Ahora que las IA están en todas partes, es justo dudar cuando vemos algo de si ha sido creado por el hombre o, por otro lado, viene de la mano de un ordenador. Imágenes, vídeos, líneas de código, archivos de sonido y sobre todo texto, forman parte de las cosas que pueden ser generadas a través de una IA.

El hecho de que te las puedas conseguir incluso en chats, puede hacer que dudes de si en una conversación realmente estás interactuando con una persona o un robot. ¿Te ha pasado? Si deseas conocer las maneras más fáciles de averiguar la verdad detrás de la conversación, aquí te dejamos algunas cosas que delatan a las IA mientras conversan.

Cómo saber si estás hablando con un bot o Inteligencia Artificial

Si bien, hoy en día existen maneras de averiguar si una imagen o un texto ha sido generado por una IA a través de, irónicamente, otra IA, puede resultar engorroso hacerlo con líneas de conversación en un chat. Además, las IA entrenadas para detectar a las de su tipo, no son del todo fiables. Mientras menos texto reciben, menos probabilidades tienen de determinar si lo que está escrito fue hecho por un robot o una persona.

Por eso es mejor confiar en ciertas señales o formas en las que tu compañero en el chat te responde, para determinar si, a final de cuentas, te encuentras compartiendo anécdotas con un ordenador.

Las IA tienden a repetir lo que dices a modo de confirmación

Como una medida para asegurarse de que lo que responden es lo adecuado a lo que has dicho, las IA tienden a repetir las preguntas que hagas, al igual que tus afirmaciones. Siempre verás que en sus frases incluyen términos o cosas que tú ya les has dicho. No suelen dar respuestas cortas y que corran el riesgo de salirse del contexto, sino que, luego de hacer su búsqueda pertinente, depositan información relacionada. Esta también es una práctica hecha con la intención de mantener el flujo de la conversación, y fácilmente las delata.

Responden más rápido que una persona

Esto es bastante obvio y te puede hacer sospechar desde el primer instante. Si en tu chat la respuesta que recibes es inmediata, al igual que imposiblemente larga para el poco tiempo que debería haber tomado el escribirlo todo, sin dudas es una IA con quien hablas. Ni siquiera el humano con los dedos más rápidos del oeste será capaz de enviarte un ensayo de más de 500 palabras en cuestión de pocos segundos.

Notas que siempre está en línea y listo para responder

El ritmo de una conversación normal entre dos personas suele estar interrumpido por minutos e incluso horas, pues como es obvio, nadie está pegado a la pantalla del móvil 24/7, por más que quiera. Incluso los más fanáticos al Internet necesitarán momentos del día para satisfacer sus necesidades básicas, lo que los ausentará por un tiempo razonable.

Todo lo contrario con las IA y los bots, que siempre están listos para responder a lo que les digas, y también se encuentran siempre en línea. Si este es tu caso, puedes estar seguro de que hablas con un bot o una IA.

Hay una ausencia anormal de errores ortográficos o de tipeo

Si hay algo por lo que todos los humanos estamos cortados por la misma tijera, es que nadie se salva de cometer errores. Es algo normal, nadie es perfecto. Excepto los bots. Si en tu conversación jamás has visto que quien te responde cometa errores ortográficos, gramaticales o de tipeo, se notará lo excesivamente pulcro de su estilo, hasta dejar de parecer humano. Y es que muy probablemente no lo sea.

La conversación siempre gira en torno a un solo tema

Otra característica que te puede hacer sospechar de un bot o una IA en tu conversación, es su incapacidad para responder de la misma forma que hacen las personas ante expresiones o peticiones que se salen del tema que están abordando. Después de todo, estos programas están diseñados con el propósito de ofrecer respuestas a temas concretos. Si tu acompañante en la conversación no puede contestar humanamente a un “ja, ja, ja”, es porque no puede empatizar ni sentir lo mismo que las personas y por ende, es un robot.

A veces ofrece respuestas irrelevantes o vagas cuando tocas temas sensibles

Aunque te parezca difícil creerlo (gracias a lo bien hechas que están ciertas IA), la mayoría de los bots o de las inteligencias articiales no tiene la respuesta a todo. En general, se apoyan en la información dentro de sus bases de datos (con las cuales han sido entrenadas) para generar contestaciones satisfactorias. Sin embargo, esto no las libra del escenario en donde no tengan una respuesta para cierta pregunta o cierta declaración ante temáticas sensibles o que son subjetivas. En estos casos, sus respuestas serán vagas, irrelevantes e incluso genéricas.

Recuerda que los bots y las IA no tienen empatía, ni tampoco tienen la capacidad de sentir solidaridad genuina por las personas. Solo son máquinas hechas para brindar respuestas. En el caso de que en tu conversación encuentres respuestas vagas a algún comentario que hagas y que te parezcan extrañas, sospecha.

Tiende a responder con la misma frase si le haces preguntas parecidas

Otro punto importante que te hará descubrir sin mucho esfuerzo a una IA o a un bot en tu conversación, es que tienden a utilizar plantillas para responder mensajes. Lo único que cambian son detalles específicos según la pregunta, pero la estructura suele ser la misma. Así que si le haces preguntas relacionadas con el mismo tema, es posible que te dé diferentes respuestas siguiendo la misma plantilla y usando algunas expresiones ya repetidas con anterioridad.

Trata de finalizar la conversación con sus respuestas

El único propósito de las IA y de los bots es el de ofrecer información para responder a preguntas. No están hechos para continuar conversaciones si no hay peticiones de por medio, y, en cualquier oportunidad, intentarán integrar frases que culminen con la charla una vez que hayan suministrado lo que le pediste.

Si con quién hablas siempre incluye despedidas o preguntas como “¿hay algo más en lo que te pueda ayudar?”, después de responderte, ten por seguro que es un bot (o que quizá no le caigas demasiado bien que digamos).

Es posible que la misma IA se delate si le pides su opinión personal

Por último, siempre existe la posibilidad de que la misma IA se identifique como tal en la conversación cuando le pidas su opinión personal respecto a algún tema. Al ser robots programados solo para dar respuestas basadas en información ya existente, no tienen la capacidad de juzgar nada según sus gustos o preferencias. Por ende, en este escenario, su respuesta más probable será informarte que, como IA, se le hará imposible cumplir con tu petición.

Aunque las IA y los bots han ido refinándose con el tiempo para parecer cada vez más humanos, les falta aún camino por recorrer. Y es en sus carencias o su falta de humanidad en las respuestas, que podrás saber si con quién hablas es una persona o, por el contrario, un robot.