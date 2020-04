¿No puedes conectar tu móvil con tu Android TV? o bien, ¿se ha trabado una app y no sabes cómo reiniciarla? No te preocupes, no hace falta que desconectes el televisor del enchufe, pues lo único que debes hacer es reiniciar el mismo.

Cómo reiniciar un Smart TV con Android TV

Antes de que te expliquemos paso a paso cómo reiniciar un televisor Android TV, es necesario mencionar que el tutorial que vas a ver continuación también sirve para los TV Box. Por otra parte, si estás pensando en comprar un TV Box, pincha aquí, cualquiera de los que te mostramos en dicho enlace te servirán para convertir tu televisor en un Smart TV.

Lo primero que debes hacer es ingresar en el menú de tu Android TV. Para poder hacerlo, tienes que pulsar la tecla Home desde el control remoto de tu TV, dicha tecla se muestra con la forma de una pequeña casa.

Estando en el menú principal de tu Televisor Android TV, tendrás que pinchar sobre la pequeña rueda dentada que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Se desplegará un pequeño menú en la parte derecha de la pantalla de tu Android TV. Pincha sobre la opción que dice Preferencias del dispositivo.

Se abrirá un nuevo menú con distintas opciones, tendrás que pulsar en la opción que dice Acerca de para poder acceder a los ajustes de tu televisor Android TV.

En el menú de opciones de Acerca de, tendrás que pulsar Ok sobre la opción que dice Reiniciar, la misma está justo debajo del nombre que le has puesto a tu dispositivo (televisor).

De esta manera, tu Android TV te preguntará si quieres reiniciar el televisor, para poder hacerlo deberás pinchar sobre la opción que dice Reiniciar y listo. En cuestión de segundos, tu Android TV se reiniciará de forma automática.

Por último, en caso de que no sepas cómo actualizar las apps de tu Android TV, pincha aquí para que aprendas qué debes hacer para actualizarlas y de esta forma obtener las últimas mejoras al momento de utilizar Netflix, HBO Go, Prime Video o cualquier otra aplicación que tengas instalada en tu Smart TV.