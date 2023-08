Una de las principales razones por las que los usuarios de Android no suelen usar productos de iOS (y viceversa) es que estos dos sistemas operativos están diseñados para funcionar como ecosistemas cerrados. La integración que existe entre iOS y Android es prácticamente nula y muchas veces se debe recurrir a trucos y soluciones de terceros para disfrutar de los servicios de un ecosistema en otro.

Un claro ejemplo de ello es iCloud, el popular servicio en la nube de Apple que a día de hoy sigue sin tener una app oficial en otro sistema operativo para móviles… ¿Esto significa que no se puede acceder a una cuenta de iCloud en Android? No, ya que existe un truco muy sencillo para usar iCloud en Android como si fuera una aplicación y, a continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo usar iCloud en tu móvil Android

Lo primero que tienes que saber es que iCloud no tiene una aplicación oficial para Android. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas disfrutar de las funciones que ofrece el servicio en la nube de Apple desde la comodidad de tu Android.

¿Por qué? Porque iCloud tiene un cliente web que funciona muy bien en navegadores de móviles Android como Chrome, Opera, etc. Además, el navegador de Google tiene una opción que permite crear un acceso directo de iCloud en la pantalla de inicio de Android como si se tratara de una app descargada de Play Store. Aquí abajo te dejamos los pasos para hacerlo:

Abre Google Chrome y accede la web de iCloud usando el siguiente enlace .

usando el siguiente . Una vez en ella, pulsa en Iniciar sesión e ingresa tus credenciales de iCloud (ID de Apple y contraseña) y luego presiona en «Confiar en este navegador».

e ingresa tus credenciales de iCloud (ID de Apple y contraseña) y luego presiona en «Confiar en este navegador». Al hacer esto, se abrirá tu cuenta de iCloud con todas las funciones que ofrece el servicio en la nube de Apple (acceso a fotos, vídeos, correos y la función de buscar dispositivo).

con todas las funciones que ofrece el servicio en la nube de Apple (acceso a fotos, vídeos, correos y la función de buscar dispositivo). Finalmente, si quieres tener un acceso directo de iCloud en Android como si fuera una aplicación , tienes que pulsar en el botón de menú (el de los tres puntos verticales de la esquina superior derecha) y luego elegir la opción Añadir a pantalla de inicio.

Y tú… ¿Ya pudiste acceder a iCloud desde tu móvil Android?