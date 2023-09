¿Te has unido a un canal de WhatsApp y ahora quieres salirte? En este artículo te explicamos cómo hacerlo de forma fácil y rápida. Un canal de WhatsApp es un grupo de chat donde solo el administrador puede enviar mensajes, y los demás miembros solo pueden leerlos. Los canales de WhatsApp son útiles para difundir información, noticias, ofertas, etc. a una gran cantidad de personas.

Sin embargo, puede que te hayas unido a un canal que ya no te interesa, o que recibas demasiados mensajes que te molestan o saturan. En ese caso, puedes salirte del canal siguiendo los pasos mostrados a continuación.

Pasos para salir de un canal de WhatsApp

Salirse de un canal de WhatsApp es tan fácil como seguir estos cuatro pasos:

Abre WhatsApp y ve a la sección de Novedades .

. Entra en el canal del cual quieres salir.

del cual quieres salir. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Dejar de seguir.

Una vez que confirmes que quieres dejar de seguir el canal de WhatsApp, habrás salido completamente y ya no recibirás mensajes del mismo ni aparecerá en la sección de Novedades.

Recuerda que no podrás eliminar el canal de WhatsApp si no eres el administrador o creador del mismo. Sin embargo, sí que podrás quitar los canales de WhatsApp de tu teléfono si no te gusta esta función.

Cómo silenciar un canal de WhatsApp

Si lo que te molestaba eran las notificaciones del canal de WhatsApp, entonces es mejor silenciarlo en lugar de dejarlo de seguir. De esa manera, podrás seguir viendo las novedades que se compartan en el canal, pero no te molestarán a cada rato con nuevas notificaciones.

Para silenciar un canal de WhatsApp solamente debes hacer lo siguiente:

Entra en el canal de WhatsApp que quieres silenciar.

que quieres silenciar. Toca el botón de la campana que está en la parte superior derecha.

que está en la parte superior derecha. Si el icono de la campana está atravesado diagonalmente por una línea, las notificaciones para ese canal habrán sido desactivadas.

Así, el canal de WhatsApp en cuestión se mantendrá en silencio y no será una molestia en tu móvil.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para aprender cómo salir de un canal de WhatsApp. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario y te responderemos lo antes posible.