reproducción o álbumes que contengan contenido explícito.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para entender qué significa el contenido explícito en Spotify y cómo desactivarlo o activarlo según tus preferencias. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario y te responderemos lo antes posible.