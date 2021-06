Existe un truco para ver los archivos de tu móvil Android desde el navegador usando el comando “file:///sdcard/”. Podrás ver lo que tienes en tus carpetas sin utilizar ningún gestor de archivos, ni siquiera el nativo que viene con tu móvil (si lo trae).

Esto lo podrás hacer desde tu navegador favorito: Chrome, Opera, Firefox, etc.

Cómo ver los archivos de tu Android con file:///sdcard/

Es un procedimiento muy sencillo, sigue los pasos a continuación:

Abre tu navegador preferido.

Pulsa en la barra de dirección y escribe “file:///sdcard/” con todo y las barras “/”.

Pulsa enter (→) y listo, verás la lista de los archivos en la raíz del almacenamiento interno de tu móvil.

Puedes poner file:///sdcard/ en Favoritos

Una vez que puedas ver los archivos de tu Android desde el navegador con file:///sdcard/ tienes la opción de guardar el acceso en “Favoritos” de esta manera:

Con el explorador en file:///sdcard/ pulsa los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Pulsa la estrella que se ve en el tope de la ventana emergente. Estará transparente y cuando la pulses se pondrá azul, indicándote que está guardada en tus favoritos.

que se ve en el tope de la ventana emergente. Estará transparente y cuando la pulses se pondrá azul, indicándote que está guardada en tus favoritos. Si abres “Favoritos”, podrás ver “Índice de /sdcard/”.

Las ventajas de ver archivos de tu Android con file:///sdcard/

Poder hacer esto tiene sus ventajas:

Te permite entrar directamente en la carpeta raíz de tu Android sin salir del navegador y sin utilizar un gestor de archivos.

y sin utilizar un gestor de archivos. Si estás descargando un archivo , por ejemplo, puedes comprobar desde aquí si el archivo fue descargado en la carpeta correspondiente.

, por ejemplo, puedes comprobar desde aquí si el archivo fue descargado en la carpeta correspondiente. Puedes ver archivos ocultos, aquellos cuyo nombre empieza con un punto.

Este truco sirve para ver los archivos pero no puedes gestionarlos, es decir, no puedes copiar, mover, borrar, etc. Para eso puedes utilizar el explorador de archivos nativo de tu móvil o descargar un explorador de archivos si el nativo no tiene las funcionalidades que necesitas.

El truco tampoco sirve para abrir los archivos de una tarjeta SD externa. El “sdcard” que puedes ver es la carpeta de almacenamiento interna, la carpeta raíz del dispositivo. Para ver los archivos de la SD externa, nuevamente te invitamos a utilizar un explorador de archivos.

También funciona en el PC pero se escribe distinto. Para ver los archivos en el disco duro “C:” desde el navegador escribe “file:///C:///” y te mostrará los archivos.