Miner Bot es uno de los bots de Telegram para ganar dinero que más ha llamado la atención en los últimos años. En teoría, te permite ganar dinero virtual mediante la minería de criptomonedas en la nube. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo tienes que tocar un botón en el bot para empezar a minar desde Telegram en tu móvil.

Si ya has estado usando Miner Bot y tienes una ganancia acumulada que quieres obtener, en este artículo te explicaremos cómo retirar dinero en Miner Bot de Telegram de forma fácil y segura. Sin más preámbulos, ¡vamos al lío!

Cómo retirar dinero en Miner Bot de Telegram

Lastimosamente, no es posible retirar dinero de Miner Bot, pues se trata de una estafa. Tal como explica el investigador Adrián Sáenz en el vídeo que te mostramos arriba, este bot te dará error cada vez que intentes realizar un retiro, ya que realmente no estabas generando ingresos cuando tocabas el botón de minar. Era solo una pantomima.

Entonces… ¿Para qué sirve el Miner Bot? Es simplemente una manera de atraer a las personas para que «inviertan» en un negocio de criptos, que promete multiplicar tu dinero. Sin embargo, esto no es más que una estafa, ya que cuando envías dinero para invertir en Miner Bot, no te devuelven absolutamente nada.

¿Miner Bot paga? ¿De verdad funciona?

Tanto Miner Bot como cualquier otro bot de minería que encuentres en Telegram son falsos. Ninguno de estos bots funciona y todos acaban siendo una estafa, en menor o mayor medida. Ten en cuenta que estos bots no son creados por Telegram, sino por usuarios comunes que intentan aprovecharse de la inocencia y desesperación de la gente para generar ingresos de forma ilícita.

La minería de criptomonedas es un proceso complejo que requiere de un hardware potente y una estructura optimizada para obtener algo medianamente rentable. De ahí a que ganar dinero minando solo con el móvil sea simplemente una fantasía, algo muy lejos de la realidad.

Incluso con todos los equipos requeridos para minar en condiciones no es fácil ni garantizado generar ganancias de esta actividad, ya que dependes de factores externos que no puedes controlar como el precio de la criptomoneda, la dificultad de la red, el coste de la electricidad, etc.

¿Vale la pena usar bots de minería de Telegram?

Debido a todo lo anterior dicho, queda claro que los bots de minería de Telegram son una estafa y nadie debería utilizarlos. Los únicos que obtienen beneficios de estos bots son sus propios creadores que se aprovechan del poco desconocimiento de la gente sobre el tema de las criptos y la minería para ganar dinero. Así que aléjate lo más que puedas de estos bots.

Si quieres hacer algo productivo con tu móvil, mejor visita estas 10 páginas para ganar dinero haciendo tareas.