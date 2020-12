¿Te ha pasado alguna vez que no recuerdas la contraseña de una WiFi que tienes dada de alta en tu Android? Seguro que sí. Recuperarla puede parecer algo imposible, pero lo cierto es que puedes conseguirlo de una forma bastante sencilla y sin que pongas en riesgo la seguridad de la red ni de tu propio teléfono o tablet.

Además, para lograr recuperar la contraseña de la WiFi no vas a tener que instalar una aplicación complicada de manejar y que no esté traducida al español. Para seguir los pasos necesarios sólo tienes que comprobar que la versión del sistema operativo que utiliza es Android 10 o posterior y, además, que cuentas con Google Fotos instalado. Si no es así, te dejamos el enlace para que lo descargues gratis en Play Store.

Pasos para recuperar la contraseña WiFi desde Android

Dejamos lo que tienes que hacer para lograr recuperar la información que necesitas y que de esta forma la puedas copiar o compartir a un amigo o familiar si es lo que necesitas. Es lo siguiente:

Ve a los Ajustes de Android y selecciona Redes e Internet . Ahora entra en el apartado que se llama WiFi . Verás una lista con las redes que tienes al alcance. Accede a la que deseas recuperar la contraseña pulsando sobre ella para conectarte.

En la pantalla ves la información pública de esta red y, para comenzar con el proceso de recuperación debes pulsar en Compartir . Aparece entonces un código QR que sirve para que otro terminal acceda a la red e, incluso, en algunos casos ya aparece la contraseña bajo el cuadro central .

Si es así, ya has terminado.

Si no ves los datos de la contraseña, debes seguir los pasos que enumeramos a continuación y donde utilizarás Google Fotos:

En la pantalla en la que ves el código QR debes realizar una captura (normalmente con pulsar de forma combinada el botón de bajar volumen y encendido lo lograrás).

Abre la aplicación Google Fotos y revisa la Biblioteca para localizar el Apartado Screenshots . Accede y abre la imagen que capturaste.

Ahora pulsa en la zona inferior un icono que tiene un pequeño cuadrado con un punto en su interior (es la herramienta Google Lens ).

De forma automática esta lee el código QR y muestra en la pantalla el nombre de la WiFi y la contraseña alfanumérica.

Así de sencillo es todo.

Cómo has visto, no es especialmente complicado recuperar la contraseña de una WiFi con tu Android, por lo que no tendrás que llamar a nadie para lograrlo. ¿Te parece este un buen truco para tu Android?