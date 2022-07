Muchas veces nos podemos encontrar con problemas de conexión que no logramos solucionar, ya sea de WiFi, redes móviles, o incluso Bluetooth.

Estos molestos problemas pueden tener diversos motivos, pero puede que tengan una solución bastante sencilla con solo restablecer los ajustes de red. Por tal razón, aquí te explicaremos por qué y cómo restablecer los ajustes de red en Android.

Por qué restablecer los ajustes de red en Android

Restablecer los ajustes de red es una de las primeras opciones que puedes hacer para solucionar algún problema de conexión que se te presente en tu dispositivo, ya que elimina todos los datos de configuración de tus conexiones existentes.

Los problemas que se te presenten pueden estar relacionados con algún fichero corrupto, alguna mala configuración, algún fallo en los procesos, entre otras cosas. Por ello, al restablecer los ajustes de red, estos procesos empezarían desde cero, pudiendo evitar la corrupción que ocasiona el fallo.

Cómo restablecer los ajustes de red en Android

Antes de realizar el proceso, debes tener en cuenta que esto implicaría la eliminación de todas las configuraciones de tus conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrás que configurar todo nuevamente: tu conexión WiFi, tus redes móviles, e incluso tus dispositivos emparejados al Bluetooth. Por tal razón, es recomendable guardar la información necesaria, por ejemplo, las contraseñas de WiFi que no te sepas.

Por otro lado, recuerda que no todos los Android son iguales por las diferentes capas de personalización que existen entre cada marca, de tal forma que el proceso puede variar dependiendo del móvil. Sin embargo, no debería haber mucha diferencia, así que si no ves las opciones a primera vista, ve leyendo o intenta con diferentes palabras hasta encontrar sus equivalentes.

Ya teniendo ello en cuenta, ahora puedes restablecer los ajustes de red con estos sencillos pasos:

Abre la configuración de tu móvil.

de tu móvil. En la casilla de búsqueda escribe la palabra «Restablecer» .

. Busca y selecciona en los resultados algo relacionado con restablecer redes . En este caso aparece como «Restablecer Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth» .

. En este caso aparece como . Por último, presiona el botón «Restablecer configuración», o el botón que confirme el proceso en tu caso.

Qué hacer si el problema persiste luego de restablecer los ajustes de red en Android

El restablecer los ajustes de red no es una solución infalible para los problemas de conexión, ya que estos pueden ser provocados por otras causas que no están relacionadas con la configuración de las conexiones.

En este sentido, el problema puede ser a nivel de hardware, es decir, fallos físicos en el móvil; o puede que ni siquiera se encuentre en tu móvil, sino en lo que te conectas. Por ejemplo, el problema puede estar en tu SIM, en tu operadora, alguna avería en tu zona, o simplemente en los dispositivos a los que te conectas, por lo que puedes ir descartando cada posibilidad hasta identificar la causa del problema, ya sea comunicándote con tu operadora, probando otra SIM, probando otros dispositivos, entre otras cosas.

Por otro lado, si sufres desconexiones espontáneas de WiFi, estas 5 posibles formas de solucionarlo te pondrían ayudar.