Tras explicarte los riesgos de usar un móvil sin actualizaciones de seguridad, queda claro que es importante contar con un smartphone que siga teniendo soporte oficial. Por eso, en esta oportunidad te mostraremos cómo saber si tu Xiaomi aún tiene soporte oficial. Ya sea que quieras comprar un nuevo móvil Xiaomi o que estés evaluando si cambiar el que ya tienes ahora, a continuación descubrirás si el móvil que te interesa de Xiaomi sigue recibiendo actualizaciones.

No es necesario que descargues una aplicación para esto, ni tienes que hacer nada raro. Xiaomi tiene una web llamada «Xiaomi Web Security Center» donde es posible ver la lista completa de dispositivos que han llegado al final de su vida útil (en términos de soporte de software). Esta lista se conoce como EOS (fin de soporte, por las siglas en inglés) y Xiaomi la actualiza constantemente añadiendo nuevos dispositivos que han concluido su soporte y no recibirán más actualizaciones, ni de Android ni de MIUI.

Lista EOS de Xiaomi: todos los móviles sin soporte oficial de la marca

Para saber si un móvil Xiaomi, Redmi o POCO aún tiene soporte oficial o no, simplemente pulsa este botón:

En la web que se abrirá, busca el modelo específico de móvil que quieres saber si seguirá recibiendo actualizaciones. Para facilitarte la búsqueda, toca los tres puntos de la esquina superior derecha del navegador y presiona en «Buscar» (si estás en ordenador, solo pulsa Ctrl+F). Allí introduce el nombre del dispositivo y si no te aparece en la web es porque aún cuenta con soporte oficial y seguirá recibiendo actualizaciones. Si aparece, es porque lastimosamente Xiaomi ya lo ha abandonado y no lo actualizará más.

Otra forma de saber si tu Xiaomi seguirá recibiendo actualizaciones

MIUIes es una web, no oficial, bastante fiable que cubre todo lo que tiene que ver con el software de los móviles Xiaomi, Redmi y POCO. En ella, también puedes consultar si un modelo de móvil en específico de la marca sigue teniendo soporte oficial o no (en caso de que la web de Xiaomi no te funcione). Además, en la parte de abajo de esta web te indican la última vez que actualizaron la lista EOS. Consúltala pulsando este botón:

¿Qué significa que mi móvil Xiaomi no tiene soporte oficial?

Un móvil que se ha quedado sin soporte oficial no pierde absolutamente ninguna característica y mantiene su rendimiento a lo largo del tiempo. Lo único que pierde es la posibilidad de actualizar a nuevas versiones del sistema que optimicen su rendimiento, añadan nuevas funciones, corrijan errores y soluciones brechas de seguridad. Esto último es realmente lo más importante y lo que debería preocuparte, pues semana tras semana los hackers encuentran nuevas formas de vulnerar la seguridad de los móviles y, si encuentran una para el tuyo, ya no recibirás un parche que la anule porque ha finalizado el soporte del fabricante.

Ahora bien, no hay que ser alarmistas. La seguridad de los smartphones de los últimos 5 años es bastante alta y es poco probable que un hacker logre vulnerarlos si el usuario no le «abre la puerta». Es decir, si evitas descargar APKs de fuentes no oficiales, aplicaciones de desarrolladores poco fiables o archivos de correos electrónicos que no esperabas, le cerrarás prácticamente todas las vías de entrada a los malwares. En definitiva, sigue estos 5 consejos que te ayudarán a mantener tu Android seguro y no extrañarás el soporte oficial (en términos de seguridad).

¿Qué hacer si mi móvil Xiaomi ya no recibe actualizaciones de seguridad?

Tu móvil Xiaomi sin soporte oficial seguirá funcionando de forma perfecta por muchos años, así que en teoría no deberías cambiarlo. Eso sí, al no recibir más actualizaciones, con el pasar del tiempo se irá haciendo cada vez más obsoleto en cuanto a funciones y no soportará las apps y juegos más modernos. Por tanto, deberías pensar en cambiarlo de aquí a 3 años como máximo. Mientras no puedas permitirte reemplazarlo, sigue al pie de la letra los consejos de seguridad que te dimos antes y podrás seguir usándolo por varios años más sin inconvenientes.