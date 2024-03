Tinder es sin dudas una de las mejores apps de citas para encontrar pareja o una persona con la cual pasar un buen rato. La cantidad de usuarios es de millones, y gracias a su algoritmo, puedes encontrar gente de tu misma zona y valorar si puedes hacer match con ellos o no. El uso de Tinder es a discreción de cada persona. Puedes crearte tu cuenta en Tinder sin que nadie lo sepa, o abiertamente. De la misma forma, solo es posible saber a quién le has gustado si los dos hacen match… a menos a que pagues por las suscripciones que existen.

Ahora bien, ¿no hay forma de saberlo a través de otros medios gratuitos? Si quieres averiguar a quién le gustas a Tinder sin pagar, existen algunas alternativas. ¿Son 100% certeras? Siendo sinceros, no. De hecho, tendrás que jugar un poco al detective para llegar al perfil al que le has gustado. Sin más demoras, te explicamos cómo “ver” a quién le gustas en Tinder gratis.

Cómo ver a quién le gustas en Tinder sin pagar

Primero debes tener algo claro: no existe una manera directa para ver a quién le gustas en Tinder si no es suscribiéndote a Tinder Premium. Solo a través de dos de estos planes de suscripción es que se te habilitará la opción para no solo ver la foto de perfil de la persona que te ha hecho match, sino el resto de su información.

Ahora bien, es cierto que hay otros métodos indirectos para tener una idea de quiénes son estos perfiles. No son fiables del todo, y requerirán de tus dotes para reconocer imágenes y fotos, pero, en cierta medida, te ayudarán a tener una lista de sospechosos que, en algunos casos, será acertada.

Reconocer la silueta en las imágenes borrosas : cuando Tinder te avisa de que tienes una conquista interesada en ti, te mostrará la notificación con la imagen de la persona borrosa. Si la observas cuidadosamente, es posible que logres conseguir el perfil en cuestión, accediendo a la sección de perfiles . Por lo general, verás personas cercanas a tu zona, pero también existe la posibilidad de que encuentres al que corresponde a la silueta.

: cuando Tinder te avisa de que tienes una conquista interesada en ti, te mostrará la notificación con la imagen de la persona borrosa. Si la observas cuidadosamente, . Por lo general, verás personas cercanas a tu zona, pero también existe la posibilidad de que encuentres al que corresponde a la silueta. Fíjate en los perfiles que te saltan al iniciar la app: otra opción, que no es 100% segura, son los perfiles que te aparecen una vez abres Tinder. Existe la posibilidad de que estos sean de personas a las que les gustas, basándonos en que el algoritmo está para ayudarte a conseguir conquistas con la mayor facilidad posible.

Más allá de estas alternativas, no existe un medio oficial para ver a quién le gustas en Tinder sin pagar antes por una suscripción. Recuerda que tienes a tu disposición el plan Tinder Gold y el plan Tinder Platino, estas dos son las únicas con dicha opción, dejando de lado Tinder Plus que es la más barata de todas y por ende, con menos beneficios.