¿Te ha pasado que estás buscando un documento en Internet y solamente encuentras el PDF en inglés? Si tienes conocimiento del idioma no será un problema, pero ¿qué pasa si no lo entiendes y solo te manejas con el español? Muchos seguirán buscando el PDF traducido y otros pedirán ayuda.

Pero ¿y si no tienes a nadie que te eche una mano o sencillamente no hay una traducción en línea? ¿Te darás por vencido? No tienes por qué hacerlo, pues hoy en día existen herramientas que te pueden ayudar. ¿Algún ejemplo? No te mostraremos uno, sino dos formas para traducir un PDF de inglés a español (paso a paso).

Cómo traducir archivos PDF a cualquier idioma con el Traductor de Google

¿Quién no conoce Google Translate? Es una de las herramientas más usadas de Google y ahora que se apoya en la IA es mucho más efectiva en sus traducciones. Sí, ciertamente no es la mejor opción para traducir textos científicos o con un lenguaje complejo, pero es la alternativa más fácil de utilizar. Además, sus traducciones son lo bastante buenas para entenderlas, así que no te mortifiques.

¿Cuáles son los requisitos para traducir un PDF con el Traductor de Google? Primero, que el PDF no pese más de 10 MB; y segundo, que debes hacerlo desde tu ordenador porque la app para Android e iOS no es compatible con esta funcionalidad. ¿Puedes hacerlo desde el navegador web de tu móvil? Tampoco, pues la plataforma tiene un pequeño bug de pantalla que oculta el botón de traducir documentos. En cambio, sí puedes hacerlo desde una tablet o iPad, ya que tienen una pantalla más grande que permite mostrar más elementos.

¿Qué pasos debes seguir para traducir un PDF de inglés a español con Google Translate? Estos, que también funcionan para un montón de idiomas adicionales:

Ve a la web del Traductor de Google. Abre la pestaña “Documentos” (esquina superior izquierda de la pantalla). Toca “Explorar archivos” y selecciona el PDF a traducir desde el almacenamiento. También tienes la opción de arrastrar y soltar el archivo directamente. Espera que el archivo cargue y presiona “Traducir”. Al finalizar la traducción, presiona “Abrir traducción” o “Descargar traducción”.

El Traductor de Google genera un nuevo PDF traducido, pero manteniendo gran parte del formato de diagramación del archivo original, así que será muy fácil de leer. ¿Las pruebas? Mira como quedó el archivo que tradujimos, que no es otro que la ficha técnica oficial del Snapdragon 7+ Gen 3:

Cómo traducir archivos PDF de inglés a español (y otros idiomas) usando DeepL

Aunque no es tan conocido como el Traductor de Google, DeepL es quizás su mejor alternativa. Gracias a sus funcionalidades de aprendizaje profundo, las traducciones de DeepL son excelentes y mantienen un lenguaje muy natural. De hecho, te recomendamos traducir el archivo PDF con esta herramienta si es algún texto científico o complejo.

¿Algo que debas tomar en cuenta? DeepL necesita una cuenta en la plataforma para poder traducir documentos. Aparte, con la suscripción gratis solamente podrás traducir tres archivos al mes (no parece haber limitación con el tamaño). Es compatible con documentos PDF, .docx (Word) y .pptx (PowerPoint) y también puedes usarlo con otros idiomas. Estos son los pasos a seguir:

Ve a la web del traductor de DeepL. Presiona “Registrarme” para crear tu cuenta (asocia un correo y contraseña). Una vez iniciada tu sesión, ve a la pestaña “Traducir archivos”. Toca “Selecciona uno desde el ordenador” y carga el PDF a traducir a español. También tienes la opción de arrastrar y soltar el archivo directamente. Espera a que el archivo se cargue y presiona “Traducir al español”. Descarga el documento traducido.

¿Algo más? Sí, el formato. Aunque DeepL te devuelve un PDF traducido, la diagramación del contenido a veces falla y no queda tal cual como en el PDF original. Esto no es un problema si solamente quieres leer la información traducida, pero si necesitas mantener la diagramación sí puede serlo. Aun así, siempre puedes utilizar un editor de PDF para arreglar el archivo y tenerlo perfectamente ordenado.