La red social Instagram se ha convertido en una de las más utilizadas a nivel mundial tanto para compartir imágenes o vídeos con los que se puede mostrar lo que haces y, también, para mandar mensajes a otros usuarios. Una de las cosas que te pueden interesar conocer es quién está en línea. Te mostramos cómo conseguirlo.

Algo que es importante saber es que no es necesario instalar aplicación alguna para revisar quien está conectado, ya que desde la propia app oficial es posible realizar todos los ajustes para lograrlo de una forma sencilla (y que permite volver atrás si así se desea). Por lo tanto, no hay riesgo alguno a la hora de saber de forma exacta si un amigo o familiar está conectado a Instagram.

Un paso indispensable que tienes que dar en Instagram

Para acceder a la información, tienes que activar antes de nada, la opción Mostrar estado de actividad. Esto permite que el resto de usuarios sepan si tú estás en línea (o el momento en el que lo has estado por última vez). Esto reduce la privacidad un poco, lo que se debe tener en cuenta. Pero, si esto no es así, no podrás ver los datos del resto. Lo que tienes que hacer para lograrlo es lo siguiente:

Pulsa en la pantalla principal el icono de la parte inferior derecha que identifica tu cuenta. Ahora, el siguiente paso es que hagas lo propio con el que tiene tres líneas horizontales de la zona superior también a la derecha.

En la pantalla verás un apartado denominado Configuración que tienes que utilizar y, luego, selecciona Privacidad .

Busca la opción Estado de actividad y en la pantalla que aparece debes activar el deslizador Mostrar estado de actividad .

Ya has acabado con la primera parte.

Revisa quién está en línea en Instagram

Como ya tienes activa la función que permite ver esta información en la red social, ahora lo único que tienes que hacer es dar los pasos necesarios para acceder a la información en los Mensajes directos. Son los siguientes:

En la página principal de Instagram pulsa en el icono que tiene una flecha que apunta en diagonal de la zona superior derecha.

Ahora en la lista de conversaciones en la zona izquierda ves la imagen que lo representa y, si en ese momento está la persona activa, tendrá un punto verde en la zona inferior. Por lo tanto, está conectada.

De esta forma sabrás con exactitud si los mensajes o interacciones que realizas, los ven inmediatamente.

Como has podido ver, conocer si alguien está en línea en Instagram es algo de lo más sencillo y lograrlo es algo que se activa en cuestión de pocos minutos.

¿Te parece este un buen truco para Instagram?