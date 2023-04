ChatGPT es un chatbot de Inteligencia Artificial desarrollado por OpenAI en el año 2022, y desde entonces, ha tenido muchas mejoras, sin embargo, sigue sin estar exento de presentar algunos problemas, como, por ejemplo, caídas en el servicio.

Es muy probable que al momento de tener problemas para utilizar esta IA te preguntes si se trata de alguna caída de los servidores o si es algún inconveniente que solo te afecta a ti. Afortunadamente, existen algunos trucos sencillos que te ayudarán a identificar cuándo ChatGPT no funciona por algún problema con el servidor y te los presentaremos en este artículo.

Cómo saber si ChatGPT se ha caído

Estos son algunos de los trucos que puedes utilizar para identificar si ChatGPT no funciona:

Verifica el estado de ChatGPT con Status OpenIA

Como primera alternativa, puedes visitar Status OpenAI, la cual es una página web cuya función es mostrar en tiempo real si el servicio de esta IA está activo. Al entrar en esta página podrás saber de forma inmediata si ChatGPT se ha caído.

Acceder | Status OpenAI

Consulta la cuenta oficial de Twitter de OpenAI

Los desarrolladores de ChatGPT, OpenAI, al momento de presentar problemas con los servidores suelen anunciarlo a través de su cuenta oficial de Twitter, por lo que, si deseas verificar si los servidores están caídos, es buena idea acudir a su cuenta de Twitter y revisar si han anunciado algún inconveniente con el servicio.

De igual manera, cada vez que el servidor vuelve a la normalidad después de alguna caída, también suelen anunciarlo a través de su cuenta de Twitter.

Acceder | Twitter oficial de OpenIA

Comprueba en estado de ChatGPT usando Downdetector

Adicionalmente, existe otra página web de terceros que puedes utilizar para verificar el estado actual ser servidor de ChatGPT, se trata de Downdetector. Al igual que ocurre con Status OpenIA, solo debes entrar a la web para verificar el estado del servicio.

Acceder | Downdetector

¿No puedes utilizar el servicio de ChatGPT?

Si ya has realizado todos los chequeos anteriores y todo parece estar bien con el servicio, pero sigues teniendo problemas para utilizar esta IA, lo más seguro es que seas tú el del problema. Una de las razones por las que podrías no tener acceso a ChatGPT es porque te encuentras en algún lugar en donde esta IA no está disponible. Si ese es tu caso, entonces te invito a que visites este artículo en donde te explicamos cómo usar ChatGPT si no está disponible en tu país.

Ahora, otra posible solución a tus problemas con ChatGPT puede que sea simplemente buscar otra alternativa, y para eso, te dejamos estas 3 apps para generar texto con Inteligencia Artificial que no son ChatGPT.