Además de la ROM en sí misma, quizás el segundo apartado de sistema más importante de un móvil es el modo Fastboot. Con él puedes instalar otras ROM manualmente, manipular el recovery, borrar todos los datos de tu móvil, salir de un bootloop y muchas cosas más.

Sin embargo, el modo fastboot es muy delicado, y si no haces las cosas correctamente el resultado puede ser bastante malo. Algo que a veces sucede en los dispositivos Xiaomi y Redmi es que entras en el modo fastboot y después no sabes cómo salir. Si esto te ha pasado, no entres en pánico y sigue leyendo para que sepas cómo quitar el modo fastboot en móviles Xiaomi o Redmi sin que vayas a dañar nada.

¿Por qué tu Xiaomi entra el modo fastboot?

Aunque puede deberse a un problema específico con tu móvil, generalmente los dispositivos con Android entran al modo fastboot por dos razones. La primera es que tú solicites entrar en él para hacer algún cambio en el sistema mediante la línea de comandos de tu ordenador. La segunda es que la ROM de tu Xiaomi o Redmi esté presentando algún error, puntual o no, y no pueda iniciar.

Sea cual sea la razón, una vez estés en el modo fastboot es importante no toquetear nada con la línea de comandos sin saber lo que haces. Especialmente en el último caso, el error pudo haber sido muy puntual y con reiniciar el móvil todo se arreglará. Pero, ¿cómo sales del modo fastboot de tu Redmi o Xiaomi de forma segura? Sigue los métodos de abajo y seguro encontrarás una solución.

Métodos para salir del modo fastboot de tu Xiaomi o Redmi de forma segura

Dos de los tres métodos que te enseñaremos aquí son muy populares para todo tipo de móviles. No obstante, el tercero es más específico para los dispositivos Xiaomi o Redmi, y también es un método actualizado usando el último recovery de Xiaomi. ¿Estás listo para probar? Solo sigue los pasos y pronto estarás fuera del fastboot sin problema.

Método #1 : coge tu móvil y mantén presionado el botón de encendido de 5 a 10 segundos hasta que se apague forzosamente. Luego, inicia tu móvil nuevamente y ya no debería entrar en el modo fastboot, sino cargar la ROM de MIUI.

: coge tu móvil y mantén presionado el botón de encendido de 5 a 10 segundos hasta que se apague forzosamente. Luego, inicia tu móvil nuevamente y ya no debería entrar en el modo fastboot, sino cargar la ROM de MIUI. Método #2 : toma el móvil y mantén presionado los botones de encendido + bajar volumen de 5 a 10 segundos hasta que el móvil se apague. Esta combinación de teclas es la utilizada para entrar en el modo fastboot, pero también puede ayudarte a salir de él.

: toma el móvil y mantén presionado los botones de encendido + bajar volumen de 5 a 10 segundos hasta que el móvil se apague. Esta combinación de teclas es la utilizada para entrar en el modo fastboot, pero también puede ayudarte a salir de él. Método #3 : el último método para salir del modo fastboot es usar el modo recovery de tu móvil, y funciona casi siempre. No obstante, es la opción más delicada porque puedes borrar tus datos, aunque siguiendo estos pasos saldrás sin problema: Coge tu móvil y presiona las teclas de encendido + subir volumen por varios segundos para forzar el reinicio en modo recovery. Una vez estés en el recovery de tu Xiaomi o Redmi, navega con los botones de volumen hasta “Reboot ”. Presiona el botón de encendido para seleccionar la opción. Navega nuevamente entre las nuevas opciones hasta posicionarte en “Reboot to system” . Confirma tu selección pulsando el botón de encendido del móvil.

: el último método para salir del modo fastboot es de tu móvil, y funciona casi siempre. No obstante, es la opción más delicada porque puedes borrar tus datos, aunque siguiendo estos pasos saldrás sin problema:

Con esto ya deberías haber salido del modo fastboot sin ninguna complicación. Además, si la ROM de tu Xiaomi o Redmi está funcionando, deberías acceder a MIUI tranquilamente, de lo contrario, es que algo más sucede y es necesario averiguar qué.

