La astrofotografía es un modo para las cámaras de los móviles que llegó a Android con el Pixel 4 en el 2019, pero que luego otros fabricantes copiarían. Samsung, por supuesto, ofrece el modo astrofotografía en sus móviles, aunque no viene activado por defecto. De hecho, ni siquiera viene incluido en la app de cámara predeterminada de los Samsung Galaxy.

Si no encuentras el modo astrofotografía en tu teléfono Samsung, no te preocupes. Aquí te mostraremos cómo activarlo, no sin antes explicarte qué hace y para qué sirve.

Qué es el modo astrofotografía y qué hace

El modo de astrofotografía de los teléfonos móviles es una función especial de la cámara que permite a los usuarios capturar fotos impresionantes del cielo nocturno, las estrellas y las constelaciones. Aunque es similar a la astrofotografía tradicional, está diseñado para funcionar con las capacidades de un teléfono móvil.

Este modo funciona empleando varias técnicas. En primer lugar, toma una serie de fotos utilizando una exposición larga, que va desde varios segundos a minutos. Esto permite a la cámara captar más luz y detalles del cielo nocturno. Una vez tomadas las fotos, el software del móvil las alinea y combina para crear una imagen final con mayor nitidez y menos ruido.

Además, se aplican técnicas de reducción de ruido para eliminar cualquier mancha o grano que pueda aparecer en las fotos nocturnas. Algunos teléfonos también ofrecen ajustes adicionales, como la posibilidad de ajustar manualmente la duración de la exposición, el ISO y la apertura, lo que proporciona a los usuarios un mayor control sobre su astrofotografía.

Pasos para usar el modo astrofotografía en móviles Samsung

La astrofotografía es una función exclusiva de la app Expert RAW que solo está disponible para los móviles de gama alta de Samsung (los de la series Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold y Galaxy Flip). Además, ten en cuenta que la función en sí solamente es compatible con modelos específicos (los Galaxy S20 y modelos posteriores).

Si no tienes la app Expert RAW, puedes descargarla desde la Galaxy Store o desde APKMirror. Una vez que ya tengas la app instalada, sigue estos pasos para usar el modo astrofotografía en tu Samsung:

Abre la app Expert RAW .

. Toca el botón de la rueda de engranaje ubicado en la esquina superior izquierda.

ubicado en la esquina superior izquierda. Activa la opción llamada Opciones de foto especial .

. Presiona en el icono Astrofoto que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Para hacer una foto con este modo activado, primeramente decide si mostrar u ocultar la guía del cielo , establece la duración de la exposición (puedes elegir entre 4, 7 y 10 minutos) y, cuando estés listo, contrae el panel de ajustes.

, establece la duración de la exposición (puedes elegir entre 4, 7 y 10 minutos) y, cuando estés listo, contrae el panel de ajustes. Elige el objetivo que quieras usar y pulsa el disparador.

¡Eso es todo! Ahora puedes disfrutar de tu increíble foto de los astros desde la galería de tu Samsung Galaxy.