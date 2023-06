En esta publicación hemos juntado una lista de 6 funciones de iOS 17 que le faltan a Android que podrían ser muy beneficiosas para el sistema operativo de Google y facilitarle muchas tareas a sus usuarios.

Algunas de estas funciones son sumamente sencillas y hay aplicaciones de terceros que te ayudarían a hacer lo mismo en Android, pero su calidad mejoraría exponencialmente si se animara a incorporar dichas funciones de forma nativa. Así que, sin más preámbulos las 6 funciones de iOS 17 que creemos que le faltan a Android son las siguientes:

Pantalla de bloqueo personalizable

Esta lista la comenzamos con una función que, aunque parezca no ser la gran cosa, tiene más detalles de los que aparenta. Para nadie es un secreto que Android tiene una pantalla de bloqueo, pero no es como la de iOS 17 que se adapta a la posición en la que sostengas el móvil (vertical u horizontal).

Además, cuenta con la capacidad para instalarle widgets y permite ver las actividades ejecutadas por aplicaciones activas de forma mucho más sencilla. De hecho, la pantalla de bloqueo de iOS 17 ofrece muchas opciones de personalización e incluso puedes configurar más de una pantalla de bloqueo y cambiar entre ellas con mucha facilidad.

Compartir contraseñas de forma segura, la función de iOS 17 que Android necesita para tener más seguridad

Esta función les encantaría a los usuarios que buscan mayor seguridad para almacenar e intercambiar contraseñas con otras personas. Aunque tanto Android como iOS tienen administradores de contraseñas incorporados desde hace tiempo compartir las mismas puede ser complicado en el sistema operativo de Google.



Eso no es nada que gestores de contraseñas como LastPass o Bitwarden no puedan hacer. No obstante, sin una aplicación de este tipo instalada en Android los usuarios deben recurrir a copiar y enviar estos datos a través de servicios de mensajería que podrían no ser muy seguros. A diferencia de Android, iOS 17 tiene por defecto una función para compartir contraseñas de forma segura.

¿Cómo funciona? Los usuarios pueden crear grupos con contactos en iCloud para compartir de forma segura cualquier contraseña. Dicha función está protegida mediante un cifrado de extremo a extremo y se actualiza de forma automática cuando alguna contraseña es modificada.

Live stickers para los mensajes, una función que mejoraría la aplicación de mensajería de Android

¿Te gustaría tener una herramienta nativa en Android para generar tus propios stickers con fotos de tu galería? Pues en iOS 17 a esta función se le conoce con el nombre de Live Stickers.

Con una función como esta en Android podrías generar stickers que hasta tengan animaciones. En cuanto a su funcionamiento en iOS, dichos stickers se pueden enviar a los contactos por la app de mensajería de Apple (iMessage) como mensajes individuales o pegados a un mensaje de texto.

Android no posee una función de este tipo y la única forma de poder hacer eso en el sistema operativo de Google es descargando una app como Sticker Maker.

Esta función permite a los usuarios de iPhone controlar la forma en la que se ve la pantalla cuando reciben llamadas de otros usuarios. Lo mejor de todo es que no solo se pueden usar una foto favorita de estos, sino también stickers, emojis e incluso pueden elegir el tamaño, la tipografía y el color de las letras que indican el nombre del contacto en cuestión.

Android solo permite personalizar el fondo de pantalla de forma nativa. Fuera de eso, solo puedes editar el nombre del contacto que te llama si lo cambias en tu agenda y su foto de perfil y nada más.

Existen aplicaciones de terceros que pueden ayudar con esto, pero muchos usuarios desconocen el método para cambiar su aplicación de marcación predeterminada. Es por esto que sería buena idea que los programadores de Google incorporen en Android una función como esta.

Compartir archivos, una función de iOS 17 que le falta a Android para trabajar con archivos grandes

Lo siguiente en la lista es algo que puede interesar mucho a quienes manejan archivos pesados. Es cierto que Google tiene una función para compartir archivos, pero la función de compartir archivos que tiene el sistema de Apple es mucho más amigable.

Las mejoras que iOS 17 ha incorporado a AirDrop permiten a los usuarios de iPhone o iPad abrir cualquier archivo que quieran compartir con mucha facilidad. También pueden vincular dispositivos para compartir archivos rápidamente. Android tiene una alternativa nativa llamada Nearby Share, aunque la contraparte de Apple ha demostrado ser más eficiente.

Además, Apple también tiene una función para intercambiar datos de contacto de forma instantánea llamada NameDrop. En Android también se puede usar Nearby Share para hacer lo mismo, pero la función de Apple para tal fin es mucho más sencilla y cómoda de usar para el usuario final.

Edición archivos PDF de forma colaborativa, la más importante de funciones de iOS 17 que le faltan a Android

Por último, pero no menos importante, resta por mencionar unas funciones de Apple que consideramos que a la mayoría de usuarios de Android les encantaría tener de forma nativa por encima de la demás: se trata de la función mejorada para llenar formularios y la edición de archivos PDF de forma nativa.

Asimismo, Apple también tiene una función para editar archivos PDF de forma colaborativa en tiempo real, por lo que cualquier cambio que se le haga a algún archivo de este tipo y que esté guardado en un grupo de iCloud se reflejará para todos los demás miembros del mismo.

Además de todo esto, los usuarios de Apple pueden usar información guardada de 1 o varios contactos diferentes para completar de forma segura un formulario o un documento escaneado que esté en PDF.

La función de autocompletar formularios en Android es muy completa. Sin embargo, no tiene ninguna función para editar de forma nativa archivos PDF cómo Apple ni cuenta una herramienta de edición colaborativa en tiempo real.

¿Crees que hay algunas otras funciones de iOS 17 que le faltan a Android? Si es así cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir esta publicación.