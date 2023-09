Debido a que siempre surgen informes que alertan sobre la aparición de nuevos malware y spyware, en esta publicación te hemos preparado una guía para que sepas si tu Android tiene spyware y cómo eliminarlo.

¿Qué es un spyware?

Un spyware es un programa malicioso que tiene la capacidad recopilar la información que tienes guardada en tu móvil, tablet u ordenador para enviársela a una tercera persona. Generalmente, el mismo suele hacerse pasar por una aplicación ordinaria para que no te percates de su presencia. Un ejemplo conocido de un spyware del que hablamos hace poco es WebDetetive.

Son muchas las razones por las que alguien querría instalarte un spyware: porque quiere robar tu identidad, vender tu información o monitorear tu actividad privada de forma constante. Existen diferentes tipos de spyware y son los siguientes:

Los que pueden hacer grabación de sonido y video.

Los que roban contraseñas que también se les conoce como keyloggers.

que también se les conoce como keyloggers. Los rastreadores de cookies.

Los troyanos que roban información bancaria.

¿Cómo llega un spyware a tu móvil?

El spyware puede llegar a tu móvil si una persona que te conoce te lo instala intencionalmente, pero una de las formas más comunes es cuando descargas un archivo desde una web insegura.

Un buen ejemplo de esto es cuando instalas una app que creíste que sería una herramienta útil desde una tienda no oficial y resulta que la misma viene con un spyware. Esto también te puede llegar a pasar cuando abres una ventana emergente al navegar en Internet o abres enlaces de dudosa procedencia que hayas recibido en un correo electrónico.

Si quieres conocer todas las formas con las que tu móvil se podría infectar con un spyware o cualquier otro malware, en esta publicación hablamos al respecto. Estamos seguros de que te interesará.

Cómo saber si tu Android tiene spyware

Ahora que ya sabes lo que es un spyware y por qué pueden ser tan perjudiciales, ya podemos explicarte cómo puedes saber si tu móvil Android tiene spyware. La buena noticia es que no es algo difícil de hacer. Todo es cuestión de que conozcas las señales que indican que tu móvil está infectado:

Tu móvil se calienta mucho.

Las aplicaciones que usas a diario se ejecutan más lento de lo normal y lo mismo sucede con el sistema operativo.

y lo mismo sucede con el sistema operativo. Tu batería y tus datos móviles duran menos de lo normal.

Te aparecen muchos mensajes emergentes.

Tienes instaladas apps que no recuerdas instalado. Presta especial atención a las apps que tengan estos nombres: mSpy, XNSPY, CocoSpy u Hoverwatch.

La última condición no necesariamente tiene que cumplirse porque este tipo de malware tiene la habilidad de desaparecer de la pantalla principal para ejecutarse en segundo plano. Además, no necesariamente tiene que tener esos nombres en particular.

Cómo eliminar spyware en Android

En caso de que tengas las señales que te hemos mencionado, es muy probable que tu móvil esté infectado con un spyware. En ese caso, debes hacer lo siguiente:

Presiona el botón de encendido de tu móvil hasta que te aparezca el menú para apagarlo o reiniciarlo.

Mantén presionada en la pantalla la opción para apagar tu smartphone hasta que te aparezca la opción “Modo seguro” (Safe mode). Al hacer eso tu móvil se reiniciará.

(Safe mode). Al hacer eso tu móvil se reiniciará. Lo siguiente, es ir a la sección de “Configuración” y luego entrar en “Aplicaciones” (Apps).

y luego entrar en (Apps). Si vez alguna aplicación que no recuerdes haber instalado no dudes en eliminarla. Cuando hayas terminado, reinicia tu móvil para salir del Modo seguro.

Si tienes dudas respecto a si una de las aplicaciones que encuentres es el spyware en cuestión o una app del sistema, basta con buscar en Google el nombre de dicha aplicación para confirmar.

Seguro estás pensando que ya eliminaste el spyware, pero en realidad hay otras acciones que debes tomar para deshacerte del spyware definitivamente, pero no te preocupes que lo que estás por ver es mucho más fácil de hacer.

Elimina los privilegios de administrador de las apps desconocidas

Algunas veces, un spyware puede instalarse en tu smartphone con privilegios de administrador. De este modo, tiene acceso a la configuración del sistema operativo e incluso al borrado de datos. Si quieres saber si tienes un spyware con privilegios de administrador y también detener su funcionamiento, esto es lo que tienes que hacer:

Ve a la sección de “Configuración”, luego a “Seguridad y privacidad” (Security and Privacy) y después a “Otras configuraciones de seguridad” (Other security settings).

luego a (Security and Privacy) y después a (Other security settings). Allí verás varias opciones, pero en la que debes ingresar es en una llamada “Apps de administrador” (Device admin apps).

(Device admin apps). Lo último es desactivar los privilegios de administrador para cualquier app desconocida.

Si hay alguna app sobre la que tengas dudas, busca en Google la información sobre dicha aplicación para confirmar si es una app del sistema o un spyware. También te recomendamos que vuelvas a poner tu móvil en Modo seguro para intentar eliminar esa aplicación.

No te preocupes si la app desconocida cuyo privilegio de administrador has desactivado no te aparece en la lista de aplicaciones instaladas. Esto se debe a que el último paso que te explicaremos la eliminará definitivamente.

Analiza tu móvil con alguna aplicación antivirus

Aunque los pasos anteriores deberían haber eliminado el spyware de tu móvil y detenido su funcionamiento, es una buena idea que instales una aplicación antivirus para que escanee tu móvil y salgas de dudas. Para esta ocasión elegimos Avast Antivirus & Seguridad. Lo que tienes que hacer ahora es mucho más sencillo:

Descarga e instala Avast Antivirus & Seguridad desde Google Play. Evita usar tiendas de terceros o webs de dudosa procedencia.

desde Google Play. Evita usar tiendas de terceros o webs de dudosa procedencia. Lo siguiente, es presionar la opción “Iniciar escaneo” (Start scan) para ejecutar un análisis.

(Start scan) para ejecutar un análisis. Si el antivirus detecta que tienes algún problema aparecerán los problemas que ha detectado y un botón llamado “Solucionar” (Resolve) que deberás presionar para resolverlos.

Cuando hayas completado estos pasos, cualquier spyware o malware debería haber sido eliminado de tu smartphone de forma definitiva. Sin embargo, recuerda que la prevención es lo más importante para evitar que tu móvil sea infectado con cualquier clase de malware.

¿Qué te parecieron estos consejos? ¿Pudiste eliminar el spyware de tu smartphone? Cuéntanos en los comentarios y si esta publicación te ha sido de utilidad compártela con tus amigos.